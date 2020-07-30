Общество
КоммерсантъРоссияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Аналитики подсчитали, что с апреля, когда был введен режим самоизоляции, объем погашения онлайн-займов резко снизился. Число переводов в микрофинансовые организации (МФО) начало расти только на второй неделе июня. В начале этого месяца россияне начали получать единовременные выплаты на детей.
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с чего всё началось
Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей. СlоиdРаумептs также зафиксировал всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян.РБКвчера в 22:00
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