Общество
КоммерсантъРоссияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Аналитики подсчитали, что с апреля, когда был введен режим самоизоляции, объем погашения онлайн-займов резко снизился. Число переводов в микрофинансовые организации (МФО) начало расти только на второй неделе июня. В начале этого месяца россияне начали получать единовременные выплаты на детей.
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с чего всё началось
Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей. СlоиdРаумептs также зафиксировал всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян.РБКвчера в 22:00
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Политика
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Аргументы и Факты 06:08
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Evo-rus.com 06:27
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Microsoft Flight Simulator получит поддержку VR-шлемов в конце 2020 года.
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Белоруссия и Украина договорились усилить пограничный режим на совместной границе, говорится в сообщении МИД Белоруссии по итогам встречи с временным поверенным в делах Украины Петром Врублевским.
РБК 05:53
Космос
Запуск ракеты «Протон-М» отложили из-за дополнительных проверок
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Москва 24 вчера в 10:01
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Прибыль Сбербанка за полугодие упала на 39%. Что будет с дивидендами
Сбербанк отчитался о падении чистой прибыли за первое полугодие на 39,8% по сравнению с прошлогодними результатами.
РБК 06:36
Авто
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Отечественный автопроизводитель официально начал поставки новой специальной версии универсала LADA Largus под названием Cross Quest.
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3DNews вчера в 01:48
Авто
Mercedes S-class 2021 наградят пневмо-подвеской E-Active Body Control
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Российская газета 03:04
Происшествия
Пожар в недостроенном 16-этажном здании в Челябинске потушили
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Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта рассказала о смерти музыканта
Супруга украинского рэпера Энди Картрайта, расчленившая мужа, рассказала о случившемся.
РИА Новости 06:25
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
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Четвертая Власть 05:20
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
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В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV
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Адвокат Ефремова заявил, что не затягивает суд
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