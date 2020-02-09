Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро. Об свидетельствуют данные банка "Русский стандарт", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

с чего всё началось

Интерес к иностранной валюте связан с небольшим падением курсов доллара и евро, свидетельствуют данные банка. При этом в середине января курсы доллара и евро постепенно начали движение вверх, к концу месяца достигнув отметок в 63,03 рубля и 69,41 рубля соответственно.

Общество Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.

Кино «Оскар» за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер Лучшей актрисой по мнению жюри американской Киноакадемии была признана Рене Зеллвегер за роль Джуди Гарленд в фильме "Джуди".

Экономика X5 обогнала Amazon и Nike по темпам роста бизнеса X5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») обогнала по динамике роста розничного бизнеса Amazon и Nike, передает РБК со ссылкой на данные рейтинга Global Powers of Retailing консалтинговой компании Deloitte.

Общество Депутат из Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой переименовать Санкт-Петербург, убрав в названии города приставку «Санкт-».

Общество Жители Швейцарии поддержали уголовное преследование гомофобии По результатам референдума принятие закона о запрете и преследовании гомофобии поддержали жители Швейцарии, 10 февраля сообщает радио ERR.