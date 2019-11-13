Общество
Газета.RuРоссияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress
AliExpress Russia предоставил "Газете.Ru" результаты распродажи в честь Дня холостяка (Всемирного дня шопинга), которая прошла 11 и 12 ноября. "За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
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Политика
Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года.
Общество
Логотипом Санкт-Петербурга стало «бирюзовое солнце» за 7 млн руб
Как отметил директор офиса SPN Communications Санкт-Петербург Сергей Калинчук, одним из элементов бренда стало «бирюзовое холодное северное солнце, которое светит всегда — и зимой, и летом».
Театры
В ЦК «Сцена» прокомментировали отмену спектакля по мотивам «Чиполлино»
В центре культуры «Сцена» прокомментировали отказ в показе спектакля по мотивам сказки Джанни Родари «Чиполлино» на фестивале любительских театров в Москве.
Происшествия
Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок
Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Украинский «представитель президента в Крыму» Антон Кориневич пообещал, что Киев отреагирует на запуск Россией железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Общество
Песков прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не дискутировать о том, нужно ли сделать 31 декабря выходным днем в 2019 году, вопреки намеченному Минтрудом графику.
Политика
WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
Космос
На Марсе произошли необъяснимые выбросы кислорода
Ранее ученые обнаружили на Марсе выбросы метана. Количество газа возрастало и падало вне зависимости от известных внешних обстоятельств.
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
Гаджеты
Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro
Как и ожидалось, компания Apple представила сегодня свой новый 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro.
Экономика
Государственная дума хочет отказаться от плавающего курса рубля
Комитеты Государственной думы предложили отказаться от плавающего курса рубля, сообщает портал The Bell со ссылкой на портал Госдумы.
Происшествия
Дело о смерти девочки в Артеке передано в центральный аппарат СК
Уголовное дело о смерти девочки в детском лагере «Артек» передано в центральный аппарат Следственного комитета России.
Происшествия
ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете
Футбол
Дзюба ответил журналисту, назвавшего его дураком
В результате обмена шутками Ганичев и Дзюба пожали друг другу руки. Назначены арбитры на встречу сборных России и Бельгии, писал News.ru.
Авто
Toyota Camry получила полный привод от RAV4
Североамериканское подразделение Toyota впервые представило на местном рынке модификации седанов Camry и Avalon с полным приводом.
Происшествия
Обвиняемый по делу об угрозах судье Вересов арестован
Общество
Россия выплатила 37 тысяч евро участникам Pussy Riot по решению ЕСПЧ
Инстанция присудила такие компенсации за уголовное преследование после акции в храме Христа Спасителя в Москве в феврале 2012 года.
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Экономика
Минприроды решило удвоить грузооборот по Севморпути к 2034 году
Объем грузовых перевозок по Северному морскому пути (СМП) к 2034 году может составить 157 млн т. Об этом в своей колонке, опубликованной в ноябрьском номере журнала «Энергетическая политика» (копия есть у РБК), заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.
Происшествия
Уголовное дело возбудили после пропажи 5-летней девочки в Крыму
Следственный комитет Крыма возбудил уголовное дело по факту пропажи 5-летней Дарьи Пилипенко Папа оставил малышку дома одну.
Происшествия
Бывшего полковника Захарченко признали опасным для окружающих
Статус склонного к побегу, скорее всего, ввели на основе оперативной информации, полученной от ФСБ, предположила адвокат, добавив, что сам Захарченко за проведенное в "Лефортово" время не сопротивлялся правоохранителям и не имел каких-либо замечаний.
Политика
Украина потребовала от России оправданий по делу в суде ООН
Само решение суда ООН Зеркаль назвала победой украинской дипломатии. Отметим, что представители Украины обратились в суд в 2017 году.
Здоровье
Воронежские депутаты обсудили усовершенствование первичной медпомощи
На совещании в администрации Новоусманского района депутаты, представители областного правительства и медики обсудили, как усовершенствовать оказание первичной медико-санитарной помощи в регионе.
Общество
В России предложили штрафовать водителей за шипованные шины
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поругалась с Никитой Михалковым
Авто
«АвтоВАЗ» запускает программу «Подменный автомобиль»
Как говорится в документе, программа «Подменный автомобиль» является одним из самых важных компонентов в повышении удовлетворенности клиентов послепродажным обслуживанием путём временной безвозмездной подмены автомобиля на срок нахождения в ремонте машины клиента.
Хоккей
Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса»
Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.
Общество
Вильфанд опроверг аномальность предстоящих морозов
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что предстоящее похолодание носит временный характер, отметив, что прогнозировать аномальные изменения температуры на долгосрочный период "непрофессионально", передает ИА "НСН".