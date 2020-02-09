Экономика
ТАССИсследование: россияне в январе стали активно покупать валюту
Интерес к иностранной валюте связан с небольшим падением курсов доллара и евро, свидетельствуют данные банка. При этом в середине января курсы доллара и евро постепенно начали движение вверх, к концу месяца достигнув отметок в 63,03 рубля и 69,41 рубля соответственно.
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с чего всё началось
Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро. Об свидетельствуют данные банка "Русский стандарт", имеющиеся в распоряжении ТАСС.ТАССвчера в 02:03
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Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
Происшествия
Суд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве
Мосгорсуд вынес оправдательный приговор бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову по делу об убийстве охранника, передаёт РИА Новости.
Спорт
Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
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Лолита подтвердила слухи о новом возлюбленном
Певица Лолита Милявская подтвердила слухи о том, что у нее появился новый возлюбленный.
Происшествия
Токаев поручил уволить чиновников из-за беспорядков на юге Казахстана
Президент Киргизии Касым-Жомарт Токаев поручил уволить четырех чиновников в связи с массовыми беспорядками на юге страны.
Общество
Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге
В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Кино
«Оскар» за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер
Лучшей актрисой по мнению жюри американской Киноакадемии была признана Рене Зеллвегер за роль Джуди Гарленд в фильме "Джуди".
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Иран представил новую ракету с композитными двигателями
Исламская республика Иран опубликовала данные о своей новой ракете «Раад-500», оснащённой композитными двигателями.
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Новое шоу Ксении Собчак обвинили в плагиате
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Фильм «Джокер» номинирован на «Золотую малину»
Культура
Российская певица Анна Бутурлина выступила на премии «Оскар»
Происшествия
Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в Красноярске
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, борт вырабатывает топливо для совершения экстренной посадки.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин установил два клубных рекорда
Шестеркин, проводивший шестой матч в карьере в НХЛ, установил сразу два клубных рекорда «Рейнджерс».
Экономика
X5 обогнала Amazon и Nike по темпам роста бизнеса
X5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») обогнала по динамике роста розничного бизнеса Amazon и Nike, передает РБК со ссылкой на данные рейтинга Global Powers of Retailing консалтинговой компании Deloitte.
Авто
Toyota в мае презентует серийный минивэн-внедорожник
Презентация новой модели запланирована на май 2020 года.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Наука
Доказали участие иммунных клеток в удалении ненужных воспоминаний
Китайские исследователи нашли доказательства, что иммунные клетки участвуют в удалении ненужных воспоминаний.
Происшествия
Россиянка и ее сын умерли с разницей в несколько часов из-за скорой
Жительница городка Нефтяников в Омске умерла через несколько часов после сына из-за того, что скорая помощь слишком долго ехала на вызов.
Происшествия
Момент смертельного ДТП на Кутузовском проспекте попал на видео
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек.
Армия и оружие
Посадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео
Общество
Депутат из Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой переименовать Санкт-Петербург, убрав в названии города приставку «Санкт-».
Общество
Жители Швейцарии поддержали уголовное преследование гомофобии
По результатам референдума принятие закона о запрете и преследовании гомофобии поддержали жители Швейцарии, 10 февраля сообщает радио ERR.
Экономика
РЖД решили ускорить модернизацию БАМа и Транссиба
Из-за падения спроса на уголь в Европе ОАО "РЖД" решило ускорить модернизацию "восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали" пишет РБК со ссылкой на подготовленный план работ.
Экономика
Экс-глава ПФР вновь займется пенсиями россиян
Дроздов займется курированием вопросов пенсионного обеспечения в рамках Минфина.
Общество