Общество
ФедералПрессРоссияне потратили больше в «Черную пятницу», чем в «Киберпонедельник»
Если в «Черную пятницу» средняя сумма составляла 5 273 рубля, то в «Киберпонедельник» – 1600 рублей, пишет РИА Новости. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что акции «Киберпонедельник» россияне потратили на 12 процентов больше средств, чем в 2019 году, всего они накупили вещей на 5,6 миллиарда рублей.
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- РИА Новости. Средний чек россиян в "Черную пятницу" почти в три раза превысил траты в "Киберпонедельник", показало исследование банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 19:46
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Политика
Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции
Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Общество
Московские сурки проспят свой праздник
Общество
На Филиппинах зафиксирована первая смерть из-за коронавируса вне КНР
На Филиппинах зафиксирована первая смерть от нового коронавируса за пределами Китая: скончался 44-летний мужчина.
Хоккей
В матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей
Голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо подрался с вратарём «Эдмонтон Ойлерз» Майком Смитом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
В Совфеде попросили Польшу не ждать репарации от России
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от РФ за ущерб, нанесенный страной во время Второй мировой войны.
Футбол
Федор Смолов дебютировал за «Сельту»
Общество
Граждане Китая начали покидать Приморский край на спецавтобусах
В воскресенье губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что гражданам Китая на территории региона предложат помощь в выезде на родину, если они того пожелают.
Общество
Посольство РФ в Китае назвало число готовых покинуть Хубэй россиян
31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что правительство начнет эвакуацию россиян из Китая.
Общество
Украинцам стали чаще отказывать во въезде в Польшу
Если в 2018 году Польша отказала во въезде 46,7 тысячи украинцев, то в 2019 году уже 58,5 тысячи.
Общество
Германия возмутилась отказом России принять самолет с эвакуированными
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала отказ России в посадке самолета Бундесвера с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ.
Общество
Помпео оценил Парк высоких технологий в Белоруссии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что вдохновлен увиденным в Парке высоких технологий (ПВТ) в Белоруссии и на примере парка становится понятно, "насколько эффективно американские инвестиции могут содействовать улучшению благосостояния во всем мире".
Общество
Росстат назвал регионы России с наибольшей убылью населения
Согласно предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год, в Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.) федеральных округах отмечена наибольшая убыль населения.
Политика
Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США
США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Футбол
Неймар получил жёлтую карточку за издевательский финт
На 38-й минуте матча бразилец был наказан жёлтой карточкой после того, как выполнил эффектный финт «радуга».
Футбол
Украинский хавбек «Манчестер Сити» рассказал об адаптации в команде
Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал об адаптации в чемпионате Англии, передает журнал НВ.
Происшествия
В Петербурге загорелся «Лениздат»
В Петербурге горит издательство «Лениздат». Пожар произошел в пятиэтажном здании на площади 200 квадратных метров, сообщает «Интерфакс».
Здоровье
Больной коронавирусом китаец записал видео из больницы в Чите
Пациент попросил прощения у местных жителей за то, что болен, и попросил отправить кровь в Китай, чтобы китайские врачи смогли сделать необходимые анализы.
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
Политика
Саакашвили не исключил распада Украины на пять государств
Если политика действующей украинской власти сохранится, тогда страна распадется на пять государств.
Технологии
Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов
Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Космос
Астрофизики обнаружили «трещины» во Вселенной
Астрофизики заявили, что обнаружили во Вселенной загадочные "трещины", которые, по мнению ученых, являются "останками времени" и появились после Большого взрыва.
Гаджеты
Сотрудничество с AMD стремительно увеличивает выручку ASRock
Компания ASRock делает ставку на углубление сотрудничества с AMD, и уже по итогам 2019 года смогла получить впечатляющие результаты такой политики.
Происшествия
На борту самолета «Победы» из Челябинска в Москву умер пассажир
На борту лайнера авиакомпании «Победа», прилетевшего из Челябинска во Внуково, скончался пассажир.
Общество
В России планируют увеличить штрафы за нарушение ПДД
Повторное превышение скорости на 40-60 км/ч предлагают наказывать штрафом в 10 тыс. рублей или лишением прав на год.
Хоккей
«Салават Юлаев» по буллитам уступил «Адмиралу» в матче КХЛ
Уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов потерпел поражение от владивостокского «Адмирала» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.