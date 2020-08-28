Россияне в прошлом месяце взяли на четверть больше ссуд, чем в июне - почти 146 тысяч ссуд, что стало максимальным с декабря 2018 года уровнем. При этом объем предоставленных кредитов достиг 361,9 миллиарда рублей, подскочив за месяц на 31,1%.

РИА Новости вчера в 09:34