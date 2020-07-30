Общество
КоммерсантъРоссияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Аналитики подсчитали, что с апреля, когда был введен режим самоизоляции, объем погашения онлайн-займов резко снизился. Число переводов в микрофинансовые организации (МФО) начало расти только на второй неделе июня. В начале этого месяца россияне начали получать единовременные выплаты на детей.
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с чего всё началось
Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей. СlоиdРаумептs также зафиксировал всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян.РБКвчера в 22:00
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Экономика
В Ростовской области расширены меры поддержки для малого бизнеса
Депутаты Заксобрания Ростовской области по инициативе губернатора приняли поправки в закон о региональных налогах, которые касаются расширения мер поддержки компаний, пострадавших из-за пандемии коронавируса.
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Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января
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Жена рэпера Энди Картрайта рассказала о смерти музыканта
Супруга украинского рэпера Энди Картрайта, расчленившая тело мужа, рассказала о случившемся.
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WA продлила запрет на участие россиян в международных стартах
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По данным портала «Автоновости дня», обновленная KIA Optima с новым именем K5 начнет продаваться в России с двумя бензиновыми атмосферными моторами: двухлитровым MPI с отдачей на 150 лошадиных сил в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и 2,5-литровым агрегатом GDI с отдачей на 194 «лошади» в тандеме с востьмиступенчатой автоматической трансмиссией.
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Сергей Егоров: Разговор Ротенберга с Кокориным получился не таким, как хотелось патрону «Сочи»
Как сообщает журналист Сергей Егоров, разговор получился не самым приятным.
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Происшествия
Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии
Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:41
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Игра по сериалу «Острые козырьки» выйдет 20 августа
Релиз игры на ПК, PS4, XBO и Nintendo Swich состоится 20 августа.
Матч ТВ 12:49
Футбол
Прокуратура Швейцарии возбудила дело против главы ФИФА Инфантино
Цюрих, Швейцария, 30 июля 2020, 17:14 — REGNUM Прокуратура Швейцарии инициировала расследование против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
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Политика
В Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины
Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.
RT на русском вчера в 08:30
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Тульская область готовится к возможной «второй волне» пандемии
В Тульской области уже началась подготовка к осенне-зимнему сезону и потенциально возможной "второй волне" пандемии.
Тульская пресса вчера в 11:32
Кино
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Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма Довод Кристофера Нолана на 26 августа.
iReactor 28 июля в 03:47
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Политика
Тихановская вызвала Лукашенко на дебаты в минский парк
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отказалась от участия в теледебатах в отсутствие действующего главы государства и предложила Александру Лукашенко провести дебаты в формате "один на один" в минском парке Дружбы народов.
ТАСС 10:41
Общество
Россия и Казахстан создадут комплекс для запуска ракет «Союз-5»
Аргументы и Факты 05:47
Политика
Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Российский предприниматель Олег Дерипаска выразил критику в сторону властей за недостаточную антисанкционную борьбу.
CT news вчера в 11:37
Футбол
«Торпедо» подписало контракт с Конюховым
Контракт с 33-летним футболистом подписан на один сезон.
Матч ТВ 11:58
Политика
Немецкие СМИ оценили успехи России в решении водной проблемы Крыма
Журналисты немецкого издания «Mitteldeutscher Rundfunk» оценили ситуацию с водой на Крымском полуострове и предположили, возможен ли сценарий, по которому Россия захватит южную часть Украины ради поставки воды в Крым.
Вести Крым 01:43
Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
Как сообщает источник, столичный клуб уже предложил российскому нападающему контрактное соглашение на три года.
Vprognoze.ru 28 июля в 16:04
Общество
Минздрав хочет выборочно проверять водителей на алкоголизм
Москва, 30 июля 2020, 14:22 — REGNUM Новый вариант правил медосмотра для водителей предусматривает выборочную проверку на алкогольную зависимость, версия со всеобщей проверкой исключена.
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Армия и оружие
Су-27 поднимали на перехват самолётов США над Чёрным морем
27 июля сообщалось, что российский истребитель Су-27 осуществил вылет для перехвата самолёта-разведчика США Р-8А Poseidon над нейтральными водами Чёрного моря.
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Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
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Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной
Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
BFM.ru 10:21
Политика
ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак
Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
Культура
Светлана Лобода сняла новый клип с Pharaoh и Ксенией Собчак
В ночь на 31 июля певица Светлана Лобода планирует официально представить новый клип на композицию «Boom Boom».
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Шоу-бизнес
Полина Гагарина шокировала поклонников худобой
Надо сказать, что Полина Гагарина может похвастаться отличной фигурой. Когда -то певице удалось сбросить нескольких десятков килограммов.
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Общество
Налоговые декларации с ошибками признают недействительными
Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным.
Российская газета 01:30
Общество
В отказавшейся от карантина Швеции заметили спад заражений коронавирусом
В Швеции, где власти отказались от введения жестких карантинных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса, наметился спад числа новых случаев заражения, в то время как в других странах Европы в последние дни, напротив, фиксируется прирост числа инфицированных.
Lenta.ru 11:35