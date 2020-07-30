Коронавирус
КоммерсантъРоссияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Аналитики подсчитали, что с апреля, когда был введен режим самоизоляции, объем погашения онлайн-займов резко снизился. Число переводов в микрофинансовые организации (МФО) начало расти только на второй неделе июня. В начале этого месяца россияне начали получать единовременные выплаты на детей.
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с чего всё началось
Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей. СlоиdРаумептs также зафиксировал всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян.РБКвчера в 22:00
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:16, Ашберн
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Политика
В Минске заявили о формировании группировок под Псковом и Невелем
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что под Псковом и Невелем формируются две группы, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций.
Газета.Ru 03:59
Армия и оружие
США выводят из Германии 11,9 тысячи военнослужащих
Моя Москва.онлайн вчера в 11:15
Общество
В Севастополе за госизмену задержан военнослужащий
В Севастополе арестован военнослужащий Черноморского флота России, его подозревают в госизмене, сообщает ФСБ.
BFM.ru 02:56
Происшествия
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
Происшествия
В Калининградской области растет число новых случаев коронавируса
Как сообщили в региональном штабе по контролю за инфекцией в четверг, 30 июля, за сутки COVID-19 выявили у 19 человек Среди заболевших — тренер по плаванию в бассейне детско-юношеской спортивной школы «Янтарь» в Зеленоградске, продавец торговой сети, три трудовых мигранта, проживавших в общежитии, три сотрудника правоохранительных органов.
Калининград 24 04:27
Армия и оружие
В России опровергли заявления ПНС о создании военной базы в Ливии
Отвечая на вопросы египетских журналистов, российский посол пояснил, что обвинения со стороны Правительства национального согласия в том, что Россия намерена создать в Ливии собственную военную базу, безосновательны.
Военное обозрение 01:04
Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Министерство обороны Финляндии немногим ранее заподозрило, что два военных самолета СУ-27, принадлежащих российской армии, пересекли границу государства без разрешения.
CT news 28 июля в 16:32
Экономика
Безлимитные тарифы на интернет перегрузили сети российских операторов
Абоненты с безлимитными тарифами на мобильный интернет перегружают сети российских операторов, в условиях пандемии проблема усугубилась, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Content Review.
Интерфакс 03:31
Происшествия
В Петербурге женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке
Правоохранители Санкт-Петербурга проводят проверку после избиения 11-летней девочки на детской площадке в Невском районе.
Известия 03:37
Авто
Mercedes-Benz выпустит новый компактвэн T-Class
Новый T-Class будет создан на той же платформе, что и модель Citan нового поколения.
Tvoe-avto.com вчера в 03:20
Гаджеты
В «миллиардах устройств» выявлена уязвимость BootHole
Компания утверждает, что уязвимы «миллиарды устройств», включая ноутбуки, настольные ПК, серверы и рабочие станции, а также специализированные компьютеры, используемые в промышленности, здравоохранении, финансовой и других отраслях.
iXBT.com 04:16
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова пожаловалась на угрозы из-за наследства актера
Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик пожаловалась на угрозы, связанные с разделом имущества актера.
РИА Новости 04:02
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 06:53
Политика
КГБ Белоруссии: задержанные россияне работали в силовых ведомствах РФ
Россияне, задержанные недалеко от Минска, упомянули о прошлой работе в российских силовых структурах, сообщил представитель группы «А» КГБ Белоруссии.
BFM.ru 00:19
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
CT news 28 июля в 14:15
Политика
RT получил экспертизу высказывания Навального
В экспертно-правовой центр «Топ Эксперт» за экспертизой высказывания обратился доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС, бывший вице-губернатор Кировской области Сергей Карнаухов.
RT на русском 03:02
Здоровье
В Ростовской области выявили 133 новых случая заражения коронавирусом
На 28 июля в Ростовской области у 12 538 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 298,4 на 100 тыс. жителей.
Kursk.com 28 июля в 04:39
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян могут посадить на 20 лет
В Белоруссии задержали россиян, которых назвали «боевиками» и заявили об их отношении к частной военной кампании «Вагнер».
Телеканал 360° 04:49
Политика
Белоруссия и Украина усилят пограничный режим на совместной границе
В МИД Белоруссии заявили, что белорусская и украинская стороны договорились усилить пограничный режим на совместной границе.
RT на русском 05:04
Футбол
Юран останется главным тренером «Химок» на следующий сезон
Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что главный тренер "Химок" Сергей Юран продолжит работу в клубе в следующем сезоне.
Газета.Ru вчера в 08:58
Происшествия
Жителя Челябинской области подозревают в жестоком убийстве жены
Правоохранительные органы задержали жителя Челябинской области, подозреваемого в убийстве жены.
РИА Новости вчера в 12:04
Общество
Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»
Тверской суд Москвы поддержал позицию Генпрокуратуры в споре с правозащитным центром «Мемориал», которое пыталось получить информацию об 11 советских прокурорах, участвовавших в работе сталинских «троек».
РБК 04:58
Кино
«Зулейха открывает глаза» стал самым популярным сериалом в России
Evo-rus.com 04:40
Политика
Журналист Аббас Джума: в Белоруссии задержали сотрудников ЧВК «Мар»
Правоохранители Белоруссии задержали в пансионате под Минском и на юге страны представителей ЧВК Мар, написал в своем Telegram-канале международный журналист Аббас Джума.
iReactor 03:35
Футбол
«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы
В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:01
Киберспорт
В Epic Games Store появились достижения
CyberSport.ru вчера в 18:05