Общество
ВедомостиРоссияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей
Продажи на платформе «Aliexpress Россия» составили 17,2 млрд руб. за два дня распродажи, начавшейся 11 ноября. Интернет-магазин называет ее «Всемирным днем шоппинга» или распродажей ко «Дню холостяка». Alibaba устраивает ее с 2009 г. Тогда участвовало лишь 27 продавцов.
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Политика
Коломойский призвал Украину восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью New York Times заявил, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Происшествия
Во Внукове задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье
В столичном аэропорту Внуково задержан мужчина, угрожавший убийством судье Мосгорсуда.
Вести.Ru 05:20
Культура
Журнал People назвал самого сексуального мужчину
Американский певец, автор песен и актер Джон Ледженд стал самым сексуальным мужчиной по версии People, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 04:19
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Российская газета вчера в 23:38
Происшествия
По факту смерти 15-летней девочки в «Артеке» возбуждено уголовное дело
По факту смерти возбуждено уголовное дело, сообщает Главное управление СК России по Крыму и Севастополю в среду, 13 ноября.
Известия 03:39
Происшествия
Задержан начальник ростовского главка ФСИН
Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением для других госслужащих, недовольных своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.
РИА Новости 05:53
Происшествия
СК заинтересовался детьми, 10 лет прожившими затворниками на Урале
Российская газета 06:20
Происшествия
Обвиняемый в расчленении девушки историк не захотел обжаловать арест
Задержанный за убийство бывшей студентки доцент СПбГУ Олег Соколов решил не обжаловать постановление суда о его аресте.
Газета.Ru 05:17
Политика
Кремль ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина с Зеленским
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться в республике.
News.ru вчера в 04:31
Общество
Диетологи перечислили привычки, которые резко увеличивают вес
Medical Note 00:07
Экономика
ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации Tele2, говорится в решении ведомства по результатам рассмотрения ходатайства.
ТАСС вчера в 11:19
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»
«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ведомости 04:37
Общество
Севастополь и Москву соединит прямой поезд
Поезд из Севастополя в Москву запустят весной 2020 года.
Коммерсантъ 05:27
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе школьница пряталась в подъезде
Школьница, которую несколько дней искали в Ставрополе, пряталась в подъезде многоквартирного дома.
ТАСС 05:27
Футбол
Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме
По информации телеграм-канала «Мутко против» футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings вчера в 13:33
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Общество
ВС запретил применять декларации об амнистии капиталов в любых делах
Ранее президиум Верховного суда подтвердил абсолютный запрет использовать декларации об амнистии капиталов в уголовных делах, а президент Владимир Путин потребовал от правительства следить за соблюдением норм закона об амнистии капиталов.
РБК 05:29
Космос
Многоразовая ракета Falcon 9 стартовала с 60 спутниками во Флориде
Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала с космодрома во Флориде с 60 спутниками Starlink.
Газета.Ru 11 ноября в 12:43
Кино
Фильм Андрея Кончаловского «Грех» представили в Москве
В Москве прошла премьера нового фильма Андрея Кончаловского «Грех».
Россия – Культура вчера в 01:56
Политика
В Минобороны ФРГ обсуждали военную миссию на Донбассе
В книге описывается, как министр обороны ФРГ фон дер Ляйен в 2014 году, вскоре после начала конфликта на востоке Украины, обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны с заявлением о том, что "бундесвер готовится к участию в двух зарубежных миссиях".
РИА Новости вчера в 19:08
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»
Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Москва 24 вчера в 09:35
Происшествия
Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию
Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:39
Общество
Задержан основатель Cirque du Soleil
Lenta.ru 03:05
Политика
Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Санду
Партия социалистов Молдавии ранее инициировала рассмотрение в парламенте вопроса о вотуме недоверия правительству Санду, для отставки кабмина нужен минимум 51 голос из 101 возможного.
РИА Новости вчера в 05:52
Гаджеты
В России предлагают настоящие разноцветные AirPods Pro
Модифицированные AirPods Pro оказались тяжелее оригинала, но Caviar не уточняет насколько. Такие наушники обойдутся в 4 320 000 рублей.
iXBT.com 04:17
Политика
Захарова заявила о мировой борьбе за внимание Африки
Захарова напомнила о саммите Россия – Африка, который прошел в октябре в Сочи, и заметила, что он продемонстрировал «особую роль» Африканского континента.
Взгляд.ру 06:38
Кино
Активисты сорвали показ нового фильма Полански в Париже
В одном из кинотеатров Парижа группа активистов сорвала показ нового фильма Романа Полански.
Вести.Ru вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире
Российский актер Алексей Панин привязал свою дочь к батарее за то, что она устроила беспорядок в квартире.
Lenta.ru вчера в 09:28