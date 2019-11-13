Общество

Газета.RuГазета.RuРоссияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress

AliExpress Russia предоставил "Газете.Ru" результаты распродажи в честь Дня холостяка (Всемирного дня шопинга), которая прошла 11 и 12 ноября. "За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать130

Подробнее о событии

Россияне потратили во время аналога «черной» пятницы на AliExpress 17 млрд рублей

ТАСС05:07

Россияне потратили 17 млрд рублей на большой распродаже AliExpress

Известия07:07

AliExpress впервые раскрыла результаты своей главной распродажи по России

РБК05:43

Россияне потратили 17 млрд рублей на AliExpress в «День холостяка»

Forbes05:14

День холостяков против Черной пятницы. Сколько Alibaba заработала на российских охотниках за скидками

Фонтанка.Ру11:48

Продажи «AliExpress Россия» во «Всемирный день шопинга» превысили 17 млрд рублей

Коммерсантъ05:06

Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

Ведомости05:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 12:07, Ашберн
Шоу-бизнес

Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан

Регион online 11:07
Общество

Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну

Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Политика

Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Происшествия

В Краснодаре у посетителя ТЦ обнаружили в вещах человеческий череп

ТАСС 10:50
Политика

Ветеран ФСБ рассказал о «чудо-таблетках» СССР для космонавтов

Бывший руководитель отдела военной контрразведки Центра подготовки космонавтов, ветеран ФСБ Николай Рыбкин рассказал правду о якобы существовавших в СССР особых таблетках для космонавтов, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 10:14
Кино

Промо-кадры «Ведьмака» от Netflix

Портал FarFarAway опубликовал промо-кадры из сериала «Ведьмак». Релиз «Ведьмака» выйдет 20 декабря на Netflix.
Cyber.sports.ru 06:36
Политика

Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС

Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
REGNUM 11:43
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла девочка

BFM.ru 05:49
Футбол

«Чертаново» планирует играть в «Лужниках», если выйдет в РПЛ

Многие скептически относятся к перспективам «Чертаново» в РПЛ, но зато они точно не откажутся от повышения и реально к нему стремятся.
Матч ТВ 07:58
Космос

Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос

Forbes 05 ноября в 19:02
Кино

Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»

В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.
Фильм Про 05:00
Происшествия

Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок

Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:26
Общество

Медведев поручил решить проблему с водоснабжением в алтайском селе

РИА Новости 01:25
Политика

Киев отреагирует на запуск поездов по Крымскому мосту

Киев пообещал отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту. Об этом заявил постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
BFM.ru 11:21
Энергетика

Нефть дорожает на заявлениях генсека ОПЕК

Мировые цены на нефть растут на заявлениях генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 11:06
Армия и оружие

Военные США заняли несколько нефтяных месторождений в Сирии

Американские войска пересекли сирийско-иракскую границу и заняли несколько нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.
RT на русском 09:31
Происшествия

Главу ростовского управления ФСИН подозревают в разглашении гостайны

REGNUM 05:03
Кино

Ремейку «Русалочки» нашли нового принца Эрика

Фильм Про 03:22
Армия и оружие

Десять человек погибли при авиаударах армии Израиля по сектору Газа

Число погибших при авиаударах израильской армии по сектору Газа увеличилось до десяти, ещё 45 человек получили ранения.
Life.ru вчера в 16:43
Кино

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Политика

Протестующие украинские аграрии принесли к зданию Рады свинью в гробу

Rambler News Service 06:15
Общество

В России предложили штрафовать водителей за шипованные шины

Журнал Авто.ру вчера в 07:19
Происшествия

В Крыму пропала пятилетняя девочка

Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым и Севастополю.
РИА Новости 10:12
Транспорт

Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург

Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском 11:44
Политика

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Финансы

Юань укрепился на прошедшей неделе к валютной корзине

Сводный индекс обменного курса, который отражает крепость юаня относительно валютной корзины составил 91,88 на 8 ноября, что на 0,7 пункта выше, чем неделей ранее.
REGNUM 11 ноября в 01:34
Общество

Жертвами наводнения в Венеции стали два человека

В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Интерфакс 04:43
Политика

В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа

Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
РИА Новости 10:11
Кино

Педро Паскаль раскрыл имя главного героя в сериале «Мандалорец»

Осторожно: в тексте могут содержаться спойлеры к сериалу «Мандалорец».В интервью, выпущенном к релизу первого эпизода сериала «Мандалорец», исполнитель главной роли Педро Паскаль рассказал о работе над персонажем и попутно раскрыл имя своего героя.
КиноПоиск 08:10
Армия и оружие

Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие

Генерал отметил, что военная контрразведка в начале нулевых годов была одним из основных инструментов, благодаря которому удалось возродить российскую армию и нарастить ее мощь.
РИА Новости 08:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное