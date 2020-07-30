Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов

Аналитики подсчитали, что с апреля, когда был введен режим самоизоляции, объем погашения онлайн-займов резко снизился. Число переводов в микрофинансовые организации (МФО) начало расти только на второй неделе июня. В начале этого месяца россияне начали получать единовременные выплаты на детей.
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с чего всё началось

Россияне потратили часть госпомощи для детей на погашение микрозаймов

Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей. СlоиdРаумептs также зафиксировал всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян.
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Россияне погасили микрозаймы детскими пособиями

Lenta.ruвчера в 23:10

Россияне потратили часть детских пособий на погашение микрозаймов

Газета.Ru02:15

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Россияне погасили микрозаймы частью детских пособий от Путина

News.ruвчера в 22:30
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Общественная служба новостей вчера в 09:19
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Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

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Общество

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Очередь за новым Ford Bronco растянулась на полтора года

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Минск и Киев усилят пограничный режим после задержания россиян

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Пуск ракеты-носителя "Протон-М" отложили в связи с дополнительными проверками. Об этом сообщили на официальном сайте "Роскосмоса".
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Экономика

Прибыль Сбербанка за полугодие упала на 39%. Что будет с дивидендами

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РБК 06:36
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Общество

В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей

В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
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Происшествия

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Футбол

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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

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Политика

В Белоруссии сообщили о подготовке в России новых групп «боевиков»

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В селах Ивантеевского района 15 человек заразились коронавирусом

Заболели люди по различным селам. Они не связаны между собой, о вспышке нет речи.
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В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
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