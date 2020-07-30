Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов

Аналитики подсчитали, что с апреля, когда был введен режим самоизоляции, объем погашения онлайн-займов резко снизился. Число переводов в микрофинансовые организации (МФО) начало расти только на второй неделе июня. В начале этого месяца россияне начали получать единовременные выплаты на детей.
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с чего всё началось

Россияне потратили часть госпомощи для детей на погашение микрозаймов

Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей. СlоиdРаумептs также зафиксировал всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян.
РБКвчера в 22:00

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Финансист объяснил трату «детских выплат» на микрозаймы: худшее впереди

Московский Комсомолец09:07

Россияне погасили микрозаймы детскими пособиями

Lenta.ruвчера в 23:10

Россияне потратили часть детских пособий на погашение микрозаймов

Газета.Ru02:15

РБК: россияне потратили детские пособия на погашение микрозаймов

ТАСС01:25

Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов

Коммерсантъ01:04

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:03

Аналитики выяснили, на что потратили россияне часть выплат на детей

РИА Новости04:14
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:12, Ашберн
Армия и оружие

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

Актуальные Новости 28 июля в 07:07
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Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил отказ актера от признательных показаний

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил решение актера отказаться от признательных показаний, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:50
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Политика

Пашинян ответил на обвинения о непризнании Крыма частью России

Пост главного редактора МИА «Россия Сегодня» Маргариты Симонян об армяно-российских отношениях вызвал в армянских кругах негативную реакцию, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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Экономика

В мире констатировали смерть наличных

На фоне пандемии коронавируса и глобального кризиса общество достигло переломного момента, когда наступила смерть наличных денег, констатировали в PayPal.
Lenta.ru 10:00
Политика

Почему хабаровские протесты скоро закончатся

Президент Путин не комментирует события в регионе — не считая беседы с Михаилом Дегтяревым, когда он назвал предстоящую ему работу в Хабаровске "работой в прямом смысле слова в интересах людей".
РИА Новости 01:00
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Шоу-бизнес

Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 05:47
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Общество

Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
RT на русском 09:34
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Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 28 июля в 01:11
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Происшествия

В Петербурге женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке

Известия 03:37
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Экономика

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
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Политика

Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией

Президент США Дональд Трамп в четверг предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.
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Экономика

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Карелия стала лидером среди российских регионов по доле безналичных платежей, следует из рейтинга Сбербанка за второй квартал 2020 года, который составили аналитики лаборатории «СберДанные» и оператор фискальных данных «Платформа ОФД».
РБК 08:26
Политика

В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

Задержали группу россиян белорусские силовики в ночь на 29 июля под Минском. Еще один участник был задержан на юге страны.
Городовой вчера в 09:35
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Общество

На трижды проголосовавшую по поправкам в Израиле россиянку завели дело

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении живущей в Израиле россиянки Яэль Ильински, которая трижды проголосовала по поправкам к Конституции России.
Lenta.ru 09:58
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Общество

В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей

В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
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Технологии

Huawei не может использовать платформы Qualcomm, но заплатит ей почти 2 млрд долларов

Как оказалось, Qualcomm и Huawei уладили имевшийся у них спор относительно лицензий.
iXBT.com 10:02
Происшествия

Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей

В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
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Общество

Росавиацию попросили запретить продавать билеты в закрытые страны

Зотов попросил Росавиацию проверить жалобы и запретить «Аэрофлоту» продавать билеты в страны, авиасообщение с которыми закрыто.
ИА Красная Весна 09:26
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Политика

Путин поручил решить проблему химотходов в Иркутской области

Президент России Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву подготовить программу строительства газохимического комплекса в регионе.
Известия 09:04
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Общество

ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
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Наука

Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
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Космос

Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
RT на русском 08:05
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Общество

Huawei впервые обошла Samsung по продажам смартфонов

Продажи мобильных устройств китайской компании Huawei во втором квартале 2020 года впервые превысили показатели южнокорейского производителя Samsung.
Известия 03:35
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Происшествия

Взрыв произошел на севере Сирии недалеко от границы с Турцией

Взрыв прогремел в поселении на севере Сирии близ границы с Турцией. Об этом сообщил телеканал Аль-Ихбария, ссылаясь на местные источники.
Политическая Экспертиза 09:58
Происшествия

Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
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Футбол

Шатов перешёл из «Зенита» в «Рубин» из-за недостатка игровой практики

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Кино

Pixar выпустит новый мультфильм «Лука» летом 2021 года

Анимационная студия Pixar готовится к съемкам нового проекта Лука. Картина расскажет о мальчике, другом которого оказался морской монстр.
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Футбол

В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента ФИФА

В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Lenta.ru 08:21
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