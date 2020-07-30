Общество

Газета.RuГазета.RuРоссияне потратили часть детских пособий на погашение микрозаймов

Количество переводов в МФО стало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне начали получать единовременные пособия на детей. Сервис также зарегистрировал всплески возвратов микрозаймов в даты, когда госпомощь поступала большой части россиян.
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с чего всё началось

Россияне потратили часть госпомощи для детей на погашение микрозаймов

Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей. СlоиdРаумептs также зафиксировал всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян.
РБКвчера в 22:00

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Россияне потратили пособия на детей для погашения микрозаймов

Комсомольская правда02:38

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:03

РБК: россияне потратили детские пособия на погашение микрозаймов

ТАСС01:25

Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов

Коммерсантъ01:04

Россияне потратили часть детских пособий на погашение микрозаймов

Газета.Ru02:15

Россияне погасили микрозаймы детскими пособиями

Lenta.ruвчера в 23:10

Россияне погасили микрозаймы частью детских пособий от Путина

News.ruвчера в 22:30
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Общество

В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену

В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
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Политика

Российский постпред в Вене счел вывод войск США выигрышем для Германии

Германия может политически выиграть от решения США вывести из этой страны часть своих военнослужащих, написал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter.
РБК 02:27
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Политика

На задержанных в Белоруссии россиян завели дело о подготовке терактов

Следствие возбудило уголовное дело в связи с задержанием россиян в Белоруссии.
РИА Новости 03:09
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Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах сменил имидж, о чём сообщил в своём «твиттере».
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РИА Новости 03:04
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В Крыму выявили 13 новых случаев коронавируса

За 29 июля на территории Республики Крым подтверждено 13 новых случаев коронавирусной инфекции.
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Общество

В ОНК сообщили об отрицательном тесте Сафронова на коронавирус

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Наука

Археологи нашли месторождение сарсенов из второго кольца Стоунхенджа

Ученые обнаружили место, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа. Источник находится в 25 км от памятника.
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«Газпром» потерял трубоукладчика для «Северного потока-2»

Как уточняют СМИ, СТИФ является собственником трубоукладчика "Академик Черский", который способен достроить "Северный поток - 2".
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Названы первые восемь признаков рака

Врач Аркадий Верткин назвал первые восемь признаков рака.
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
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Футбол

Кокорин сегодня подпишет трехлетний контракт со «Спартаком»

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Политика

КГБ Белоруссии: задержанные россияне работали в силовых ведомствах РФ

Россияне, задержанные недалеко от Минска, упомянули о прошлой работе в российских силовых структурах, сообщил представитель группы «А» КГБ Белоруссии.
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Здоровье

Украина поставила антирекорд по заражению коронавирусом

Украина поставила новый антирекорд по заражению коронавирусом — 1197 новых случаев, выявленных за сутки.
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Амурчане смогут бесплатно пройти тестирование на коронавирус

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Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
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Политика

Совбез Белоруссии допустил ограничение интернета во время митингов

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков на встрече с кандидатами в президенты страны не исключил ограничение интернета на митингах, которые могут пройти в дни проведения выборов.
Известия 03:40
Армия и оружие

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
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Участников бета-теста Marvel’s Avengers ждут подарки в Fortnite

Дни24 01:48
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«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой

RT на русском 03:14
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В Челябинской области умерли две женщины и двое мужчин с коронавирусом

Челябинск, 30 июля 2020, 10:23 — REGNUM В Челябинской области за 29 июля скончались две женщины и двое мужчин, у которых был подтверждён коронавирус.
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Общество

В России успешно испытали циклолет вертикального взлёта

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Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ вчера в 19:54
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Ивлеева купила спорткар за 20 миллионов рублей

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Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
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Общество

В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей

В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
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