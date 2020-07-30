Общество
КоммерсантъРоссияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Аналитики подсчитали, что с апреля, когда был введен режим самоизоляции, объем погашения онлайн-займов резко снизился. Число переводов в микрофинансовые организации (МФО) начало расти только на второй неделе июня. В начале этого месяца россияне начали получать единовременные выплаты на детей.
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с чего всё началось
Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей. СlоиdРаумептs также зафиксировал всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян.РБКвчера в 22:00
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Политика
Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области
Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы не решались, заявил на совещании президент Владимир Путин.
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Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в ДТП с погибшим
Актёр Михаил Ефремов отказался от признания вины по делу о смертельном ДТП.
RT на русском вчера в 10:42
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии
МИД Белоруссии уведомил посольство России в Минске о задержании россиян.
Известия 06:21
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова нашла новую работу на СТС
Бывшая участница юмористического шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова сообщила о том, что нашла работу в новом проекте перевоплощений на телеканале СТС.
Экономика сегодня 05:59
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве рэпера Энди Картрайта в Петербурге
Дело об убийстве возбуждено после обнаружения расчлененного тела мужчины в доме на Невском проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
РИА Новости 06:10
Происшествия
В Севастополе от коронавируса умер один человек
Всего в Севастополе коронавирусом заболели 343 человека. Лечение продолжают 45, умерли девять.
Вести.Севастополь 05:25
Общество
СМИ узнали об 1 тыс. застрявших в России детей от суррогатных матерей
"Дети растут, и им нужны их родители", — сказала Киркора, оценив общее число таких детей примерно в 1 тыс. Сотрудник санкт-петербургской компании, оказывающей услуги в сфере суррогатного материнства, полагает, что с февраля 2020 года в России родилось не меньше 600 детей, чьими биологическими родителями являются иностранцы.
РБК 06:11
Политика
Появилось видео задержания россиян в Белоруссии
Канал «Беларусь 1» поставил в эфир телесюжет о задержании якобы бойцов частной военной компании «Вагнера».
Взгляд.ру вчера в 09:22
Общество
В Пионерском отремонтируют променад у резиденции Путина
В Пионерском отремонтируют променад у резиденции Владимира Путина.
Клопс 06:26
Шоу-бизнес
Знакомый Пугачевой прокомментировал сообщения о ее разводе с Галкиным
Новости о вероятном разводе певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина стали основным поводом для обсуждений в Сети.
ФАН 03:52
Политика
Кремль отверг упреки Дерипаски в недостаточной борьбе с санкциями
Все руководство страны и промышленность противодействуют антироссийским санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:22
Политика
СНБО Украины призвал Белоруссию выдать задержанных граждан РФ
Кривонос считает, что выдача граждан РФ Украине позволит улучшить белорусско-украинские отношения, а также отобьёт желание «врагов» использовать Белоруссию как плацдарм для действий против Украины.
REGNUM 01:17
Шоу-бизнес
В театре рассказали о здоровье Елены Кондулайнен
По словам Толмачевой, друзья и коллеги помогают актрисе, в театре переживают за нее.
Вести.Ru 05:17
Общество
СМИ: Экс-капитану «Рубина» Харламову грозит 16,5 года колонии за продвижение финансовой пирамиды
Бывший капитан казанского «Рубина» Сергей Харламов является подсудимым по делу о финансовой пирамиде КПК «Рост».
RT на русском 05:57
Музыка
Новый альбом Мэрилина Мэнсона «We Are Chaos» выйдет в сентябре
В четверг, 30 июля, стало известно о том, что новый альбом Мэрилина Мэнсона "We Are Chaos" выйдет в сентябре.
Piter.tv 02:41
Технологии
Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple
Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
Вести.Ru 04:06
Гаджеты
Готов к PS5: Sony запускает линейку телевизоров Bravia с 8К и 120 FPS
Телевизор с поддержкой 8K обойдется покупателю минимум в 699 000 рублей.
Evo-rus.com 06:27
Общество
В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
Происшествия
В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими
РИА Новости 05:49
Общество
В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Футбол
Погребняк может завершить карьеру
Напомним, что 36-летний форвард неделю назад покинул екатеринбургский «Урал» в связи с истечением срока трудового соглашения.
Евро-футбол.ру 05:59
Кино
«Зулейха открывает глаза» стал самым популярным сериалом в России
Evo-rus.com 04:40
Общество
В Саратове не могут найти поле для строительства жилья сиротам
На вопрос, почему в Энгельсе земли под строительство использовать можно, а в Саратове нет, Писной сказал, что «дело в территориальной особенности»: «В Саратове поле нужно, чтобы обеспечить построить дома для очередников».
СаратовИнформ 05:15
Футбол
«Зенит» проведет первый матч нового сезона в РПЛ 11 августа
Окончательно стало известно, как будет проходить первый тур Тинькофф РПЛ в 2020/21. Все матчи пройдут за 4 дня — с 8 по 11 августа.
CT news 04:01
Футбол
«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой
RT на русском 03:14
Происшествия
Суд арестовал боксера, участвовавшего в смертельной драке в Барнауле
Газета.Ru вчера в 16:57
Игры
В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV
The GEEK вчера в 10:29
Политика
В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак
CT news вчера в 19:06