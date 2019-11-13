Общество
Газета.RuРоссияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress
AliExpress Russia предоставил "Газете.Ru" результаты распродажи в честь Дня холостяка (Всемирного дня шопинга), которая прошла 11 и 12 ноября. "За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
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Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Политика
Ветеран ФСБ рассказал о «чудо-таблетках» СССР для космонавтов
Бывший руководитель отдела военной контрразведки Центра подготовки космонавтов, ветеран ФСБ Николай Рыбкин рассказал правду о якобы существовавших в СССР особых таблетках для космонавтов, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 10:14
Кино
Промо-кадры «Ведьмака» от Netflix
Портал FarFarAway опубликовал промо-кадры из сериала «Ведьмак». Релиз «Ведьмака» выйдет 20 декабря на Netflix.
Cyber.sports.ru 06:36
Политика
Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС
Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
REGNUM 11:43
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
BFM.ru 05:49
Футбол
«Чертаново» планирует играть в «Лужниках», если выйдет в РПЛ
Многие скептически относятся к перспективам «Чертаново» в РПЛ, но зато они точно не откажутся от повышения и реально к нему стремятся.
Матч ТВ 07:58
Космос
Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос
Forbes 05 ноября в 19:02
Кино
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.
Фильм Про 05:00
Происшествия
Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок
Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:26
Политика
Киев отреагирует на запуск поездов по Крымскому мосту
Киев пообещал отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту. Об этом заявил постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
BFM.ru 11:21
Энергетика
Нефть дорожает на заявлениях генсека ОПЕК
Мировые цены на нефть растут на заявлениях генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 11:06
Армия и оружие
Военные США заняли несколько нефтяных месторождений в Сирии
Американские войска пересекли сирийско-иракскую границу и заняли несколько нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.
RT на русском 09:31
Кино
Ремейку «Русалочки» нашли нового принца Эрика
Фильм Про 03:22
Армия и оружие
Десять человек погибли при авиаударах армии Израиля по сектору Газа
Число погибших при авиаударах израильской армии по сектору Газа увеличилось до десяти, ещё 45 человек получили ранения.
Life.ru вчера в 16:43
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Политика
Протестующие украинские аграрии принесли к зданию Рады свинью в гробу
Rambler News Service 06:15
Общество
В России предложили штрафовать водителей за шипованные шины
Журнал Авто.ру вчера в 07:19
Происшествия
В Крыму пропала пятилетняя девочка
Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым и Севастополю.
РИА Новости 10:12
Транспорт
Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург
Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском 11:44
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Финансы
Юань укрепился на прошедшей неделе к валютной корзине
Сводный индекс обменного курса, который отражает крепость юаня относительно валютной корзины составил 91,88 на 8 ноября, что на 0,7 пункта выше, чем неделей ранее.
REGNUM 11 ноября в 01:34
Общество
Жертвами наводнения в Венеции стали два человека
В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Интерфакс 04:43
Политика
В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа
Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
РИА Новости 10:11
Кино
Педро Паскаль раскрыл имя главного героя в сериале «Мандалорец»
Осторожно: в тексте могут содержаться спойлеры к сериалу «Мандалорец».В интервью, выпущенном к релизу первого эпизода сериала «Мандалорец», исполнитель главной роли Педро Паскаль рассказал о работе над персонажем и попутно раскрыл имя своего героя.
КиноПоиск 08:10
Армия и оружие
Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие
Генерал отметил, что военная контрразведка в начале нулевых годов была одним из основных инструментов, благодаря которому удалось возродить российскую армию и нарастить ее мощь.
РИА Новости 08:37