Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов

Аналитики подсчитали, что с апреля, когда был введен режим самоизоляции, объем погашения онлайн-займов резко снизился. Число переводов в микрофинансовые организации (МФО) начало расти только на второй неделе июня. В начале этого месяца россияне начали получать единовременные выплаты на детей.
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с чего всё началось

Россияне потратили часть госпомощи для детей на погашение микрозаймов

Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей. СlоиdРаумептs также зафиксировал всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян.
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Lenta.ruвчера в 23:10
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Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
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Происшествия

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Общество

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Экономика

Собянин оценил потери Москвы от коронавируса в 500 млрд рублей

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Huawei впервые обошла Samsung по продажам смартфонов

Продажи мобильных устройств китайской компании Huawei во втором квартале 2020 года впервые превысили показатели южнокорейского производителя Samsung.
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Западные платформы в любой момент могут выкинуть аккаунты российских СМИ - нет никаких правил, поэтому в Кремле не советуют им доверять.
Российская газета 07:22
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Забайкальского бизнесмена Кужикова обвинили в налоговых преступлениях

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экологической ситуации в Усолье-Сибирском поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в городе, передает ТАСС.
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Технологии

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У Серхио Переса заподозрен коронавирус

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Альянс PSA сообщил о работе над новой модульной платформой eVMP (Electric Vehicle Modular Platform), которая создаётся специальной для электрических моделей.
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Экономика

В мире констатировали смерть наличных

На фоне пандемии коронавируса и глобального кризиса общество достигло переломного момента, когда наступила смерть наличных денег, констатировали в PayPal.
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Известия 04:59
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Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
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Происшествия

Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве

В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров и президент ООО «Нобель Ойл» и Сергей Шаповал, который в настоящее время не работает, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
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В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
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В России определили срок гибели коронавируса COVID-19 в воде

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ФБК сообщил о недвижимости семьи врио главы Хабаровского края

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В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

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Сергей Шнуров оценил Михаила Дегтярева

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