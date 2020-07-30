Общество
КоммерсантъРоссияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Аналитики подсчитали, что с апреля, когда был введен режим самоизоляции, объем погашения онлайн-займов резко снизился. Число переводов в микрофинансовые организации (МФО) начало расти только на второй неделе июня. В начале этого месяца россияне начали получать единовременные выплаты на детей.
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с чего всё началось
Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей. СlоиdРаумептs также зафиксировал всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян.РБКвчера в 22:00
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Армия и оружие
Эхо военных учений «Sea Breeze 2020»
Командующая надводными силами в морском командовании НАТО Жанетт Моран заявила, что "они следили за нашим передвижением, но не вмешивались, поэтому ход учений не был нарушен, и все прошло по плану".
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МИД России требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам, говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 14:04
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Гаджеты
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Компания Samsung анонсировала новый смартфон Samsung Galaxy M31s. Его уже окрестили улучшенной версией модели M30s.
Деловое.ТВ 08:39
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Газета.Ru 12:38
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Политика
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Вести.Ru вчера в 12:27
Футбол
Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с Рибалтой
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак может покинуть команду до начала чемпионата.
Евро-футбол.ру 10:29
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Учёный назвал неожиданные полезные свойства персиков
Ореанда-Новости 11:36
Общество
В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку Тихановской
Многотысячный агитационный пикет кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской проходит в Минске при усиленных мерах безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14:37
Экономика
«Новатэк» назвал сроки запуска четвертой линии «Ямал СПГ»
Четвертая и последняя линия завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» будет запущена в четвертом квартале 2020 года.
Известия 10:18
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Космос
В Австралии ученые нашли два метеорита за две недели
Два метеорита в течение двух недель обнаружили исследователи Университета Кертина на равнине Нулларбор в Австралии, 30 июля сообщает Phys.org.
ИА Красная Весна 10:45
Экономика
Что ждет россиян в августе 2020 года
Вылететь на самые популярные курорты Турции россияне смогут с 10 августа.
Коммерсантъ 05:39
Шоу-бизнес
Старшая дочь Валерия Меладзе Инга закрутила новый роман после развода
Старшая дочь Валерия Меладзе Инга вышла замуж в 2017 году, однако этому браку не суждено было продлиться долго.
Passion.ru 14:29
Армия и оружие
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На Донбассе в зоне оккупационной операции с начала недели умерли трое украинских военных.
Rusvesna.su 13:20
Футбол
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признал, что прошедший сезон был самым сложным на его памяти.
RT на русском 09:39
Здоровье
Профессором Верткини были перечислены признаки рака на ранней стадии
Российский врач Аркадий Верткин перечислил первые симптомы рака.
МедиаПоток 06:37
Происшествия
С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского
Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского.
Коммерсантъ 14:12
Политика
Экс-президент Украины выступил за создание СЭЗ в Донбассе
Бывший президент Украины Леонид Кравчук выступил за создание свободной экономической зоны в Донбассе, передает РИА "Новости".
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Газета.Ru 10:59
Политика
Кошкин отверг возможную связь задержанных в Белоруссии с ЧВК «Вагнера»
По мнению эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, заявления о прибытии бойцов ЧВК «Вагнера» в Белоруссию не имеют под собой никаких оснований.
iReactor вчера в 14:03
Политика
Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.
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Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
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Политика
Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией
Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ вчера в 13:36
Футбол
Артем Дзюба продлил контракт с «Зенитом» еще на два года
Нападающий ФК «Зенит» и сборной России Артем Дзюба продлил контракт с петербургским клубом сроком на два года.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 04:36