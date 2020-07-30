Общество
КоммерсантъРоссияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Аналитики подсчитали, что с апреля, когда был введен режим самоизоляции, объем погашения онлайн-займов резко снизился. Число переводов в микрофинансовые организации (МФО) начало расти только на второй неделе июня. В начале этого месяца россияне начали получать единовременные выплаты на детей.
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с чего всё началось
Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей. СlоиdРаумептs также зафиксировал всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян.РБКвчера в 22:00
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Политика
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РИА Новости вчера в 15:52
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BFM.ru 00:19
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News.ru вчера в 11:05
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ИА Красная Весна вчера в 17:46
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
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Газета.Ru 28 июля в 02:21
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
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Гаджеты
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Стоимость всех моделей iPhone 12 была раскрыта инсайдерами до официального анонса.
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Футбол
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Московский футбольный клуб «Спартак» предложил нападающему «Зенита» Александру Кокорину трехлетний контракт.
Русская Планета вчера в 19:04
Общество
После скандала в России Регина Тодоренко нашла работу на Украине
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Общество
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В Карелии от коронавирусной инфекции скончался еще один человек, петрозаводчанин 1933 года рождения.
ИА Республика 01:51
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
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РИА Новости 02:08
Происшествия
Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Перми, в котором пострадали четыре ребенка, сообщили в краевом управлении МВД.
РИА Новости 01:32
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости вчера в 10:47
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Суд арестовал боксера, участвовавшего в смертельной драке в Барнауле
Газета.Ru вчера в 16:57
Происшествия
Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей
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Футбол
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Футбол
Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА
Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.
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Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
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BFM.ru 28 июля в 12:50
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Названы первые 8 признаков онкологии
Восемь симптомов назвал терапевт, профессор и заслуженный деятель науки России Аркадий Верткин.
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Парламент Турции принял закон о регулировании соцсетей
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