Продажи на платформе «AliExpress Россия» за два дня распродажи 11–12 ноября составили 17,2 млрд руб. Интернет-магазин называет ее Всемирным днем шопинга или распродажей ко Дню холостяка. Alibaba устраивает ее с 2009 г. Тогда в ней участвовало лишь 27 продавцов.

Происшествия На полигоне близ Донбасса загадочно погиб российский солдат Как пишет «Новая газета», этот полигон, расположенный близ границы с Украиной, неофициально считается основной базой подготовки добровольцев для отправки в Донбасс.

Происшествия В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.

Спорт WADA сократит срок дисквалификации за употребление кокаина и марихуаны Спортсмен, уличенный в применении наркотиков, будет отстранен на 3 месяца, если сможет доказать, что употреблял кокаин или марихуану не для улучшения своих спортивных результатов; срок дисквалификации может быть сокращен до одного месяца, если будет пройдена программа реабилитации.

Общество В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

Политика Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы Бизнесмен ответил на вопрос, не поставит ли под удар Украину победа на президентских выборах в США представителя Демократической партии: "Если они будут умничать с нами, мы пойдём к России".

Культура People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.

Происшествия В Крыму около 170 человек ищут пропавшую пятилетнюю девочку Почти 170 добровольцев ищут пятилетнюю девочку, которая пропала из села Кропоткино Раздольненского района Крыма, сообщила РИА Новости организатор поисковых мероприятий.

Политика Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.

Футбол Тедеско сравнил «Спартак» и «Баварию» Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался о величии красно-белых и привел в сравнение мюнхенскую "Баварию", передает Sport24.

Политика В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.

Игры Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.

Политика Трамп обсудит с Эрдоганом ситуацию с С-400 и F-35 Президент США Дональд Трамп обсудит с турецким лидером Тайипом Эрдоганом ситуацию с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 и американскими истребителями F-35.

Политика В ФРГ приняли регулирующий «Северный поток-2» законопроект Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.

Фигурное катание Загитова признана спортсменкой года по версии издания Glamour Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала спортсменкой года по версии издания Glamour, сборная по синхронному плаванию признана "Командой года".

Интернет Google начнет открывать банковские счета Google собирается предоставить пользователям возможность открывать расчетные счета, об этом сообщила The Wall Street Journal.

Происшествия Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.

Экономика До 10 миллиардов рублей принесет Петербургу сотрудничество с Роснано Глава Петербурга заявил, что город рассчитывает получить по 4-5 миллиардов рублей по каждому из проектов.

Происшествия Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

Финансы Рост экономики США замедлился до 1,9% Экономика США растет 11-й год подряд, в первой половине нынешнего года темпы роста составили 2,5%, в третьем квартале снизились до 1,9%. Как сообщил в среду на слушаниях в Конгрессе председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, в целом прогноз остается благоприятным.

Политика Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.

Игры Death Stranding стала самым крупным релизом Sony на PS4 в Японии Death Stranding удалось стать самым крупным релизом Sony на PS4 в Японии, обойдя предыдущего обладателя титула — Bloodborne.

Общество КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.

Авто Седан Toyota Camry получил полный привод от RAV4 Полный привод на Camry американского производства предлагается только в версии с 2,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 205 л.с. и восьмиступенчатым «автоматом».