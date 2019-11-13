Общество

ВедомостиВедомостиРоссияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

Продажи на платформе «Aliexpress Россия» составили 17,2 млрд руб. за два дня распродажи, начавшейся 11 ноября. Интернет-магазин называет ее «Всемирным днем шоппинга» или распродажей ко «Дню холостяка». Alibaba устраивает ее с 2009 г. Тогда участвовало лишь 27 продавцов.
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Россияне потратили 17 млрд рублей на AliExpress в «День холостяка»

Forbes05:14

Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress

Газета.Ru06:59

AliExpress впервые раскрыла результаты своей главной распродажи по России

РБК05:43

Россияне потратили 17 млрд рублей на большой распродаже AliExpress

Известия07:07

Россияне потратили во время аналога «черной» пятницы на AliExpress 17 млрд рублей

ТАСС05:07

Продажи «AliExpress Россия» во «Всемирный день шопинга» превысили 17 млрд рублей

Коммерсантъ05:06

Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

Ведомости05:00
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