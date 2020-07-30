Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов

Аналитики подсчитали, что с апреля, когда был введен режим самоизоляции, объем погашения онлайн-займов резко снизился. Число переводов в микрофинансовые организации (МФО) начало расти только на второй неделе июня. В начале этого месяца россияне начали получать единовременные выплаты на детей.
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с чего всё началось

Россияне потратили часть госпомощи для детей на погашение микрозаймов

Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей. СlоиdРаумептs также зафиксировал всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян.
РБКвчера в 22:00

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:03

Россияне потратили часть детских пособий на погашение микрозаймов

Газета.Ru02:15

РБК: россияне потратили детские пособия на погашение микрозаймов

ТАСС01:25

Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов

Коммерсантъ01:04

Россияне потратили пособия на детей для погашения микрозаймов

Комсомольская правда02:38

Россияне погасили микрозаймы детскими пособиями

Lenta.ruвчера в 23:10

Россияне погасили микрозаймы частью детских пособий от Путина

News.ruвчера в 22:30
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Политика

В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену

В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
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Армия и оружие

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
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Происшествия

Жительница Петербурга расчленила тело супруга после его смерти

Жительница Санкт-Петербурга расчленила и упаковала в пакеты тело своего супруга.
Известия 02:16
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Политика

Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК начали давать показания

Задержанные в Белоруссии бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали давать показания.
Lenta.ru 02:36
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Общество

Ливни и похолодание придут в ряд регионов России с четверга

Ряд регионов России на этой неделе ожидают сильные дожди, грозы и ветер.
Известия вчера в 18:19
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Общество

Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов

Семья арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начинает сбор помощи на оплату услуг адвокатов, сообщается в официальном аккаунте краевого отделения ЛПДР в Instagram.
РИА Новости 01:16
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Политика

КГБ Белоруссии: задержанные россияне работали в силовых ведомствах РФ

Россияне, задержанные недалеко от Минска, упомянули о прошлой работе в российских силовых структурах, сообщил представитель группы «А» КГБ Белоруссии.
BFM.ru 00:19
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Шоу-бизнес

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Журналистка Елена Ландер, каждый день «дарившая улыбку и хорошее настроение» зрителям программы «Утро России» на телеканале «Россия 1», уволилась.
News.ru вчера в 11:05
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 28 июля в 19:56
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Политика

В Белоруссии показали паспорта задержанных под Минском граждан РФ

Паспорта задержанных под Минском россиян показал Белорусский государственный телеканал «Беларусь 1» 29 июля в своем эфире.
ИА Красная Весна вчера в 17:46
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 28 июля в 02:21
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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
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Гаджеты

Стоимость всех моделей iPhone 12 стала известна до официального анонса

Стоимость всех моделей iPhone 12 была раскрыта инсайдерами до официального анонса.
Актуальные Новости вчера в 10:56
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Футбол

«Спартак» предложил Александру Кокорину трехлетний контракт

Московский футбольный клуб «Спартак» предложил нападающему «Зенита» Александру Кокорину трехлетний контракт.
Русская Планета вчера в 19:04
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Общество

После скандала в России Регина Тодоренко нашла работу на Украине

RuNews24.ru вчера в 18:26
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Общество

Житель Карелии 1933 года рождения скончался от коронавируса

В Карелии от коронавирусной инфекции скончался еще один человек, петрозаводчанин 1933 года рождения.
ИА Республика 01:51
Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз

Согласно инициативе, минимальный размер пособия в 2021 году составит прожиточный минимум трудоспособного населения за 2 квартал предыдущего года.
РИА Новости 02:08
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Происшествия

Режим ЧС ввели в Тункинском районе Бурятии, где ищут пропавший самолет

ТАСС 01:37
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Происшествия

Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Перми, в котором пострадали четыре ребенка, сообщили в краевом управлении МВД.
РИА Новости 01:32
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Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости вчера в 10:47
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Происшествия

Суд арестовал боксера, участвовавшего в смертельной драке в Барнауле

Газета.Ru вчера в 16:57
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Происшествия

Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей

В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
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Футбол

Голландский защитник Велтман перешел из «Аякса» в «Брайтон»

Английский «Брайтон» объявил о переходе 28-летнего голландского центрального защитника Джоэла Велтмана.
Советский спорт 00:08
Футбол

Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.
Vprognoze.ru 02:20
Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
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Политика

Глубоководный аппарат «Витязь-Д» представят на форуме «Армия-2020»

Посетители Международного военно-технического форума "Армия-2020" смогут увидеть беспилотный глубоководный аппарат "Витязь-Д", который 8 мая погрузился на дно Марианской впадины.
ТАСС 02:06
Здоровье

Названы первые 8 признаков онкологии

Восемь симптомов назвал терапевт, профессор и заслуженный деятель науки России Аркадий Верткин.
Урал-пресс-информ 02:22
Кино

Названы популярные у россиян новые сериалы в 2020 году

Интересными российскому зрителю показались сериалы «Убивая Еву», снятый совместно США, Великобританией и Италией, и сериал «Миллиарды».
MOS.news 02:00
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Общество

Минздрав изменит правила медосмотра водителей

В Минздраве работают над изменением правил медосвидетельствования для водителей, они будут готовы к концу года, рассказал РИА Новости замминистра здравоохранения Олег Салагай.
Lenta.ru 02:11
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Политика

Парламент Турции принял закон о регулировании соцсетей

Если соцсеть в течение 30 дней не уведомит Анкару о назначении представителя, то ей грозит штраф. Также возможна блокировка ресурса.
Говорит Москва вчера в 04:57
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Как работают Яндекс.Новости?
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