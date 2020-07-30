Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей. СlоиdРаумептs также зафиксировал всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян.

с чего всё началось

Аналитики подсчитали, что с апреля, когда был введен режим самоизоляции, объем погашения онлайн-займов резко снизился. Число переводов в микрофинансовые организации (МФО) начало расти только на второй неделе июня. В начале этого месяца россияне начали получать единовременные выплаты на детей.

Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов

Общество СМИ узнали об 1 тыс. застрявших в России детей от суррогатных матерей "Дети растут, и им нужны их родители", — сказала Киркора, оценив общее число таких детей примерно в 1 тыс. Сотрудник санкт-петербургской компании, оказывающей услуги в сфере суррогатного материнства, полагает, что с февраля 2020 года в России родилось не меньше 600 детей, чьими биологическими родителями являются иностранцы.

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