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КоммерсантъКоммерсантъРоссияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов

Аналитики подсчитали, что с апреля, когда был введен режим самоизоляции, объем погашения онлайн-займов резко снизился. Число переводов в микрофинансовые организации (МФО) начало расти только на второй неделе июня. В начале этого месяца россияне начали получать единовременные выплаты на детей.
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с чего всё началось

Россияне потратили часть госпомощи для детей на погашение микрозаймов

Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей. СlоиdРаумептs также зафиксировал всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Аналитики выяснили, на что потратили россияне часть выплат на детей

РИА Новости04:14

Россияне потратили часть детских пособий на погашение микрозаймов

Газета.Ru02:15

Россияне погасили микрозаймы частью детских пособий от Путина

News.ruвчера в 22:30

Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов

Коммерсантъ01:04

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:03

Россияне погасили микрозаймы детскими пособиями

Lenta.ruвчера в 23:10

РБК: россияне потратили детские пособия на погашение микрозаймов

ТАСС01:25
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Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
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Политика

В Минске заявили о формировании группировок под Псковом и Невелем

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что под Псковом и Невелем формируются две группы, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций.
Газета.Ru 03:59
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Армия и оружие

США выводят из Германии 11,9 тысячи военнослужащих

Моя Москва.онлайн вчера в 11:15
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Общество

В Севастополе за госизмену задержан военнослужащий

В Севастополе арестован военнослужащий Черноморского флота России, его подозревают в госизмене, сообщает ФСБ.
BFM.ru 02:56
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Происшествия

В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа

В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
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Происшествия

В Калининградской области растет число новых случаев коронавируса

Как сообщили в региональном штабе по контролю за инфекцией в четверг, 30 июля, за сутки COVID-19 выявили у 19 человек Среди заболевших — тренер по плаванию в бассейне детско-юношеской спортивной школы «Янтарь» в Зеленоградске, продавец торговой сети, три трудовых мигранта, проживавших в общежитии, три сотрудника правоохранительных органов.
Калининград 24 04:27
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Армия и оружие

В России опровергли заявления ПНС о создании военной базы в Ливии

Отвечая на вопросы египетских журналистов, российский посол пояснил, что обвинения со стороны Правительства национального согласия в том, что Россия намерена создать в Ливии собственную военную базу, безосновательны.
Военное обозрение 01:04
6
Армия и оружие

Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

Министерство обороны Финляндии немногим ранее заподозрило, что два военных самолета СУ-27, принадлежащих российской армии, пересекли границу государства без разрешения.
CT news 28 июля в 16:32
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Экономика

Безлимитные тарифы на интернет перегрузили сети российских операторов

Абоненты с безлимитными тарифами на мобильный интернет перегружают сети российских операторов, в условиях пандемии проблема усугубилась, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Content Review.
Интерфакс 03:31
21
Происшествия

В Петербурге женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке

Правоохранители Санкт-Петербурга проводят проверку после избиения 11-летней девочки на детской площадке в Невском районе.
Известия 03:37
21
Авто

Mercedes-Benz выпустит новый компактвэн T-Class

Новый T-Class будет создан на той же платформе, что и модель Citan нового поколения.
Tvoe-avto.com вчера в 03:20
5
Гаджеты

В «миллиардах устройств» выявлена уязвимость BootHole

Компания утверждает, что уязвимы «миллиарды устройств», включая ноутбуки, настольные ПК, серверы и рабочие станции, а также специализированные компьютеры, используемые в промышленности, здравоохранении, финансовой и других отраслях.
iXBT.com 04:16
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Марьянова пожаловалась на угрозы из-за наследства актера

Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик пожаловалась на угрозы, связанные с разделом имущества актера.
РИА Новости 04:02
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Экономика

Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 06:53
97
Политика

КГБ Белоруссии: задержанные россияне работали в силовых ведомствах РФ

Россияне, задержанные недалеко от Минска, упомянули о прошлой работе в российских силовых структурах, сообщил представитель группы «А» КГБ Белоруссии.
BFM.ru 00:19
47
Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
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Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

CT news 28 июля в 14:15
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Культура

Сериал «Хранители» стал лидером по числу номинаций на премию «Эмми»

Evo-rus.com 01:19
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Политика

RT получил экспертизу высказывания Навального

В экспертно-правовой центр «Топ Эксперт» за экспертизой высказывания обратился доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС, бывший вице-губернатор Кировской области Сергей Карнаухов.
RT на русском 03:02
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Здоровье

В Ростовской области выявили 133 новых случая заражения коронавирусом

На 28 июля в Ростовской области у 12 538 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 298,4 на 100 тыс. жителей.
Kursk.com 28 июля в 04:39
1,7K
Политика

Задержанных в Белоруссии россиян могут посадить на 20 лет

В Белоруссии задержали россиян, которых назвали «боевиками» и заявили об их отношении к частной военной кампании «Вагнер».
Телеканал 360° 04:49
Политика

Белоруссия и Украина усилят пограничный режим на совместной границе

В МИД Белоруссии заявили, что белорусская и украинская стороны договорились усилить пограничный режим на совместной границе.
RT на русском 05:04
Футбол

Юран останется главным тренером «Химок» на следующий сезон

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что главный тренер "Химок" Сергей Юран продолжит работу в клубе в следующем сезоне.
Газета.Ru вчера в 08:58
Происшествия

Жителя Челябинской области подозревают в жестоком убийстве жены

Правоохранительные органы задержали жителя Челябинской области, подозреваемого в убийстве жены.
РИА Новости вчера в 12:04
483
Общество

Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»

Тверской суд Москвы поддержал позицию Генпрокуратуры в споре с правозащитным центром «Мемориал», которое пыталось получить информацию об 11 советских прокурорах, участвовавших в работе сталинских «троек».
РБК 04:58
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Кино

«Зулейха открывает глаза» стал самым популярным сериалом в России

Evo-rus.com 04:40
13
Политика

Журналист Аббас Джума: в Белоруссии задержали сотрудников ЧВК «Мар»

Правоохранители Белоруссии задержали в пансионате под Минском и на юге страны представителей ЧВК Мар, написал в своем Telegram-канале международный журналист Аббас Джума.
iReactor 03:35
Происшествия

В Екатеринбурге пьяный мужчина ударил полицейского в аэропорту

РИА Новости 05:12
Футбол

«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы

В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:01
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В Epic Games Store появились достижения

CyberSport.ru вчера в 18:05
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