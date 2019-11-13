Общество
ВедомостиРоссияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей
Продажи на платформе «Aliexpress Россия» составили 17,2 млрд руб. за два дня распродажи, начавшейся 11 ноября. Интернет-магазин называет ее «Всемирным днем шоппинга» или распродажей ко «Дню холостяка». Alibaba устраивает ее с 2009 г. Тогда участвовало лишь 27 продавцов.
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Общество
Назван размер «декретных» и больничных пособий в России в 2020 году
В России максимальный размер пособия по беременности и родам увеличится до 322 тысяч рублей до 2020 года.
Общество
Медведев поручил решить проблему с водоснабжением в алтайском селе
Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил главе сельсовета села Санниково в Алтайском крае решить проблему с водоснабжением одного из домов в этом населенном пункте после того, как с соответствующей проблемой к главе правительства обратилась местная жительница.
Гаджеты
Приложение Facebook подсматривает за владельцами iPhone через камеру
Пользователи официального приложения-клиента социальной сети Facebook обратили внимание на странное поведение софта — мобильное приложение для iOS без разрешения активирует камеру iPhone, когда пользователь пролистывает ленту новостей.
Футбол
Владимир Федотов возглавит «Сочи»
Новым главным тренером «Сочи», вероятнее всего, станет Владимир Федотов.
Общество
Путин одобрил внедрение в России нового налога
Президент России Владимир Путин согласился внедрить по всей России новый налог для самозанятых.
Происшествия
Силовики задержали экс-председателя ростовского банка, который подозревается в хищении
Сотрудники МВД и УФСБ по Ростовской области задержали бывших председателя правления и начальника службы безопасности коммерческого банка, сообщили в МВД РФ.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Экономика
Запрос «Ростелекома» по консолидации Tele2 одобрен ФАС
Ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2 удовлетворено, сообщили в пресс-службе ФАС.
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
В лагере "Артек" следователи выясняют причины смерти 15-летней девочки.
Политика
Журналисты СМИ-иноагентов могут быть также признаны иноагентами
Если документ будет принят, то российские власти смогут признавать иноагентами журналистов, сотрудничающих со СМИ-иноагентами.
Политика
В Крыму рассказали, сколько украинцев приехали жить на полуостров
Более 50 тысяч граждан Украины с 2014 года приехали в Крым на постоянное место жительства, 7 тысяч уехали из Крыма на Украину, сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Происшествия
В Кузбассе задержали начальника колонии после обысков
В рамках расследования уголовного дела следователями совместно с сотрудниками ФСБ и сотрудниками полиции Новокузнецка проведены обыски в исправительном учреждении, в офисах подрядных организаций, квартире начальника исправительного учреждения.
Общество
Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук»
Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.
Политика
К Верховной Раде принесли мертвую свинью в гробу
Аграрии, протестующие против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию Верховной Рады Украины мертвую свинью.
Наука
Физическая активность может предотвратить деменцию
Происшествия
Преподаватель СПбГУ рассказала о еще одной жертве историка Соколова
Ученый-историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в 1981 году потопил корабль с людьми, в результате чего погиб ученый Владимир Сорокин.
Кино
HBO может представить продолжение сериала «Друзья»
Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Экономика
Сбербанк опробует доставку карт клиентам
Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
Происшествия
Житель Башкирии заставил своего 9-летнего сына бить журналиста
Как уточнили в региональном надзорном ведомстве, на кадрах запечатлен момент, как бизнесмен из Нефтекамска призывает своего девятилетнего сына бить взрослого человека.
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги
В Великобритании, напротив, Высокий суд Англии и Уэльса в марте приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа до окончания производства в апелляционной инстанции.
Общество
Петербуржцы атаковали китайские интернет-магазины в день распродаж
Ежегодно в День холостяка, 11 ноября, российские и китайские интернет-магазины устраивают масштабные распродажи.
Происшествия
ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей
Происшествия
Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram
В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Авто
Kia рассекретила внешность модели Kia Optima нового поколения
Компания KIA опубликовала первые изображения нового серийного седана KIA K5 для корейского рынка, известного в России под названием Optima.
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Политика
Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Санду
Партия социалистов Молдавии ранее инициировала рассмотрение в парламенте вопроса о вотуме недоверия правительству Санду, для отставки кабмина нужен минимум 51 голос из 101 возможного.
Общество
Tesla построит в Берлине свой первый европейский завод
Глава Tesla, американский миллиардер Илон Маск, объявил, что первый автосборочный завод компании в Европе будет построен в Берлине.