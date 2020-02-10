Происшествия

Аргументы неделиАргументы неделиНазваны имена пострадавших при столкновении катеров в Таиланде

В Таиланде полиция обнародовала списки туристов, пострадавших утром 10 февраля при столкновении двух скоростных катеров в районе Пхукета.
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Ирина Воробьева
В результате аварии 21 российский турист пострадал, все они были направлены в медицинское учреждение города Пхукет. В настоящее время большая часть уже выписана. К сожалению, по информации из больницы, подтверждена гибель двух несовершеннолетних детей, российских граждан.
— Ирина Воробьева, российская журналисткаПервый канал 10:03

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