Общество
ФедералПрессРоссияне потратили больше в «Черную пятницу», чем в «Киберпонедельник»
Если в «Черную пятницу» средняя сумма составляла 5 273 рубля, то в «Киберпонедельник» – 1600 рублей, пишет РИА Новости. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что акции «Киберпонедельник» россияне потратили на 12 процентов больше средств, чем в 2019 году, всего они накупили вещей на 5,6 миллиарда рублей.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
- РИА Новости. Средний чек россиян в "Черную пятницу" почти в три раза превысил траты в "Киберпонедельник", показало исследование банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 19:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 05:26, Ашберн
Политика
Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»
Гаджеты
WhatsApp перестал работать на смартфонах со старыми ОС
Сегодня настал тот самый день «X» для пользователей мессенджера WhatsApp и смартфонов со старыми ОС.
Происшествия
В Петербурге загорелся «Лениздат»
В Петербурге горит издательство «Лениздат». Пожар произошел в пятиэтажном здании на площади 200 квадратных метров, сообщает «Интерфакс».
Здоровье
Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса
"Представленные рекомендации учитывают фактические данные, опубликованные специалистами Всемирной организации здравоохранения, китайского и американского центра по контролю за заболеваемостью, а также Европейского Центра по контролю за заболеваемостью в материалах по лечению и профилактике этой инфекции", - сообщили в Минздраве.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Армия и оружие
Минобороны: сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Общество
В Ухане за 10 дней построили больницу для зараженных коронавирусом
В Ухане завершилось строительство больницы для зараженных новым типом коронавируса, сообщило издание South China Morning Post.
Здоровье
Зараженный коронавирусом китаец пожаловался на условия в российской больнице
Госпитализированный с коронавирусом в краевую инфекционную больницу Забайкалья гражданин Китая Ван Юньбин пожаловался на плохие условия содержания и лечения в медицинском учреждении.
Технологии
Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов
Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Происшествия
На борту самолета «Победы» из Челябинска в Москву умер пассажир
На борту лайнера авиакомпании «Победа», прилетевшего из Челябинска во Внуково, скончался пассажир.
Происшествия
При сносе спортивно-концертного комплекса в Петербурге рухнула крыша
Обновлено в 16:36 Во время демонтажа спортивно-концертного комплекса "Петербургский" в Московском районе Санкт-Петербурга рухнула крыша и часть здания.
Политика
Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников
В свою очередь, Хужина подтвердила, что написала заявление об отставке, однако окончательное решение должны принять депутаты горсовета.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Гаджеты
Коронавирус выявил недостатки смартфонов iPhone
Проблема связана с функцией Face ID. Вспышка китайского коронавируса выявила недостаток последних смартфонах iPhone от компании Apple.
Музыка
Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о ссоре с Валерией: «Это уже перебор»
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин пожаловался подписчикам на свою жену, певицу Валерину.
Политика
Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем
Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
Футбол
Холанд принес «Боруссии» победу над «Унионом»
1 февраля в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч между командами «Боруссия» и «Унион» (Берлин) в рамках 20-го тура регулярного сезона высшего дивизиона Германии 2019/20.
Происшествия
Мэр приказал почистить крыши после трагедии в Академгородке
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел экстренно совещание в связи с трагедией в Академгородке.
Армия и оружие
Украинский бронекатер повредил российский ударный вертолёт
Ранее были высказаны две версии появления большой дыры в защите украинского бронекатера, в частности, одна из них указывает на тот факт, что бронекатер был пробит попаданием снаряда из артиллерийской установки АК-630, в то время как вторая версия основывается на том, что бронекатер получил пробоину после пуска снаряда российским ударным вертолётом Ка-52.
Политика
Патриарх предложил вписать веру в Бога в Конституцию
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих «молиться и трудиться», чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге, передает «РИА Новости».
Армия и оружие
Для эвакуации россиян из Китая выделили пять самолетов ВКС
После указания президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина привлечь самолеты Военно-космических сил (ВКС) к эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, министр обороны Сергей Шойгу распорядился создать соответствующую авиагруппировку.
Происшествия
В Саратове пропавшая 13-летняя девочка найдена живой
Общество
Граждане Китая начали покидать Приморский край на спецавтобусах
В воскресенье губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что гражданам Китая на территории региона предложат помощь в выезде на родину, если они того пожелают.
Происшествия
В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
Общество
Росстат назвал регионы России с наибольшей убылью населения
Согласно предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год, в Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.) федеральных округах отмечена наибольшая убыль населения.
Общество
Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.