Общество
ФедералПрессРоссияне потратили больше в «Черную пятницу», чем в «Киберпонедельник»
Если в «Черную пятницу» средняя сумма составляла 5 273 рубля, то в «Киберпонедельник» – 1600 рублей, пишет РИА Новости. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что акции «Киберпонедельник» россияне потратили на 12 процентов больше средств, чем в 2019 году, всего они накупили вещей на 5,6 миллиарда рублей.
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- РИА Новости. Средний чек россиян в "Черную пятницу" почти в три раза превысил траты в "Киберпонедельник", показало исследование банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 19:46
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Здоровье
Минздрав проверит больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом
Министерство здравоохранения России поручило проверить условия оказания медицинской помощи в инфекционной больнице Читы из-за жалобы гражданина Китая с коронавирусной инфекцией.
Общество
В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе в феврале
В пресс-службе отметили,что в этом месяце россиян ожидают длинные выходные, которые придутся с 22 по 24 февраля, а за ними последует укороченная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля.
Общество
Зафиксирована первая смерть от нового коронавируса вне Китая
Напомним, по последним данным, в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, умерли 304 человека, число заразившихся превысило 14,3 тыс. Из больниц было выписано 328 пациентов.
Футбол
Дубль Мирзова принес «Спартаку» победу над «Ростовом»
Встреча прошла в Дохе (Катар) на стадионе Аспир-Центр и завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба, в составе которого дублем отметился Резиуан Мирзов (49-я и 75-я минуты).
Футбол
Антон Миранчук травмировал голеностоп
Футболист московского "Локомотива" Антон Миранчук получил травму голеностопа в матче против белградского "Партизана" на турнире в Катаре, но уровень серьезности повреждения пока не ясен, сообщил РИА Новости главный тренер столичной команды Юрий Семин.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Общество
Восьмой случай заражения коронавирусом подтвержден в Германии
Восемь случаев заражения новым типом коронавируса зафиксировано в Германии. Заболевание выявлено у еще одного жителя Баварии.
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Технологии
Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов
Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Шоу-бизнес
Подруга Пелагеи рассказала о состоянии певицы из-за развода
Близкая подруга Пелагеи Александра Соколова рассказала о состоянии певицы на фоне ее развода.
Политика
Песков: визит Нетаньяху был согласован за сутки
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что недавний визит премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Москву был согласован буквально за сутки.
Политика
Палестина разорвала отношения с Израилем и США
Как пояснил Аббас, причиной разрыва отношений с упомянутыми странами стало навязывание Палестине президентом США Дональдом Трампом несправедливой «сделки века» по якобы примирению палестинцев с Израилем.
Общество
Германия возмутилась отказом России принять самолет с эвакуированными
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала отказ России в посадке самолета Бундесвера с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ.
Кино
В Москве презентовали второй сезон сериала «Содержанки»
Общество
Впервые за зиму температура в Москве приблизится к климатической норме
В четверг ночью температура воздуха в столичном регионе опустится до минус 9-14 градусов, а днем столбики термометров покажут 5-10 мороза.
Политика
Патриарх предложил вписать веру в Бога в Конституцию
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих «молиться и трудиться», чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге, передает «РИА Новости».
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Политика
Кремль сообщил о трудоустройстве всех бывших членов правительства
Все министры, которые покинули свои посты после отставки кабинета Дмитрия Медведева, уже трудоустроены.
Общество
Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом
Авто
В России Skoda начала продажи кроссовера Skoda Karoq
Чешская компания Skoda объявила официальный старт продаж нового компактного кроссовера Skoda Karoq в России.
Шоу-бизнес
Памела Андерсон рассталась с мужем после 12 дней брака
Американская актриса и модель Памела Андерсон и голливудский кинопродюсер Джон Питерс решили расстаться. Паузу в отношениях взяла актриса.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской после скандала пропала на два дня
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина после скандала с матерью пропала на два дня.
Энергетика
В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии
В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
Политика
2 февраля 1920 года Россия и Эстония подписали Тартуский договор
Тартуский мирный договор был заключен ровно сто лет назад - 2 февраля 1920 года.
Шоу-бизнес
Певица МакSим из-за проблем со здоровьем покидает сцену
Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова сообщила в Instagram, что звездная исполнительница из-за обострившихся проблем со здоровьем покидает большую сцену.
Музыка
Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
Футбол
Варан: «Больше не хочу говорить о возможном переходе Мбаппе»
Защитник "Реала" Рафаэль Варан не стал комментировать слухи о том, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может перейти в мадридский клуб.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года
С 1 февраля 2020 года россиян ждут очередные нововведения.
Общество
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
Космос