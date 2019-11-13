Общество

ВедомостиВедомостиРоссияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

2 фото
Продажи на платформе «Aliexpress Россия» составили 17,2 млрд руб. за два дня распродажи, начавшейся 11 ноября. Интернет-магазин называет ее «Всемирным днем шоппинга» или распродажей ко «Дню холостяка». Alibaba устраивает ее с 2009 г. Тогда участвовало лишь 27 продавцов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Россияне потратили во время аналога «черной» пятницы на AliExpress 17 млрд рублей

ТАСС05:07

Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

Ведомости05:00

Продажи «AliExpress Россия» во «Всемирный день шопинга» превысили 17 млрд рублей

Коммерсантъ05:06

AliExpress впервые раскрыла результаты своей главной распродажи по России

РБК05:43

Россияне потратили 17 млрд рублей на AliExpress в «День холостяка»

Forbes05:14

«Все за iPhone». Россияне потратили 17 млрд рублей в день распродаж на AliExpress

ФедералПресс05:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 05:58, Ашберн
Общество

Назван размер «декретных» и больничных пособий в России в 2020 году

В России максимальный размер пособия по беременности и родам увеличится до 322 тысяч рублей до 2020 года.
Lenta.ru 04:21
Общество

Медведев поручил решить проблему с водоснабжением в алтайском селе

Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил главе сельсовета села Санниково в Алтайском крае решить проблему с водоснабжением одного из домов в этом населенном пункте после того, как с соответствующей проблемой к главе правительства обратилась местная жительница.
РИА Новости 01:25
Гаджеты

Приложение Facebook подсматривает за владельцами iPhone через камеру

Пользователи официального приложения-клиента социальной сети Facebook обратили внимание на странное поведение софта — мобильное приложение для iOS без разрешения активирует камеру iPhone, когда пользователь пролистывает ленту новостей.
Planet Today 03:12
Футбол

Владимир Федотов возглавит «Сочи»

Новым главным тренером «Сочи», вероятнее всего, станет Владимир Федотов.
Soccer.ru вчера в 13:39
Общество

Путин одобрил внедрение в России нового налога

Президент России Владимир Путин согласился внедрить по всей России новый налог для самозанятых.
Инвест-Форсайт 11 ноября в 11:00
Происшествия

Силовики задержали экс-председателя ростовского банка, который подозревается в хищении

Сотрудники МВД и УФСБ по Ростовской области задержали бывших председателя правления и начальника службы безопасности коммерческого банка, сообщили в МВД РФ.
Южная служба новостей 05:32
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Экономика

Запрос «Ростелекома» по консолидации Tele2 одобрен ФАС

Ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2 удовлетворено, сообщили в пресс-службе ФАС.
REGNUM вчера в 16:00
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

В лагере "Артек" следователи выясняют причины смерти 15-летней девочки.
Вести.Ru 04:29
Политика

Журналисты СМИ-иноагентов могут быть также признаны иноагентами

Если документ будет принят, то российские власти смогут признавать иноагентами журналистов, сотрудничающих со СМИ-иноагентами.
Ведомости 04:13
Политика

В Крыму рассказали, сколько украинцев приехали жить на полуостров

Более 50 тысяч граждан Украины с 2014 года приехали в Крым на постоянное место жительства, 7 тысяч уехали из Крыма на Украину, сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
РИА Новости 04:45
Происшествия

В Кузбассе задержали начальника колонии после обысков

В рамках расследования уголовного дела следователями совместно с сотрудниками ФСБ и сотрудниками полиции Новокузнецка проведены обыски в исправительном учреждении, в офисах подрядных организаций, квартире начальника исправительного учреждения.
ТАСС 04:12
Общество

Основателя Cirque du Soleil задержали за выращивание марихуаны

Фергана 04:38
Общество

Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук»

Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.
Gazeta.SPb вчера в 07:18
Политика

К Верховной Раде принесли мертвую свинью в гробу

Аграрии, протестующие против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию Верховной Рады Украины мертвую свинью.
Lenta.ru 04:23
Наука

Физическая активность может предотвратить деменцию

Pravda.Ru 03:27
Происшествия

Преподаватель СПбГУ рассказала о еще одной жертве историка Соколова

Ученый-историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в 1981 году потопил корабль с людьми, в результате чего погиб ученый Владимир Сорокин.
Известия 04:25
Происшествия

Подруг сестер Хачатурян заподозрили в подстрекательстве к убийству

РИА Новости 05:16
Кино

HBO может представить продолжение сериала «Друзья»

Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
Экономика

Сбербанк опробует доставку карт клиентам

Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
Интерфакс вчера в 02:35
Происшествия

Житель Башкирии заставил своего 9-летнего сына бить журналиста

Как уточнили в региональном надзорном ведомстве, на кадрах запечатлен момент, как бизнесмен из Нефтекамска призывает своего девятилетнего сына бить взрослого человека.
Российская газета 02:51
Экономика

«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

В Великобритании, напротив, Высокий суд Англии и Уэльса в марте приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа до окончания производства в апелляционной инстанции.
Интерфакс 02:39
Общество

Петербуржцы атаковали китайские интернет-магазины в день распродаж

Ежегодно в День холостяка, 11 ноября, российские и китайские интернет-магазины устраивают масштабные распродажи.
Neva.Today 05:31
Происшествия

ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей

RT на русском 02:30
Происшествия

Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram

В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Авто

Kia рассекретила внешность модели Kia Optima нового поколения

Компания KIA опубликовала первые изображения нового серийного седана KIA K5 для корейского рынка, известного в России под названием Optima.
Автоновости дня 11 ноября в 23:23
Происшествия

Девушка прыгнула в Мойку там, где Соколов топил останки

Piter.tv 01:54
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Политика

Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Санду

Партия социалистов Молдавии ранее инициировала рассмотрение в парламенте вопроса о вотуме недоверия правительству Санду, для отставки кабмина нужен минимум 51 голос из 101 возможного.
РИА Новости вчера в 05:52
Общество

Tesla построит в Берлине свой первый европейский завод

Глава Tesla, американский миллиардер Илон Маск, объявил, что первый автосборочный завод компании в Европе будет построен в Берлине.
Forbes 02:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
День холостяков
Китайский современный праздник, который отмечается 11 ноября. Посвящён людям, не состоящим в браке.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Alibaba Group
Китайская компания
Китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец B2B веб-портала Alibaba.com. Штаб-квартира расположена в Ханчжоу. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля. В 2012 году объём продаж на двух порталах группы Alibaba составил 1,1 трлн юаней. Компания действует, прежде всего, в Китайской Народной Республике, и по состоянию на дату исторического первичного публичного предложения акций 19 сентября 2014 года рыночная стоимость Alibaba составляет $231 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное