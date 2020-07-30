Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов

Аналитики подсчитали, что с апреля, когда был введен режим самоизоляции, объем погашения онлайн-займов резко снизился. Число переводов в микрофинансовые организации (МФО) начало расти только на второй неделе июня. В начале этого месяца россияне начали получать единовременные выплаты на детей.
Читать в источнике
Комментировать242
с чего всё началось

Россияне потратили часть госпомощи для детей на погашение микрозаймов

Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей. СlоиdРаумептs также зафиксировал всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Россияне потратили часть детских пособий на погашение микрозаймов

Газета.Ru02:15

Россияне потратили детские пособия на погашение микрозаймов

Московский Комсомолец01:52

Россияне погасили микрозаймы детскими пособиями

Lenta.ruвчера в 23:10

Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов

Коммерсантъ01:04

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:03

РБК: россияне потратили детские пособия на погашение микрозаймов

ТАСС01:25

Россияне погасили микрозаймы частью детских пособий от Путина

News.ruвчера в 22:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:32, Ашберн
Политика

В Совбезе Белоруссии заявили, что задержанные россияне дают показания

Задержанные в Белоруссии граждане Российской Федерации в настоящее время дают показания в рамках следственных мероприятий.
ТАСС 02:02
3
Происшествия

Один человек погиб и 17 пострадали при взрыве в японском ресторане

РБК вчера в 23:19
5
Экономика

Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 06:53
85
Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
330
Общество

Миллиардер Троценко приостановил сделку по покупке актива Босова

Компания AEON миллиардера Романа Троценко опровергла информацию о закрытии сделки с наследниками Дмитрия Босова по покупке доли в Арктической горной компании (АГК).
Компания 00:59
Общество

Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса

Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:23
218
Здоровье

Названы первые 8 признаков онкологии

Восемь симптомов назвал терапевт, профессор и заслуженный деятель науки России Аркадий Верткин.
Урал-пресс-информ 02:22
Политика

Посол РФ вызван в МИД Белоруссии после задержания россиян

Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев вызван в МИД Белоруссии в первой половине дня.
BFM.ru 02:27
Политика

Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ вчера в 19:54
965
Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз

Согласно инициативе, минимальный размер пособия в 2021 году составит прожиточный минимум трудоспособного населения за 2 квартал предыдущего года.
РИА Новости 02:08
812
Общество

В Роспотребнадзоре определили срок гибели коронавируса в воде

В Роспотребнадзоре выяснили, что 90% частиц коронавируса погибают в воде комнатной температуры в течение суток.
Газета.Ru 01:58
281
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
1,9K
Происшествия

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Известия 28 июля в 06:07
294
Киберспорт

Сегодня стартует ОБТ Iron Harvest

Бета-тестирование продлится до конца августа, а скачать клиент можно будет в Steam Iron Harvest – это стратегия реального времени в дизельпанк сеттинге, посвященная противостоянию вымышленных государств Полания, Саксония и Русвет.
Srnsk 02:24
Футбол

«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы

В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:01
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 млн

Первое место по числу подтвержденных случаев занимают США, где выявлено более 4,42 млн зараженных.
РБК 01:51
Общество

В Москве за сутки 1471 пациент вылечился от коронавируса

В Москве за минувшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровел еще 1471 пациент.
Известия 02:25
616
Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола

РИА Новости вчера в 19:08
1
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа

В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru вчера в 09:34
698
Происшествия

ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских

В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru вчера в 08:51
582
Происшествия

СК выяснит обстоятельства гибели восьмилетнего ребенка под Рязанью

Следователи выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребенка в Рязанской области, который мог погибнуть из-за собственной неосторожности, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.
РИА Новости 02:17
Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
1K
Путешествия

Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:11
433
Политика

В Конгресс США внесли законопроект «О защите Америки от шпионов»

Сенаторы внесли в Конгресс США законопроект "О защите Америки от шпионов".
ТАСС вчера в 19:59
5
Шоу-бизнес

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Журналистка Елена Ландер, каждый день «дарившая улыбку и хорошее настроение» зрителям программы «Утро России» на телеканале «Россия 1», уволилась.
News.ru вчера в 11:05
110
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
318
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло информацию о нарушении границ Финляндии

Финское оборонное ведомство утверждает, что два Су-27 нарушили воздушное пространство Суоми, пролетая над Финским заливом в районе Хельсинки.
Мойка78 28 июля в 19:12
330
Армия и оружие

Опубликовано видео задержания «российских наемников» в Белоруссии

Белорусский телеканал опубликовал видео задержания "российских наемников" в Белоруссии.
Московский Комсомолец вчера в 15:52
Политика

В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак

РИА Новости вчера в 15:28
161
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 28 июля в 19:56
1,8K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное