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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Россияне получили ипотечных кредитов на рекордные 362 млрд рублей

Согласно сообщению Центробанка, в июле российские кредитные организации выдали ипотечных кредитов на 362 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн рублей

Россияне в прошлом месяце взяли на четверть больше ссуд, чем в июне - почти 146 тысяч ссуд, что стало максимальным с декабря 2018 года уровнем. При этом объем предоставленных кредитов достиг 361,9 миллиарда рублей, подскочив за месяц на 31,1%.
РИА Новостивчера в 09:34
Подробнее о событии
РБК

Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн руб

РБКвчера в 13:07
Коммерсантъ

Выдача ипотеки в июле достигла рекорда

Коммерсантъвчера в 08:54
Газета.Ru

Долги россиян по ипотеке впервые в истории превысили 8 трлн рублей

Газета.Ruвчера в 10:28
Интерфакс

ДОМ.РФ прогнозирует выдачу более 1,2 млн ипотечных кредитов по итогам года

Интерфаксвчера в 11:23
ТАСС

Средневзвешенная ипотечная ставка в июле опустилась до 7,28%

ТАССвчера в 10:05
РИА Новости

Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн рублей

РИА Новостивчера в 09:34
Lenta.ru

Россияне задолжали по ипотеке рекордную сумму

Lenta.ruвчера в 11:04

Венгрия с 1 сентября закрывает границу для борьбы с коронавирусом

Будапешт, 29 августа 2020, 07:09 — REGNUM Власти Венгрии вновь приняли решение закрыть границу для иностранцев с 1 сентября 2020 года, чтобы минимизировать вероятность завоза коронавирусной инфекции из-за рубежа.
Венгрия с 1 сентября закрывает границу для борьбы с коронавирусом
REGNUM00:09
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Леонид Рошаль выпустил заявление о врачах, лечивших в Омске Навального

Врачи омской клиники, лечившие политика Алексея Навального, принимали необходимые меры профессионально и оперативно, сказано в заявлении президента союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктора Леонида Рошаля.
Комсомольская правдавчера в 08:20
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Суд Петербурга отказал матери больного ребенка в препарате за $2 млн

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отклонил иск, который подала к комитету по здравоохранению города Светлана Гепалова с требованием обеспечить ее сына американским препаратом «Золгенсма», самым дорогим лекарством в мире.
РБК01:46
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Эксперт рекомендовал не оставлять в розетке зарядник без смартфона

Директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев рассказал, что зарядное устройство для электронных гаджетов нельзя оставлять в розетке, поскольку это может привести к выходу зарядки из строя и даже к возгоранию, передает агентство "Прайм".
Известия21:18
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Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторым регионам Соединенных Штатов приходится закупать нефть в России из-за членов Демократической партии, в том числе губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Коммерсантъ22:56
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Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии

Москва, 29 августа 2020, 04:50 — REGNUM Российские власти считают состоявшимися президентские выборы в Белоруссии, на которых победу одержал Александр Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», анонсированном в ночь на 29 августа.
REGNUM21:50
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