Общество
ВедомостиРоссияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей
Продажи на платформе «AliExpress Россия» за два дня распродажи 11–12 ноября составили 17,2 млрд руб. Интернет-магазин называет ее Всемирным днем шопинга или распродажей ко Дню холостяка. Alibaba устраивает ее с 2009 г. Тогда в ней участвовало лишь 27 продавцов.
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Происшествия
На полигоне близ Донбасса загадочно погиб российский солдат
Как пишет «Новая газета», этот полигон, расположенный близ границы с Украиной, неофициально считается основной базой подготовки добровольцев для отправки в Донбасс.
Lenta.ru 10:47
Происшествия
В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета 11:11
Спорт
WADA сократит срок дисквалификации за употребление кокаина и марихуаны
Спортсмен, уличенный в применении наркотиков, будет отстранен на 3 месяца, если сможет доказать, что употреблял кокаин или марихуану не для улучшения своих спортивных результатов; срок дисквалификации может быть сокращен до одного месяца, если будет пройдена программа реабилитации.
Sports.ru 08:42
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Политика
Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы
Бизнесмен ответил на вопрос, не поставит ли под удар Украину победа на президентских выборах в США представителя Демократической партии: "Если они будут умничать с нами, мы пойдём к России".
REGNUM 09:53
Культура
People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.
RuNews24.ru 07:58
Происшествия
В Крыму около 170 человек ищут пропавшую пятилетнюю девочку
Почти 170 добровольцев ищут пятилетнюю девочку, которая пропала из села Кропоткино Раздольненского района Крыма, сообщила РИА Новости организатор поисковых мероприятий.
РИА Новости 15:12
Политика
Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
RT на русском 13:47
Футбол
Фанаты киевского «Динамо» отрицают оскорбления в адрес Тайсона
Матч 14-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо» Киев (0:1) завершился расистским скандалом.
ProstoProSport 15:59
Футбол
Тедеско сравнил «Спартак» и «Баварию»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался о величии красно-белых и привел в сравнение мюнхенскую "Баварию", передает Sport24.
Газета.Ru 14:22
Политика
В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа
Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
РИА Новости 10:11
Игры
Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки
С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета 15:25
Политика
Трамп обсудит с Эрдоганом ситуацию с С-400 и F-35
Президент США Дональд Трамп обсудит с турецким лидером Тайипом Эрдоганом ситуацию с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 и американскими истребителями F-35.
ТАСС 12:51
Политика
В ФРГ приняли регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 12:48
Фигурное катание
Загитова признана спортсменкой года по версии издания Glamour
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала спортсменкой года по версии издания Glamour, сборная по синхронному плаванию признана "Командой года".
Российская газета вчера в 17:30
Интернет
Google начнет открывать банковские счета
Google собирается предоставить пользователям возможность открывать расчетные счета, об этом сообщила The Wall Street Journal.
Коммерсантъ 10:36
Происшествия
Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны
Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
Газета.Ru 13:59
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Экономика
До 10 миллиардов рублей принесет Петербургу сотрудничество с Роснано
Глава Петербурга заявил, что город рассчитывает получить по 4-5 миллиардов рублей по каждому из проектов.
Петербургский дневник 05:53
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Газета.Ru 14:03
Транспорт
Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург
Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском 11:44
Происшествия
Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Интерфакс 14:15
Финансы
Рост экономики США замедлился до 1,9%
Экономика США растет 11-й год подряд, в первой половине нынешнего года темпы роста составили 2,5%, в третьем квартале снизились до 1,9%. Как сообщил в среду на слушаниях в Конгрессе председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, в целом прогноз остается благоприятным.
ТАСС 11:53
Политика
Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС
Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
REGNUM 11:43
Игры
Death Stranding стала самым крупным релизом Sony на PS4 в Японии
Death Stranding удалось стать самым крупным релизом Sony на PS4 в Японии, обойдя предыдущего обладателя титула — Bloodborne.
Игромания.ру 08:44
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости 11 ноября в 16:20
Наука
Физическая активность может предотвратить деменцию
Pravda.Ru 03:27
Авто
Седан Toyota Camry получил полный привод от RAV4
Полный привод на Camry американского производства предлагается только в версии с 2,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 205 л.с. и восьмиступенчатым «автоматом».
Журнал Авто.ру 09:47
Политика
Рада одобрила в первом чтении законопроект о продаже сельхозземель
Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель с 1 октября 2020 года.
Коммерсантъ 10:48