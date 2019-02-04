- РИА Новости. Средний чек россиян в "Черную пятницу" почти в три раза превысил траты в "Киберпонедельник", показало исследование банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Если в «Черную пятницу» средняя сумма составляла 5 273 рубля, то в «Киберпонедельник» – 1600 рублей, пишет РИА Новости. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что акции «Киберпонедельник» россияне потратили на 12 процентов больше средств, чем в 2019 году, всего они накупили вещей на 5,6 миллиарда рублей.

Россияне потратили больше в «Черную пятницу», чем в «Киберпонедельник»

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