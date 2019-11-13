Общество

Газета.RuГазета.RuРоссияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress

AliExpress Russia предоставил "Газете.Ru" результаты распродажи в честь Дня холостяка (Всемирного дня шопинга), которая прошла 11 и 12 ноября. "За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать140

Подробнее о событии

Россияне потратили 17 млрд рублей на большой распродаже AliExpress

Известия07:07

Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress

Газета.Ru06:59

Продажи «AliExpress Россия» во «Всемирный день шопинга» превысили 17 млрд рублей

Коммерсантъ05:06

Россияне потратили 17 млрд рублей на AliExpress в «День холостяка»

Forbes05:14

Россияне потратили во время аналога «черной» пятницы на AliExpress 17 млрд рублей

ТАСС05:07

AliExpress впервые раскрыла результаты своей главной распродажи по России

РБК05:43

Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

Ведомости05:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 20:08, Вашингтон
Здоровье

Медики Южно-Сахалинска начали менять людям коленные суставы

В городской больнице имени Анкудинова начали делать операции по протезированию коленного сустава.
РИА Сахалин-Курилы 19:13
Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета вчера в 23:38
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером".
ТАСС 16:10
Происшествия

Расчленивший аспирантку Соколов предложил оплатить похороны

Профессор СПбГУ Олег Соколов, который убил и расчленил свою 24-летнюю сожительницу Анастасию Ещенко, выразил желание помочь с организацией ее похорон.
Московский Комсомолец 19:11
Политика

Трамп разочарован заявлением Макрона о «смерти мозга» НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил в среду о том, что он разочарован высказываниями президента Франции Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
ТАСС 15:19
Космос

Adidas первой протестирует обувь в космосе

Adidas может использовать полученные данные для изменения покрытия мяча или текстуры материалов, из которых он сделан, отмечает CNN.
Forbes 07 ноября в 19:01
Происшествия

Воспитательница заставила детей лезть за игрушками в унитаз в Омске

РЕН ТВ 10:26
Экономика

«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК 12:44
Общество

Россиян ожидает зимнее бабье лето

«Жителей Центральной России вместо морозов, которые обычно уже приходят в это время, ждут зимнее бабье лето», — заявили синоптики.
БИЗНЕС Online 07:12
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13:29
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК 12:25
Музыка

Девочка стала взрослой! Как изменилась победительница шоу «Голос. Дети» Алиса Кожикина

Алиса Кожикина родилась в небольшом селе, что в Курской области.
SM News 00:30
Экономика

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 07:17
Космос

SpaceX провела огневое испытание системы эвакуации корабля Crew Dragon

РИА Новости 19:54
Единоборства

Канело готов провести третий бой с Головкиным только ради денег

Газета.Ru 19:24
Политика

Коломойский не исключил появления российских танков в Польше

Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
RT на русском 16:02
Политика

Путин сообщил об избежавшей рецессии российской экономике

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на закрытии делового форума БРИКС рассказал, за счёт чего России удалось избежать рецессии в экономике.
RT на русском 18:39
Кино

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Художественная картина «Грех» о жизни и творчестве Микеланджело, поставленная при поддержке Алишера Усманова, его фонда «Искусство, наука и спорт» и «Первого канала»,— не просто биографическая драма.
Коммерсантъ 17:17
Экономика

На Украине оценили ущерб от прекращения транзита газа

Украинская компания «Нафтогаз» подсчитала ущерб, который может принести экономике прекращение транзита газа из России в Европу через территорию страны.
Lenta.ru 12:29
Авто

Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года

Allroader.ru 13:14
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкальском крае

ТАСС 10:20
Экономика

В России резко подешевела свинина

Lenta.ru вчера в 02:31
Культура

HBO может снять продолжение «Друзей»

Культовый американский сериал "Друзья" может получить продолжение на стриминговой платформе HBO Max, которую телекомпания HBO планирует запустить в 2020 году.
ТАСС 03:25
Футбол

«Ротор» в гостях переиграл «Химки»

Soccer.ru 12:33
Футбол

Карпин подтвердил финансовые проблемы «Ростова»

Наставник «Ростова» Валерий Карпин подтвердил финансовые проблемы «Ростова».
Vprognoze.ru 11:23
Общество

Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну

Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Спорт

Видео с необычным финтом россиянина набрало более 2 млн просмотров за сутки

Чемпионат вчера в 07:49
Происшествия

Пятилетняя девочка пропала в Крыму

По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru 11:33
Общество

Песков не стал комментировать историю с «Аэрофлотом» и толстым котом

Интерфакс 09:38
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 13:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное