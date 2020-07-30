Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов

Аналитики подсчитали, что с апреля, когда был введен режим самоизоляции, объем погашения онлайн-займов резко снизился. Число переводов в микрофинансовые организации (МФО) начало расти только на второй неделе июня. В начале этого месяца россияне начали получать единовременные выплаты на детей.
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с чего всё началось

Россияне потратили часть госпомощи для детей на погашение микрозаймов

Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей. СlоиdРаумептs также зафиксировал всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян.
РБКвчера в 22:00

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Аналитики выяснили, на что потратили россияне часть выплат на детей

РИА Новости04:14

Россияне потратили часть детских пособий на погашение микрозаймов

Газета.Ru02:15

Россияне погасили микрозаймы детскими пособиями

Lenta.ruвчера в 23:10

Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов

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РБК01:03

РБК: россияне потратили детские пособия на погашение микрозаймов

ТАСС01:25

Россияне погасили микрозаймы частью детских пособий от Путина

News.ruвчера в 22:30
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Политика

В Минске появились колонны военной техники

Из Минска продолжают приходить тревожные новости. Местные журналисты сообщают, что в столицу Белоруссии начали стягивать военную технику.
Военное обозрение вчера в 23:05
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Культура

Артисты Большого театра открыли фестиваль оперы и балета в Севастополе

Общественное телевидение России 05:40
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Политика

Путин сообщил о готовности Минобороны РФ работать в Усолье-Сибирском

Российский президент Владимир Путин сообщил о готовности Минобороны РФ работать в Усолье-Сибирском для ликвидации экологического загрязнения.
ФАН 08:28
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
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Политика

Главой делегации Киева в группе в Минске стал первый президент Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук назначен главой украинской делегации в контактной группе.
РБК 08:07
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Происшествия

Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
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Кино

«Зулейха открывает глаза» стал самым популярным сериалом в России

Новый Век 07:49
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Общество

Минюст предложил ввести конфискацию серых доходов чиновников

Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 03:56
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Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о приходе в Россию новых штаммов гриппа

С наступлением осени Россия столкнется с приходом новых штаммов гриппа.
BFM.ru вчера в 09:19
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Общество

В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену

В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
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Политика

В Хабаровске 18-й день подряд проходят акции протеста

Znak.com 28 июля в 06:31
Происшествия

Прокурор попросил продлить Ефремову домашний арест

Прокурор выступил за продление срока домашнего ареста актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в совершении смертельного ДТП.
Известия 08:14
Происшествия

Задержанным под Минском россиянам вменили подготовку беспорядков

Задержанных в Белоруссии 33 предполагаемых бойцов ЧВК "Вагнер" подозревают в подготовке массовых беспорядков, заявили агентству "БелТА" в Следственном комитете Белоруссии.
Интерфакс 07:01
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Общество

Железнодорожный вокзал Иваново открылся после реконструкции

Вокзал Иваново является хорошим примером этих изменений.
РЖД-Партнер 06:16
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Армия и оружие

Командующий ВСУ назвал обстрелы в Донбассе «проявлением эмоций»

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REGNUM 06:34
Шоу-бизнес

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
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Политика

В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
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Гособвинение просит 10,5 лет колонии для экс-мэра Оренбурга по делу о взятках

Стороны приступили к судебным прениям по уголовному делу бывшего главы Оренбурга Евгения Арапова, обвиняемого в получении взяток и в создании юридического лица через подставных лиц.
Эхо Москвы 08:25
Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
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Общество

ФСИН составила список самых читаемых заключенными книг

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России составила список самых читаемых книг среди осужденных, на первом месте оказался роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
РБК 08:02
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Политика

Песков ответил на критику Дерипаски по противодействию санкциям

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предприниматель Олег Дерипаска, в отношении которого США ввели персональные санкции, заявил, что российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с антироссийскими санкциями, назвав отношение государства к ним «абсолютно пофигистичным».
REGNUM 08:18
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Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
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Футбол

«Химки» назначили Сергея Егорова на пост спортивного директора

Пресс-служба «Химок» сообщила о назначении Сергея Егорова на пост спортивного директора клуба.
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Здоровье

Российский врач перечислил первые симптомы рака

Российский врач и руководитель Института амбулаторной терапии Аркадий Верткин перечислил первые симптомы рака.
Ferra 05:36
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Шоу-бизнес

Ивлеева купила спорткар за 20 миллионов рублей

Стоимость машины, кстати, оценивается в 20 миллионов рублей. Ивлеева похвасталась покупкой в своем Инстаграме.
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем

Асмус разместила ролик, который иронично назвала "После развода оргазм только такой".
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Здоровье

В Ростове и Волгодонске ковидные госпитали заполнены уже на две трети

В инфекционных госпиталях Волгодонска и Ростова занято более 50% мест, предназначенных для пациентов с коронавирусом, сообщила на пресс-брифинге министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
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Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay

«АвтоВАЗ» обновил 1,8-литровый двигатель, которым оснащаются автомобили семейства LADA Vesta и хэтчбеки XRay.
Автоновости дня 28 июля в 14:20
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