Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитаны расходы россиян в «Черную пятницу» и «Киберпонедельник»

Средний размер расходов россиян в «Черную пятницу» стал в три с половиной раза больше, чем в «Киберпонедельник». Об этом свидетельствует исследование банка «Русский Стандарт», данные которого приводит РИА Новости.
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Стали известны расходы россиян в «Киберпонедельник» и «Черную пятницу»

- РИА Новости. Средний чек россиян в "Черную пятницу" почти в три раза превысил траты в "Киберпонедельник", показало исследование банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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Двигавшийся основной боевой танк Т-90А получил попадание управляемой ракеты в левый бок башни.
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