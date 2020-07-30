Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов

Аналитики подсчитали, что с апреля, когда был введен режим самоизоляции, объем погашения онлайн-займов резко снизился. Число переводов в микрофинансовые организации (МФО) начало расти только на второй неделе июня. В начале этого месяце россияне начали получать единовременные выплаты на детей.
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с чего всё началось

Россияне потратили часть госпомощи для детей на погашение микрозаймов

Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей. СlоиdРаумептs также зафиксировал всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян.
РБКвчера в 22:00

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:03

Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов

Коммерсантъ01:04

Россияне потратили детские пособия на оплату микрозаймов

Телеканал 360°00:34

РБК: россияне потратили детские пособия на погашение микрозаймов

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Россияне потратили путинские выплаты на погашение микрозаймов, смартфоны и покупки в секонд-хендах

66.ruвчера в 23:31

Россияне погасили микрозаймы детскими пособиями

Lenta.ruвчера в 23:10

Россияне погасили микрозаймы частью детских пособий от Путина

News.ruвчера в 22:30
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Энергетика

Handelsblatt: Россия планирует стать водородной державой

Россия хочет сохранить свои позиции на мировом энергетическом рынке и стать новой водородной державой.
Политическая Экспертиза вчера в 05:47
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Политика

Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
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Футбол

Дубль Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Сампдорию»

Спорт-Экспресс вчера в 15:30
Политика

США укрепят сотрудничество с Британией для борьбы с Россией

США намерены выделить 250 тысяч долларов для укрепления сотрудничества с Великобританией для борьбы с «враждебными государствами», в список которых входят Россия и Китай.
Lenta.ru 01:20
Футбол

Появились фотографии новой формы «Спартака» и «Зенита»

В интернете появились фотографии комплектов домашней и гостевой формы московского футбольного клуба «Спартак» и питерского «Зенита» сезона-2020/21.
Известия вчера в 19:52
Технологии

В Индии запретили еще 47 китайских мобильных приложений

Еще 47 китайских мобильных приложений решило запретить правительство Индии 27 июля, пишет Economic Times со ссылкой на источник в правительстве.
ИА Красная Весна 27 июля в 15:32
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Теннис

Первая ракетка мира пропустит US Open из-за коронавируса

Bookmaker-ratings.ru 00:26
Политика

Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины

В ЕС ранее заявили, что обеспокоены "ограничением" свободного доступа граждан Украины на территорию Крыма.
РИА Новости 28 июля в 16:46
Культура

Определены популярные новые сериалы в России

Самым популярным в России за первую половину 2020 года стал сериал «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузель Яхиной.
Lenta.ru 00:43
Экономика

В России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз

Москва, 30 июля 2020, 06:56 — REGNUM Увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе предложили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
REGNUM вчера в 23:56
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Армия и оружие

Военные США заявили о необходимости отслеживать гиперзвуковые ракеты

ИА Красная Весна 28 июля в 17:14
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Общество

«Все эти чахоточные и униженные»: в разгар летнего чтения отец школьника — о программе по литературе

Как-то разговорились с мамой о школьной программе по литературе.
74.ru вчера в 05:50
Общество

Число умерших пациентов с коронавирусом в США превысило 150 тысяч

Число умерших от CoViD-19 в США превысило 150 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.
Life.ru вчера в 16:28
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Шоу-бизнес

Бывший телохранитель Джоли рассказал, как она соблазнила Питта

Анджелина Джоли постоянно флиртовала и поддразнивала своего партнера по фильму «Мистер и миссис Смит» Брэда Питта, который был женат тогда на Дженнифер Энистон В 2005 году, после съемок в боевике, определенная симпатия между актерами была очевидна всем, но и на съемочной площадке отношения между Питтом и Джоли выходили за пределы актерской игры.
МИР 24 вчера в 17:23
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В бенчмарке AnTuTu появился флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Pro Plus

Актуальные Новости 28 июля в 11:16
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Происшествия

В Перми четыре ребенка получили травмы в ДТП

Газета.Ru 01:19
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Врач рекомендует при ожирении отказаться от диет

Live24 27 июля в 00:15
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Происшествия

Один человек погиб и 17 пострадали при взрыве в японском ресторане

В результате один человек погиб, еще 17 пострадали, сообщает телеканал NHK (японское общественное телевидение) со ссылкой на местную полицию.
РБК вчера в 23:19
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Политика

В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак

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Авто

В Южной Корее автомобиль Tesla Model 3 проверят на наличие дефектов

Сеул, 29 июля 2020, 13:43 — REGNUM В Южной Корее проведут проверку автомобилей американской компании Tesla Model 3 на наличие дефектов.
REGNUM вчера в 06:43
Происшествия

ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских

В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru вчера в 08:51
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Авто

Внедорожник Aurus Komendant протестировали в Астрахани

На дорогах Астрахани был замечен прототип новейшего внедорожника Aurus Komendant.
Моя Москва.онлайн 27 июля в 12:59
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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
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Армия и оружие

Турция перебросила войска в Азербайджан ради медийного эффекта

Военные учения в Азербайджане при участии турецких войск носят медийный, а не военный характер, заявил военный эксперт Юрий Лямин 29 июля в интервью журналисту «МК».
ИА Красная Весна вчера в 09:21
Общество

За сутки коронавирус выявлен у 74 жителей Кузбасса

За прошедшие сутки заболевание коронавирусом было выявлено у 74 жителей Кузбасса, зафиксирован один летальный исход.
RT на русском 00:55
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Происшествия

Адвокат Добровинский решил сам найти первых свидетелей ДТП с Ефремовым

Найти первых свидетелей ДТП с участием актера Михаила Ефремова решил найти адвокат Александр Добровинский, представляющий семью погибшего Сергея Захарова, 29 июля в эфире «Россия-1».
ИА Красная Весна вчера в 14:15
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Спорт

Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио.
МК-Спорт 27 июля в 05:39
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Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
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Единоборства

Сен-Пьер считает Хабиба одним из лучших бойцов в истории

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«Левада-Центр»: 45% россиян поддерживают протесты в Хабаровском крае

Из всех опрошенных, 45% россиян положительно относятся к тем, кто выходит на акции, и только 17% — отрицательно.
FreeNews-Volga 28 июля в 12:38
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