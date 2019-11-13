Общество
Газета.RuРоссияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress
AliExpress Russia предоставил "Газете.Ru" результаты распродажи в честь Дня холостяка (Всемирного дня шопинга), которая прошла 11 и 12 ноября. "За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 09:06, Вашингтон
Футбол
Футболистам «Мордовии» не платят зарплату 2,5 месяца
Ищем спонсоров не только здесь, но и за пределами республики.
Soccer.ru 06:42
Армия и оружие
В Сирии сменился командующий российской группировкой войск
Замглавы Генштаба РФ генерал-лейтенант Александр Чайко назначен командующим российской группировкой войск в Сирии.
BFM.ru 08:48
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для проживающих на селе женщин.
Известия вчера в 14:11
Экономика
Росстат и Минэкономразвития разошлись в оценке роста ВВП России
Рост ВВП России в III квартале 2019 года составил 1,7% в годовом выражении.
REGNUM 08:48
Авто
Toyota представила полноприводную Toyota Camry
Японская компания Toyota представила полноприводные версии двух седанов – бестселлера Camry и флагмана Avalon.
Автоновости дня 07:46
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Происшествия
Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры
В Подмосковье полицейские задержали объявленного в розыск бизнесмена Алексея Деньгина, который вместе с бывшим мэром Истры Андреем Вихаревым является фигурантом дела о мошенничестве.
Вести.Ru 06:02
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко показала беременный живот в купальнике
Беременная вторым ребенком модель Анастасия Костенко показала округлившийся живот в купальнике.
Актуальные Новости вчера в 13:00
Политика
Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года.
ТАСС 08:40
Происшествия
Фигурант дела об угрозах судье Мосгорсуда арестован
11 ноября официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что следователи возбудили уголовные дела о призыве к экстремизму и угрозе убийством судье Мосгорсуда.
Известия 08:51
Политика
Сотрудницу Госдепа подозревают в фальсификации обложки Time с ее лицом
Сотрудницу госдепартамента США Мину Чан уличили в том, что она приукрасила свое резюме и сфальсифицировала обложку журнала Time со своим лицом.
Газета.Ru 05:56
Политика
WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
RT на русском 00:25
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.
Sputnik Южная Осетия 03:37
Политика
Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией
Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.
BFM.ru 06:55
Культура
HBO задумал снять продолжение сериала «Друзья»
Телеканал HBO ведет переговоры с Warner Bros. о съемках продолжения сериала «Друзья».
Lenta.ru вчера в 21:12
Общество
Грета Тунберг вернется в Европу из США на катамаране
Грета Тунберг решила вернуться из США в Европу на 15-метровом катамаране.
Аргументы и Факты 02:57
Общество
Пользователи Сети делятся снимками наводнения в Венеции
Губернатор области Венето Лука Дзайя назвал "апокалиптическим" разорение Венеции, а ущерб "невероятным и пугающим".
Москва 24 08:17
Политика
В Кремле прокомментировали дело об импичменте Трампа
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков днем в среду, 12 ноября, прокомментировал дело об импичменте главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
Аргументы недели 08:22
Общество
Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour
Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.
Газета.Ru вчера в 20:49
Наука
Физическая активность может предотвратить деменцию
Pravda.Ru 03:27
Кино
Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
Игромания.ру вчера в 02:29
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Здоровье
Врач назвал способы предотвращения развития рака прямой кишки
Ugpressa.ru вчера в 11:37
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Энергетика
«Нафтогаз» вновь поднял цену на голубое топливо для граждан Украины
Газ для жителей Украины в ноябре подорожал на 15 процентов. Это без одной гривны 4 900 или 200 долларов за тысячу кубометров.
Вести.Ru вчера в 03:58
Гаджеты
Seagate представила док-станцию для геймеров
Производитель Seagate представил два продукта для улучшения дисковой подсистемы.
Игромания.ру 04:52