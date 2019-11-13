Общество

Газета.RuГазета.RuРоссияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress

AliExpress Russia предоставил "Газете.Ru" результаты распродажи в честь Дня холостяка (Всемирного дня шопинга), которая прошла 11 и 12 ноября. "За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
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Россияне потратили 17 млрд рублей на большой распродаже AliExpress

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Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress

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Продажи «AliExpress Россия» во «Всемирный день шопинга» превысили 17 млрд рублей

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