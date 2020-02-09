Экономика

ТАССТАССИсследование: россияне в январе стали активно покупать валюту

Интерес к иностранной валюте связан с небольшим падением курсов доллара и евро, свидетельствуют данные банка. При этом в середине января курсы доллара и евро постепенно начали движение вверх, к концу месяца достигнув отметок в 63,03 рубля и 69,41 рубля соответственно.
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с чего всё началось

Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту

Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро. Об свидетельствуют данные банка "Русский стандарт", имеющиеся в распоряжении ТАСС.
ТАССвчера в 02:03

Подробнее о событии

Россияне резко закупились долларами

Lenta.ruвчера в 07:37

Калининград вошел в число городов-лидеров по покупке евро

Каскадвчера в 06:59

Россияне после Нового года побежали скупать валюту

Телеканал 360°вчера в 02:51

Петербуржцы и москвичи чаще других россиян покупали в январе доллары и евро

78.ruвчера в 03:07

Исследование показало, что россияне в январе стали активно покупать валюту

iReactorвчера в 02:59

Калининград вошёл в топ-5 городов России по объёму покупок евро

Клопсвчера в 04:19

Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту

ТАССвчера в 02:03
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Происшествия

Суд вынес приговор фигурантам дела «Сети»

РБК 04:00
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
BFM.ru вчера в 15:55
Происшествия

Суд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве

Мосгорсуд вынес оправдательный приговор бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову по делу об убийстве охранника, передаёт РИА Новости.
RT на русском 02:56
Спорт

Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Известия 08 февраля в 20:58
Шоу-бизнес

Лолита подтвердила слухи о новом возлюбленном

Певица Лолита Милявская подтвердила слухи о том, что у нее появился новый возлюбленный.
Вечерняя Москва вчера в 14:04
Происшествия

Токаев поручил уволить чиновников из-за беспорядков на юге Казахстана

Президент Киргизии Касым-Жомарт Токаев поручил уволить четырех чиновников в связи с массовыми беспорядками на юге страны.
Коммерсантъ 03:20
Происшествия

Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете

ТАСС 01:14
Общество

Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге

В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
Интерфакс 01:42
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Кино

«Оскар» за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер

Лучшей актрисой по мнению жюри американской Киноакадемии была признана Рене Зеллвегер за роль Джуди Гарленд в фильме "Джуди".
Народные новости вчера в 23:14
Армия и оружие

Иран представил новую ракету с композитными двигателями

Исламская республика Иран опубликовала данные о своей новой ракете «Раад-500», оснащённой композитными двигателями.
ИА REX 01:58
Культура

Новое шоу Ксении Собчак обвинили в плагиате

Uznayvse.ru 07 февраля в 07:16
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

РБК 02:06
Армия и оружие

В США обнаружили преграду для победы в войне с Россией

Газета.Ru 02:09
Кино

Фильм «Джокер» номинирован на «Золотую малину»

REGNUM 08 февраля в 03:47
Культура

Российская певица Анна Бутурлина выступила на премии «Оскар»

Известия вчера в 22:17
Происшествия

Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в Красноярске

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, борт вырабатывает топливо для совершения экстренной посадки.
Российская газета 03:40
Хоккей

Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин установил два клубных рекорда

Шестеркин, проводивший шестой матч в карьере в НХЛ, установил сразу два клубных рекорда «Рейнджерс».
РБК 02:45
Экономика

X5 обогнала Amazon и Nike по темпам роста бизнеса

X5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») обогнала по динамике роста розничного бизнеса Amazon и Nike, передает РБК со ссылкой на данные рейтинга Global Powers of Retailing консалтинговой компании Deloitte.
Коммерсантъ 02:56
Авто

Toyota в мае презентует серийный минивэн-внедорожник

Презентация новой модели запланирована на май 2020 года.
RuNews24.ru 02:47
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Наука

Доказали участие иммунных клеток в удалении ненужных воспоминаний

Китайские исследователи нашли доказательства, что иммунные клетки участвуют в удалении ненужных воспоминаний.
МедиаПоток 03:43
Происшествия

Россиянка и ее сын умерли с разницей в несколько часов из-за скорой

Жительница городка Нефтяников в Омске умерла через несколько часов после сына из-за того, что скорая помощь слишком долго ехала на вызов.
Lenta.ru 03:05
Происшествия

Момент смертельного ДТП на Кутузовском проспекте попал на видео

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек.
РИА Новости 01:55
Армия и оружие

Посадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео

Российская газета вчера в 07:29
Общество

Депутат из Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой переименовать Санкт-Петербург, убрав в названии города приставку «Санкт-».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 01:46
Общество

Жители Швейцарии поддержали уголовное преследование гомофобии

По результатам референдума принятие закона о запрете и преследовании гомофобии поддержали жители Швейцарии, 10 февраля сообщает радио ERR.
Красная весна 01:47
Экономика

РЖД решили ускорить модернизацию БАМа и Транссиба

Из-за падения спроса на уголь в Европе ОАО "РЖД" решило ускорить модернизацию "восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали" пишет РБК со ссылкой на подготовленный план работ.
Интерфакс 02:53
Экономика

Экс-глава ПФР вновь займется пенсиями россиян

Дроздов займется курированием вопросов пенсионного обеспечения в рамках Минфина.
VSE42.RU вчера в 22:30
Общество

На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

RT на русском 01:36
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