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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Россияне получили ипотечных кредитов на рекордные 362 млрд рублей

Согласно сообщению Центробанка, в июле российские кредитные организации выдали ипотечных кредитов на 362 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн рублей

Россияне в прошлом месяце взяли на четверть больше ссуд, чем в июне - почти 146 тысяч ссуд, что стало максимальным с декабря 2018 года уровнем. При этом объем предоставленных кредитов достиг 361,9 миллиарда рублей, подскочив за месяц на 31,1%.
РИА Новости09:34
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россияне задолжали по ипотеке рекордную сумму

Lenta.ru11:04
РИА Новости

Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн рублей

РИА Новости09:34
Интерфакс

ДОМ.РФ прогнозирует выдачу более 1,2 млн ипотечных кредитов по итогам года

Интерфакс11:23
ТАСС

Средневзвешенная ипотечная ставка в июле опустилась до 7,28%

ТАСС10:05
Говорит Москва

Долги россиян за ипотеку превысили 8 триллионов рублей

Говорит Москва09:38
Газета.Ru

Долги россиян по ипотеке впервые в истории превысили 8 трлн рублей

Газета.Ru10:28
Коммерсантъ

Выдача ипотеки в июле достигла рекорда

Коммерсантъ08:54

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
2,8K

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ru13:17

ЦБ предложил разрешить форекс-дилерам торговать не только валютой

Как устроен рынок Forex в России Форекс-дилеры предлагают физическим лицам производные финансовые инструменты на валюту или валютные пары на международном внебиржевом валютном рынке Forex, клиенты могут играть и на заемные деньги.
РБК13:29
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Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса

Посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Киеву следует на время отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом.
РИА Новости09:05
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Юрий Ганус покинет пост гендиректора РУСАДА по решению учредителей

Москва, 28 августа 2020, 14:29 — REGNUM Рекомендации наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о рассмотрении вопроса об увольнении нынешнего гендиректора РУСАДА Юрия Гануса поддержаны общим собранием учредителей агентства.
REGNUM07:29

Захарова дала совет заявившему о «диктаторстве» РФ депутату Эстонии

MFA Russia / via Globallookpress.com Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова заместителя председателя комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсона, который заявил о "диктаторстве" российского руководства в отношении Белоруссии.
РЕН ТВ13:57