Коронавирус
КоммерсантъРоссияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Аналитики подсчитали, что с апреля, когда был введен режим самоизоляции, объем погашения онлайн-займов резко снизился. Число переводов в микрофинансовые организации (МФО) начало расти только на второй неделе июня. В начале этого месяца россияне начали получать единовременные выплаты на детей.
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с чего всё началось
Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей. СlоиdРаумептs также зафиксировал всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян.РБКвчера в 22:00
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Политика
В Белоруссии заявили о подготовке новых групп российских боевиков
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что в России якобы готовятся новые группы боевиков, которые должны отправиться в Белоруссию для организации провокаций.
Московский Комсомолец 04:22
Политика
Задержанные в Белоруссии оказались бойцами ЧВК «МАР»
Как сообщалось ранее, в ночь на 29 июля в окрестностях Минска правоохранители задержали 32 российских граждан.
Городовой 03:17
Происшествия
Жителя Челябинской области подозревают в жестоком убийстве жены
Правоохранительные органы задержали жителя Челябинской области, подозреваемого в убийстве жены.
РИА Новости вчера в 12:04
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Здоровье
Способы справиться с запором без лекарств назвала гастроэнтеролог
Как можно избавиться от запоров без приема слабительного, рассказала врач-гастроэнтеролог высшей категории, кандидат медицинских наук Валентина Лупанова.
Live24 03:07
Общество
Главы Facebook, Apple и Google ответили на вопросы Конгресса о Китае
Главы корпораций Facebook, Apple и Google ответили во время слушаний в подкомитете по антимонопольной политике юридического комитета палаты представителей Конгресса США на вопросы о том, крадут ли власти Китая технологии у американского бизнеса.
Газета.Ru 01:34
Общество
В Севастополе за госизмену задержан военнослужащий
В Севастополе арестован военнослужащий Черноморского флота России, его подозревают в госизмене, сообщает ФСБ.
BFM.ru 02:56
Общество
Huawei впервые вышла на первое место в мире по продаже смартфонов
Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies Co. впервые вышла на первое место в мире по продажам смартфонов, обойдя южнокорейскую Samsung Electronics.
Газета.Ru 01:48
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов
Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru вчера в 08:57
Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Ранее в Министерстве обороны Финляндии заподозрили два российских Су-27 в нарушении воздушного пространства страны.
Военное дело вчера в 01:46
Здоровье
Под Волгоградом построен первый корпус новой инфекционной больницы
Будущее России. Национальные проекты 04:06
Путешествия
Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:11
Экономика
Мэрия Саратова сокращает расходы на переселение из аварийных домов
Предлагается на 1,5 млн увеличить траты на оплату исполнительных документов, на 2, 1 млн – на опубликование официальной информации и муниципально-правовых актов.
Взгляд-инфо 02:31
Политика
В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак
РИА Новости вчера в 15:28
Политика
ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты
Центральная избирательная комиссия Белоруссии собирает на срочную встречу кандидатов в президенты страны.
Газета.Ru вчера в 14:18
Технологии
Telegram подал жалобу в антимонопольные органы ЕС на Apple
Мессенджер Telegram, которым пользуются более 400 млн человек в мире, подал жалобу в Еврокомиссию в отношении возможного нарушения американской корпорацией Apple правил конкуренции, касающихся магазина приложений App Store.
ТАСС 02:39
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
Здоровье
В ВОЗ заявили о нескорой выработке иммунитета от коронавируса
Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, человечество еще не скоро выработает коллективный иммунитет к COVID-19, сообщает "Коммерсант".
Накануне.Ru вчера в 18:59
Политика
СК разберется в обстоятельствах драки депутатов в Ульяновской области
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал разобраться в обстоятельствах драки между депутатами во время заседания Заксобрания Ульяновской области.
ТАСС 03:59
Игры
Кодзима и все-все-все: новый документальный фильм расскажет историю PlayStation в сентябре
Анонсированный ещё несколько лет назад краудфандинговый документальный фильм From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution, посвящённый истории PlayStation, выйдет 7 сентября текущего года.
3DNews 02:18
Армия и оружие
Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии
Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага заявил о необходимости «помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре».
Известия вчера в 22:39
Космос
NASA: космический корабль Crew Dragon готов отстыковаться от МКС
Американский космический корабль Crew Dragon отстыкуется от МКС с американскими астронавтами для возвращения на Землю 2 августа, сообщил директор NASA Джим Брайденстайн 29 августа в трансляции, проходившей на сайте NASA.
ИА Красная Весна 04:16
Экономика
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:36
Экономика
Каждый десятый магазин в России закроется до конца года
Не менее 10% российских магазинов будут вынуждены закрыться до конца 2020 года.
News.ru 28 июля в 11:59
Армия и оружие
Бессрочное перемирие в Донбассе нарушили более 100 раз
Днем 27 июля Киев заявил, что самопровозглашенные республики Донбасса нарушили режим прекращения огня.
Lenta.ru вчера в 01:50
Экономика
Пособия по безработице в России могут увеличить в разы
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений письмо с предложением поднять минимальное пособие по безработице до регионального прожиточного минимума, соответствующего второму кварталу предыдущего года, а максимальное – до уровня средней зарплаты.
Газета.Ru 02:48
Общество
Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса
Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:23