AliExpress Russia предоставил "Газете.Ru" результаты распродажи в честь Дня холостяка (Всемирного дня шопинга), которая прошла 11 и 12 ноября. "За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress

Общество Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.

Политика Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.

Политика Ветеран ФСБ рассказал о «чудо-таблетках» СССР для космонавтов Бывший руководитель отдела военной контрразведки Центра подготовки космонавтов, ветеран ФСБ Николай Рыбкин рассказал правду о якобы существовавших в СССР особых таблетках для космонавтов, сообщает РИА Новости.

Кино Промо-кадры «Ведьмака» от Netflix Портал FarFarAway опубликовал промо-кадры из сериала «Ведьмак». Релиз «Ведьмака» выйдет 20 декабря на Netflix.

Политика Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.

Футбол «Чертаново» планирует играть в «Лужниках», если выйдет в РПЛ Многие скептически относятся к перспективам «Чертаново» в РПЛ, но зато они точно не откажутся от повышения и реально к нему стремятся.

Кино Уилл Смит снял свою версию «Матрицы» В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.

Происшествия Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".

Политика Киев отреагирует на запуск поездов по Крымскому мосту Киев пообещал отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту. Об этом заявил постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

Энергетика Нефть дорожает на заявлениях генсека ОПЕК Мировые цены на нефть растут на заявлениях генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, свидетельствуют данные торгов.

Армия и оружие Военные США заняли несколько нефтяных месторождений в Сирии Американские войска пересекли сирийско-иракскую границу и заняли несколько нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.

Армия и оружие Десять человек погибли при авиаударах армии Израиля по сектору Газа Число погибших при авиаударах израильской армии по сектору Газа увеличилось до десяти, ещё 45 человек получили ранения.

Кино В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.

Происшествия В Крыму пропала пятилетняя девочка Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым и Севастополю.

Политика Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Финансы Юань укрепился на прошедшей неделе к валютной корзине Сводный индекс обменного курса, который отражает крепость юаня относительно валютной корзины составил 91,88 на 8 ноября, что на 0,7 пункта выше, чем неделей ранее.

Общество Жертвами наводнения в Венеции стали два человека В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.

Политика В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.

Кино Педро Паскаль раскрыл имя главного героя в сериале «Мандалорец» Осторожно: в тексте могут содержаться спойлеры к сериалу «Мандалорец».В интервью, выпущенном к релизу первого эпизода сериала «Мандалорец», исполнитель главной роли Педро Паскаль рассказал о работе над персонажем и попутно раскрыл имя своего героя.