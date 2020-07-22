Финансы
КоммерсантъРоссияне пополняют валютные вклады второй месяц подряд
В мае россияне положили на валютные депозиты $721,1 млн. К 1 июля объем валютных вкладов составил $89,6 млрд. В начале 2020 года на счетах российских вкладчиков в иностранной валюте хранилось $96,5 млрд, однако за первые четыре месяца года клиенты забрали из банков $8,3 млрд.
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с чего всё началось
В мае россияне начали вновь активно открывать вклады в иностранной валюте - тогда депозиты выросли на 721 миллион долларов. Россияне продолжили возвращать валюту на вклады в банки и в июне - они выросли на 0,67% и на 1 июля составили 89,6 миллиарда долларов.РИА Новостивчера в 17:04
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