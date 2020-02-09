Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро. Об свидетельствуют данные банка "Русский стандарт", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

с чего всё началось

Пик покупок валюты пришелся на 10 января. «Относительно января прошлого года общий объем покупок долларов в январе 2020 году вырос на 24%, а средняя сумма покупки — на 3%», — приводит ТАСС данные обменных пунктов одного из российских банков.

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