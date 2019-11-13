Общество
ВедомостиРоссияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей
Продажи на платформе «Aliexpress Россия» составили 17,2 млрд руб. за два дня распродажи, начавшейся 11 ноября. Интернет-магазин называет ее «Всемирным днем шоппинга» или распродажей ко «Дню холостяка». Alibaba устраивает ее с 2009 г. Тогда участвовало лишь 27 продавцов.
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Политика
Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС
Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Известия 12:48
Хоккей
Тренер «Лос-Анджелеса» рассказал об исключении Ковальчука из состава
RT на русском 02:20
Экономика
Ротенберг не получит прибыли от строительства Крымского моста
«Мостотрест» Аркадия Ротенберга и «Стройгазмонтаж» (в ноябре бизнесмен продал компанию структуре Газпромбанка) не получат прибыли от строительства Крымского моста, заявил Forbes гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов.
Коммерсантъ вчера в 04:21
Политика
Почти 40 тыс. жителей ЛНР получили российские паспорта
Почти 40 тыс. жителей Луганской народной республики (ЛНР) уже получили паспорта Российской Федерации.
ТАСС 06:41
Происшествия
ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей
RT на русском 02:30
Игры
Создатели оригинальной Prey перешли в новую студию Bethesda
Bethesda основала новую студию Roundhouse в США.
CyberSport.ru 12:49
Авто
Kia показала изображения серийной Kia Optima
Компания KIA опубликовала первые изображения нового серийного седана KIA K5 для корейского рынка, известного в России под названием Optima.
Автоновости дня 11 ноября в 23:23
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Вести.Ru 04:29
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Кино
Педро Паскаль раскрыл имя главного героя в сериале «Мандалорец»
Осторожно: в тексте могут содержаться спойлеры к сериалу «Мандалорец».В интервью, выпущенном к релизу первого эпизода сериала «Мандалорец», исполнитель главной роли Педро Паскаль рассказал о работе над персонажем и попутно раскрыл имя своего героя.
КиноПоиск 08:10
Футбол
Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.
Российская газета 13:33
Шоу-бизнес
Тамара Синявская экстренно госпитализирована
Аргументы и Факты вчера в 02:42
Политика
Трамп обсудит с Эрдоганом С-400 и увеличение торговли
Президент США Дональд Трамп намерен обсудить в среду со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом увеличение торговли с 20 до 100 миллиардов долларов, закупку российских ЗРК С-400 и тему истребителей-бомбардировщиков F-35.
РИА Новости 13:17
Хоккей
Дон Черри прокомментировал увольнение с ТВ
Известный хоккейный аналитик и телеведущий Дон Черри прокомментировал свое увольнение с канала Sportsnet.
Спорт-Экспресс 11 ноября в 23:17
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
РИА Новости 08:25
Общество
Два человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции
Два человека погибли на острове Пеллестрина в коммуне Венеция из-за рекордного подъема воды. Об этом сообщает агентство ANSA.
РБК 04:46
Футбол
Футболисты Украины и Эстонии померяются силами в дебютном для Запорожья матче
После матча с украинцами, 19 ноября, эстонские футболисты в отборе на Евро-2020 сыграют в Амстердаме с голландцами.
Sputnik Эстония 11 ноября в 23:05
Происшествия
Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны
В среду днем информированный источник сообщил РИА Новости, что Даххаев доставлен в УФСБ по подозрению в разглашении гостайны и взятке.
РИА Новости 13:44
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Шоу-бизнес
Джастин Бибер приехал на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе
Джастин Бибер посетил открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе А вот супруга Тимати Анастасия Решетова, которая 16 октября подарила рэперу сына Ратмира, осталась с новорожденным дома.
Вокруг ТВ 02:42
Футбол
Игрок сборной Украины: «Много наших футболистов поехали бы в Россию, если бы не осуждение людей»
Защитник «Гента» и сборной Украины Игорь Пластун высказал предположение, что количество украинских футболистов, переходящих в российские клубы, значительно бы возросло, если бы их не осуждала общественность страны.
Sport24.ru 13:46
Кино
В новых фильмах Marvel появятся другие супергерои
Киновселенная Marvel скоро пополнится новыми фильмами, в которых будут фигурировать другие супергерои.
Экономика сегодня 11 ноября в 20:33
Наука
У отвращения к некоторым продуктам нашли генетическую причину
ТАСС Наука вчера в 11:17
Общество
Эксперт оценил идею сократить период эксплуатации шипованной резины
RT на русском вчера в 09:49