Общество
КоммерсантъРоссияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Аналитики подсчитали, что с апреля, когда был введен режим самоизоляции, объем погашения онлайн-займов резко снизился. Число переводов в микрофинансовые организации (МФО) начало расти только на второй неделе июня. В начале этого месяце россияне начали получать единовременные выплаты на детей.
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с чего всё началось
Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей. СlоиdРаумептs также зафиксировал всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян.РБКвчера в 22:00
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Энергетика
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Россия хочет сохранить свои позиции на мировом энергетическом рынке и стать новой водородной державой.
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Футбол
Дубль Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Сампдорию»
Спорт-Экспресс вчера в 15:30
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Lenta.ru 01:20
Футбол
Появились фотографии новой формы «Спартака» и «Зенита»
В интернете появились фотографии комплектов домашней и гостевой формы московского футбольного клуба «Спартак» и питерского «Зенита» сезона-2020/21.
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Теннис
Первая ракетка мира пропустит US Open из-за коронавируса
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В России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
Москва, 30 июля 2020, 06:56 — REGNUM Увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе предложили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
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Военные США заявили о необходимости отслеживать гиперзвуковые ракеты
ИА Красная Весна 28 июля в 17:14
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«Все эти чахоточные и униженные»: в разгар летнего чтения отец школьника — о программе по литературе
Как-то разговорились с мамой о школьной программе по литературе.
74.ru вчера в 05:50
Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в США превысило 150 тысяч
Число умерших от CoViD-19 в США превысило 150 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.
Life.ru вчера в 16:28
Шоу-бизнес
Бывший телохранитель Джоли рассказал, как она соблазнила Питта
Анджелина Джоли постоянно флиртовала и поддразнивала своего партнера по фильму «Мистер и миссис Смит» Брэда Питта, который был женат тогда на Дженнифер Энистон В 2005 году, после съемок в боевике, определенная симпатия между актерами была очевидна всем, но и на съемочной площадке отношения между Питтом и Джоли выходили за пределы актерской игры.
МИР 24 вчера в 17:23
Гаджеты
В бенчмарке AnTuTu появился флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Pro Plus
Актуальные Новости 28 июля в 11:16
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Один человек погиб и 17 пострадали при взрыве в японском ресторане
В результате один человек погиб, еще 17 пострадали, сообщает телеканал NHK (японское общественное телевидение) со ссылкой на местную полицию.
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В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак
CT news вчера в 19:06
Авто
В Южной Корее автомобиль Tesla Model 3 проверят на наличие дефектов
Сеул, 29 июля 2020, 13:43 — REGNUM В Южной Корее проведут проверку автомобилей американской компании Tesla Model 3 на наличие дефектов.
REGNUM вчера в 06:43
Происшествия
ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских
В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru вчера в 08:51
Авто
Внедорожник Aurus Komendant протестировали в Астрахани
На дорогах Астрахани был замечен прототип новейшего внедорожника Aurus Komendant.
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Общество
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Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
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Армия и оружие
Турция перебросила войска в Азербайджан ради медийного эффекта
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ИА Красная Весна вчера в 09:21
Общество
За сутки коронавирус выявлен у 74 жителей Кузбасса
За прошедшие сутки заболевание коронавирусом было выявлено у 74 жителей Кузбасса, зафиксирован один летальный исход.
RT на русском 00:55
Происшествия
Адвокат Добровинский решил сам найти первых свидетелей ДТП с Ефремовым
Найти первых свидетелей ДТП с участием актера Михаила Ефремова решил найти адвокат Александр Добровинский, представляющий семью погибшего Сергея Захарова, 29 июля в эфире «Россия-1».
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Спорт
Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио
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МК-Спорт 27 июля в 05:39
Общество
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Сен-Пьер считает Хабиба одним из лучших бойцов в истории
Советский спорт 28 июля в 11:51
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«Левада-Центр»: 45% россиян поддерживают протесты в Хабаровском крае
Из всех опрошенных, 45% россиян положительно относятся к тем, кто выходит на акции, и только 17% — отрицательно.
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