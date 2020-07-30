Общество
Газета.RuРоссияне потратили часть детских пособий на погашение микрозаймов
Количество переводов в МФО стало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне начали получать единовременные пособия на детей. Сервис также зарегистрировал всплески возвратов микрозаймов в даты, когда госпомощь поступала большой части россиян.
Читать в источнике
Оценить190
с чего всё началось
Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей. СlоиdРаумептs также зафиксировал всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян.РБКвчера в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:47, Ашберн
Общество
В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
Политика
Российский постпред в Вене счел вывод войск США выигрышем для Германии
Германия может политически выиграть от решения США вывести из этой страны часть своих военнослужащих, написал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter.
РБК 02:27
Политика
На задержанных в Белоруссии россиян завели дело о подготовке терактов
Следствие возбудило уголовное дело в связи с задержанием россиян в Белоруссии.
РИА Новости 03:09
Футбол
Дубль Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Сампдорию»
В матче 37-го тура чемпионата Италии «Сампдория» потерпела домашнее поражение от «Милана» со счетом 1:4. Счет в матче на 4-й минуте открыли гости — отличился Златан Ибрагимович.
LiveSport.ru вчера в 15:33
Футбол
Мохамед Салах впервые за долгое время сменил причёску
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах сменил имидж, о чём сообщил в своём «твиттере».
Чемпионат 02:25
Происшествия
В Петербурге супругу рэпера из Украины подозревают в расчленении мужа
РИА Новости 03:04
Общество
В Крыму выявили 13 новых случаев коронавируса
За 29 июля на территории Республики Крым подтверждено 13 новых случаев коронавирусной инфекции.
КИА 02:56
Общество
В ОНК сообщили об отрицательном тесте Сафронова на коронавирус
Первый анализ на коронавирусную инфекцию обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова дал отрицательный результат.
ТАСС 03:23
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 28 июля в 01:11
Наука
Археологи нашли месторождение сарсенов из второго кольца Стоунхенджа
Ученые обнаружили место, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа. Источник находится в 25 км от памятника.
Актуальные Новости 02:08
Общество
«Газпром» потерял трубоукладчика для «Северного потока-2»
Как уточняют СМИ, СТИФ является собственником трубоукладчика "Академик Черский", который способен достроить "Северный поток - 2".
The Moscow Post вчера в 01:52
Здоровье
Названы первые восемь признаков рака
Врач Аркадий Верткин назвал первые восемь признаков рака.
OAnews 03:11
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл заявил, что недоволен поведением дочери и ее мужа
Маркл добавил, что любит свою дочь, однако не гордиться ее поведением.
RuNews24.ru 28 июля в 20:02
Футбол
Кокорин сегодня подпишет трехлетний контракт со «Спартаком»
Форвард «Зенита» Александр Кокорин сегодня заключит соглашение с московским «Спартаком». Об этом информирует Mеtaratings.
ProstoProSport 01:18
Политика
КГБ Белоруссии: задержанные россияне работали в силовых ведомствах РФ
Россияне, задержанные недалеко от Минска, упомянули о прошлой работе в российских силовых структурах, сообщил представитель группы «А» КГБ Белоруссии.
BFM.ru 00:19
Здоровье
Украина поставила антирекорд по заражению коронавирусом
Украина поставила новый антирекорд по заражению коронавирусом — 1197 новых случаев, выявленных за сутки.
Lenta.ru 02:48
Здоровье
Амурчане смогут бесплатно пройти тестирование на коронавирус
С 3 по 7 августа в Благовещенске, Свободном, Белогорске, Тынде и Зее пройдёт бесплатное тестирование на COVID-19.
Амур.инфо 00:42
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Политика
Совбез Белоруссии допустил ограничение интернета во время митингов
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков на встрече с кандидатами в президенты страны не исключил ограничение интернета на митингах, которые могут пройти в дни проведения выборов.
Известия 03:40
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
Футбол
«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой
RT на русском 03:14
Происшествия
В Челябинской области умерли две женщины и двое мужчин с коронавирусом
Челябинск, 30 июля 2020, 10:23 — REGNUM В Челябинской области за 29 июля скончались две женщины и двое мужчин, у которых был подтверждён коронавирус.
REGNUM 03:23
Экономика
Банки на пике пандемии сократили расходы на благотворительность
Во втором квартале 2020 года, на который в России пришелся пик пандемии, банки стали меньше тратиться на благотворительность, следует из их квартальной отчетности на 1 июля.
РБК 01:00
Политика
Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ вчера в 19:54
Шоу-бизнес
Ивлеева купила спорткар за 20 миллионов рублей
Стоимость машины, кстати, оценивается в 20 миллионов рублей. Ивлеева похвасталась покупкой в своем Инстаграме.
Вести Подмосковья 01:08
Технологии
«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ вчера в 08:47
Общество
В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04