Общество

ВедомостиВедомостиРоссияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

Продажи на платформе «Aliexpress Россия» составили 17,2 млрд руб. за два дня распродажи, начавшейся 11 ноября. Интернет-магазин называет ее «Всемирным днем шоппинга» или распродажей ко «Дню холостяка». Alibaba устраивает ее с 2009 г. Тогда участвовало лишь 27 продавцов.
Читать в источнике
Комментировать132

Подробнее о событии

Россияне потратили 17 млрд рублей на большой распродаже AliExpress

Известия07:07

Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress

Газета.Ru06:59

Россияне потратили 17 млрд рублей на AliExpress в «День холостяка»

Forbes05:14

AliExpress впервые раскрыла результаты своей главной распродажи по России

РБК05:43

Россияне потратили во время аналога «черной» пятницы на AliExpress 17 млрд рублей

ТАСС05:07

Продажи «AliExpress Россия» во «Всемирный день шопинга» превысили 17 млрд рублей

Коммерсантъ05:06

Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

Ведомости05:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 13:37, Вашингтон
Политика

В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

РИА Новости 08:25
Игры

Инсайдер: завтра Microsoft анонсирует новые игры от Obsidian и Rare

Ранее Microsoft уже объявила, что во время фестиваля X019 геймеров ждёт крупнейший Xbox Inside в истории компании, а теперь известный аналитик и инсайдер уточнил, чего именно стоит ожидать от ивента: по его данным, нас ждут анонсы новых игр от Rare и Obsidian.
Gmbox.ru 12:01
Экономика

«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК 12:44
Общество

Во «ВКонтакте» появятся дизлайки

Lenta.ru 12:47
Политика

Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС

Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Известия 12:48
Политика

Рада одобрила в первом чтении законопроект о продаже сельхозземель

Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель с 1 октября 2020 года.
Коммерсантъ 10:48
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК 12:25
Политика

В среду в конгрессе начнутся слушания по импичменту Трампа

В среду утром на заседании палаты представителей конгресса начнутся слушания по импичменту Трампа.
Российская газета вчера в 21:31
Политика

Трамп озвучил Эрдогану грабительские планы США в отношении нефти Сирии

О грабительских планах Вашингтона в отношении нефти САР президент Дональд Трамп рассказал главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Экономика сегодня 13:22
Происшествия

Возлюбленную доцента Соколова застрелили во сне

Фонтанка.Ру 12:23
Гаджеты

В процессорах Intel нашли две уязвимости

По данным источника, в процессорах семейств Comet Lake, Cascade Lake, Skylake, Amber Lake, Coffee Lake, Kaby Lake, а также Whiskey Lake выявлена ошибка в коде условного перехода (JCC).
Anonsens 05:50
Общество

Штрафы за хулиганство вырастут в России

Как сообщают «Ведомости», значительно вырастут штрафы за справление естественных потребностей в общественных местах и выгул собак опасной породы без намордников и поводков.
EastRussia 03:55
Происшествия

В Москве суд арестовал бойца смешанных единоборств Дмитрия Сосновского

ТАСС 13:00
Шоу-бизнес

Певица Натали опровергла слухи о четвертой беременности

Поклонники стали поздравлять 45-летнюю артистку с четвертой беременностью. Знаменитость опровергла эти слухи оригинальным способом.
RuNews24.ru 07:45
Политика

Посольство РФ в Вашингтоне направило ноту протеста в госдеп

Посольство РФ в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией из Израиля в США российского гражданина Алексея Буркова, который обвиняется в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег.
Интерфакс вчера в 21:49
Авто

Mitsubishi представила кроссовер-минивэн Xpander

Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
Автоновости дня вчера в 04:35
Общество

В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором

Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Lenta.ru 08:11
Единоборства

Нурмагомедов назвал будущих российских чемпионов UFC

RT на русском 13:06
Общество

Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать

Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.
Московский Комсомолец 05:04
Политика

Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС

Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
REGNUM 11:43
Экономика

Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза

Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
РБК 08:01
Транспорт

Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург

Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском 11:44
Общество

NBC уличил сотрудницу Госдепа в подделке обложки Time со своим фото

Высокопоставленная сотрудница администрации президента США приукрасила своё резюме информацией о несуществующем профессиональном опыте и даже создала фальшивую обложку журнала Time со своим лицом на ней.
News.ru 06:12
Космос

Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей Галактики

Астрономы обнаружили сверхбыструю звезду, летящую со скоростью шесть миллионов километров в час, которая была выброшена сверхмассивной черной дырой в центре Млечного Пути пять миллионов лет назад.
РИА Новости 03:48
Гаджеты

Владельцы Android-смартфонов пожаловались на новую версию WhatsApp

Владельцы Android-смартфонов, которые обновили мессенджер WhatsApp до самой свежей версии, заявили о том, что столкнулись с чрезмерно быстрой разрядкой аккумуляторных батарей.
РЕН ТВ 11:01
Гаджеты

Hisense представила новый смартфон с батареей на 10010 мАч

Новинкой стал King Kong 6, который на рынке сменит прошлую модель — King Kong 5. Как и прошлый аппарат King Kong 6 оснащен двумя аккумуляторами общей емкостью 10010 мАч, а это позволит смартфону на одном заряде проработать до пяти дней без подзарядки.
Astera 02:22
Кино

Педро Паскаль раскрыл имя главного героя в сериале «Мандалорец»

Осторожно: в тексте могут содержаться спойлеры к сериалу «Мандалорец».В интервью, выпущенном к релизу первого эпизода сериала «Мандалорец», исполнитель главной роли Педро Паскаль рассказал о работе над персонажем и попутно раскрыл имя своего героя.
КиноПоиск 08:10
Политика

Ветеран ФСБ рассказал о «чудо-таблетках» СССР для космонавтов

Бывший руководитель отдела военной контрразведки Центра подготовки космонавтов, ветеран ФСБ Николай Рыбкин рассказал правду о якобы существовавших в СССР особых таблетках для космонавтов, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 10:14
Общество

Жертвами наводнения в Венеции стали два человека

В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Интерфакс 04:43
Общество

«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу

Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
RT на русском 09:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное