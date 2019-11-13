Общество

Газета.RuГазета.RuРоссияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress

AliExpress Russia предоставил "Газете.Ru" результаты распродажи в честь Дня холостяка (Всемирного дня шопинга), которая прошла 11 и 12 ноября. "За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
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Россияне потратили 17 млрд рублей на большой распродаже AliExpress

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Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

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AliExpress впервые раскрыла результаты своей главной распродажи по России

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Россияне потратили 17 млрд рублей на AliExpress в «День холостяка»

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ТАССвчера в 05:07

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Коммерсантъвчера в 05:06

Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress

Газета.Ruвчера в 06:59
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Газета.Ru 01:59
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Байкал-Daily вчера в 20:01
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Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
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Украина оценила принятые ФРГ поправки к Газовой директиве ЕС

Премьер Украины Алексей Гончарук отреагировал на то, что парламент Германии (бундестаг) принял проект закона, который регулирует поправки к Газовой директиве ЕС в стране.
Газета.Ru 00:22
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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Происшествия

Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны

Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
Газета.Ru вчера в 13:59
Армия и оружие

«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
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В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
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Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
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Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург

Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
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Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
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Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы

Председатель Европейского совета (ЕС) Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
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Adidas отреагировал на проблемы с новой формой сборной России

Немецкий производитель спортивной экипировки Adidas прокомментировал отказ сборной России по футболу играть в форме, разработанной специально к чемпионату Европы 2020 года.
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Общество

В Екатеринбурге проверят павильон с тараканами и шаурмой

В Екатеринбурге Роспотребнадзор и полиция проверят павильон, торгующий шаурмой и другой выпечкой, приготовленной якобы в антисанитарных условиях.
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Происшествия

В хабаровской школе умер 11-летний ребенок

Сегодня утром в хабаровской школе №58 умер 11-летний мальчик. Он скончался в медицинском кабинете.
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Роструд предупредил о мошенниках под видом инспекторов

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) сообщила о случаях телефонного мошенничества в более 20 регионах при проведении государственной инспекции труда компаний.
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Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
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СК РФ заявил, что в СМИ распространяют ложную информацию о ЧП в колледже

СК напоминает, что достоверная информация о ходе расследования может исходить исключительно от следственных органов, в производстве которых находится уголовное дело.
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Выручка «МегаФона» от мобильных услуг снизилась из-за ЧМ-2018

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