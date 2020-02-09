Экономика
Телеканал 360°Россияне после Нового года побежали скупать валюту
Пик покупок валюты пришелся на 10 января. «Относительно января прошлого года общий объем покупок долларов в январе 2020 году вырос на 24%, а средняя сумма покупки — на 3%», — приводит ТАСС данные обменных пунктов одного из российских банков.
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с чего всё началось
Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро. Об свидетельствуют данные банка "Русский стандарт", имеющиеся в распоряжении ТАСС.ТАСС09 февраля в 02:03
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Исследование показало, что россияне в январе стали активно покупать валюту
iReactor09 февраля в 02:59
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Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса.
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Политика
В МИД РФ назвали условие отмены виз для граждан Грузии
Как сообщало ИА REGNUM, после антироссийских акций в столице Грузии и ряда аналогичных выходок в других регионах этой страны власти России ввели ограничительные меры в авиасообщении и торговле с грузинскими производителями, а также в сотрудничестве с туристическими структурами Грузии.
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Авто
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris в модификации для рынка России.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Политика
Преемница Меркель ушла в отставку
Энергетика
Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»
Белоруссия отбирает технологическую нефть для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из трубопровода «Дружба», сообщил ТАСС со ссылкой на «Белнефтехим».
Общество
В ГТРК «Камчатка» провели беседу со смеявшейся телеведущей
Журналистка ГТРК "Камчатка" Александра Новикова, рассмеявшаяся во время записи сюжета об индексации льгот для населения, продолжает работать, сообщил РИА Новости директор ГТРК Алексей Костылев.
Происшествия
Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества
Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Общество
В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян
В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
Здоровье
Минздрав: 70 тысяч осложнений в год происходит из-за ошибок врачей
Из-за непрофессионализма врачей и врачебных ошибок ежегодно в России 70 000 пациентов страдает осложнениями.
Авто
Кроссоверы BMW X5 и X6 xDrive40d явились на свет гибридами
С новым силовым агрегатом X5 и X6 xDrive40d набирают первую сотню за 5,5 с. Для сравнения, 265-сильные версии xDrive30d справляются за 6,5 с, а 400-сильные M50d — за 5,2 с. С мая 2020-го в семейство кроссоверов BMW X5 и BMW X6 придут версии с обозначением xDrive40d.
Политика
Доктор Комаровский рассказал, что убивает Украину
Известный украинский педиатр Евгений Комаровский в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном заявил, что Украину убивают ее же граждане, испытывающие ненависть друг к другу.
Общество
«Нафтогаз» не исключил подачи нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга RosUkrEnergo на $1,7 млрд.
Экономика
ВТБ снизил ипотечные ставки ниже 8%
Рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%. При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, ВТБ предлагает специальную ставку – 7,8% при первоначальном взносе от 50%.
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля
По его данным, Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое будет учитывать ситуацию на мировых рынках энергетического и коксующегося угля.
Политика
Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире
Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями
В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Экономика
Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США
Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
Политика
Возможное обнуление президентских сроков не обсуждается, заявил Клишас
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию не обсуждает возможность обнуления президентских сроков в связи с планируемым внесением изменений в основной закон, заявил РИА Новости сопредседатель группы Андрей Клишас.
Здоровье
ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей
Правозащитники партии Единая Россия предложили врачам и полиции при медосвидетельствовании водителей учитывать также видимые признаки опьянения, а не только наличие опьяняющих или дурманящих веществ в организме.
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Футбол
Головин — про частую смену тренеров в «Монако»: «Голова идёт кругом»
23-летний российский полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин прокомментировал назначение Роберта Морено на пост главного тренера "монегасков".
Общество
Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Кино
Картина «Паразиты» получила «Оскар» как лучший фильм
Статуэтку «Оскара» в номинации «Лучший фильм» вручили ленте «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, сообщает Nation News.
Здоровье
В Екатеринбурге уже сотни жителей проверены на коронавирус
Как пояснил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов, в целом ситуация спокойная, жители города просто должны соблюдать элементарные правила по профилактике острых респираторных заболеваний, так как большинство граждан в данный период времени заболевают именно ОРВИ и гриппом.
Экономика
Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы
Правительство Михаила Мишустина возобновило дискуссию, начатую правительством Дмитрия Медведева, о снижении социальных взносов, рассказали три федеральных чиновника.