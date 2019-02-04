Экономика
Lenta.ruПодсчитаны расходы россиян в «Черную пятницу» и «Киберпонедельник»
Средний размер расходов россиян в «Черную пятницу» стал в три с половиной раза больше, чем в «Киберпонедельник». Об этом свидетельствует исследование банка «Русский Стандарт», данные которого приводит РИА Новости.
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- РИА Новости. Средний чек россиян в "Черную пятницу" почти в три раза превысил траты в "Киберпонедельник", показало исследование банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 19:46
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Лига арабских государств отвергла предложенную США «сделку века»
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В Китае произошла вспышка птичьего гриппа
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Теннис
София Кенин стала победительницей Australian Open
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий после домашнего матча 25-го тура английской Премьер-лиги с "Вулверхэмптоном" (0:0).
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В России могут резко вырасти штрафы для водителей
Согласно новым поправкам в КоАП российского Минюста в России могут вырасти штрафы на некоторые нарушения ПДД, сообщает РИА «Новости».
Армия и оружие
Попадание противотанковой ракеты в движущийся Т-90А сняли на видео
Двигавшийся основной боевой танк Т-90А получил попадание управляемой ракеты в левый бок башни.
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