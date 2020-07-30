Общество
КоммерсантъРоссияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Аналитики подсчитали, что с апреля, когда был введен режим самоизоляции, объем погашения онлайн-займов резко снизился. Число переводов в микрофинансовые организации (МФО) начало расти только на второй неделе июня. В начале этого месяца россияне начали получать единовременные выплаты на детей.
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с чего всё началось
Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей. СlоиdРаумептs также зафиксировал всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян.РБКвчера в 22:00
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Политика
Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной
Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
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Вести.Ru вчера в 12:27
Политика
Посол РФ заявил, что задержанные в Белоруссии россияне следовали в третью страну
Задержанные в Белоруссии россияне следовали в третью страну, заявил посол РФ.
ТАСС 10:22
Происшествия
Предварительное заседание по делу Ефремова отложено на 30 июля
Mossovetinfo.ru – Предварительное заседание суда по делу актера Михаила Ефремова было отложено на 30 июля.
Моссовет вчера в 04:53
Общество
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Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Экономика
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По словам мэра, в Москве остаются развернутыми для приема больных с коронавирусом около 6,5 тыс. больничных коек (в мае на пике их было 23 тыс.).
Коммерсантъ 10:01
Общество
Huawei впервые обошла Samsung по продажам смартфонов
Продажи мобильных устройств китайской компании Huawei во втором квартале 2020 года впервые превысили показатели южнокорейского производителя Samsung.
Известия 03:35
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Политика
Песков посоветовал российским СМИ не зависеть от западных платформ
Западные платформы в любой момент могут выкинуть аккаунты российских СМИ - нет никаких правил, поэтому в Кремле не советуют им доверять.
Российская газета 07:22
Культура
На фестивале «Музыка на воде» псковичей ждут три концерта
Московский Комсомолец Псков 07:22
Происшествия
Забайкальского бизнесмена Кужикова обвинили в налоговых преступлениях
Забайкальский рабочий вчера в 20:16
Происшествия
В Москве избили лауреата Каннского фестиваля Таисию Игуменцеву
Комсомольская правда 09:14
Политика
Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экологической ситуации в Усолье-Сибирском поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в городе, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:18
Политика
Кравчук возглавил делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе стал экс-президент Леонид Кравчук.
Российская газета 09:56
Политика
Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией
Президент США Дональд Трамп в четверг предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.
ТАСС 09:56
Технологии
Huawei не может использовать платформы Qualcomm, но заплатит ей почти 2 млрд долларов
Как оказалось, Qualcomm и Huawei уладили имевшийся у них спор относительно лицензий.
iXBT.com 10:02
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Автоспорт
У Серхио Переса заподозрен коронавирус
Пилот Racing Point Серхио Перес пропустит медиа-сессии перед началом гоночного уик-энда в Сильверстоуне.
Autosport.com.ru 10:18
Авто
PSA показал новую модульную электрическую платформу
Альянс PSA сообщил о работе над новой модульной платформой eVMP (Electric Vehicle Modular Platform), которая создаётся специальной для электрических моделей.
Тарантас Ньюс 05:18
Экономика
В мире констатировали смерть наличных
На фоне пандемии коронавируса и глобального кризиса общество достигло переломного момента, когда наступила смерть наличных денег, констатировали в PayPal.
Lenta.ru 10:00
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
Финансы
Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
Происшествия
Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве
В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров и президент ООО «Нобель Ойл» и Сергей Шаповал, который в настоящее время не работает, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
РБК 09:52
Происшествия
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
Общество
В России определили срок гибели коронавируса COVID-19 в воде
В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что коронавирус в течение 24 часов погибает в воде, которая имеет комнатную температуру.
МедиаПоток 01:01
Общество
ФБК сообщил о недвижимости семьи врио главы Хабаровского края
АН Между строк 07:35
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Общество
Сергей Шнуров оценил Михаила Дегтярева
Газета.Ru 08:19