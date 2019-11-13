Общество

Газета.RuГазета.RuРоссияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress

AliExpress Russia предоставил "Газете.Ru" результаты распродажи в честь Дня холостяка (Всемирного дня шопинга), которая прошла 11 и 12 ноября. "За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
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Россияне потратили во время аналога «черной» пятницы на AliExpress 17 млрд рублей

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Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

Ведомостивчера в 05:00
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 01:16, Вашингтон
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Google собирается предоставить пользователям возможность открывать расчетные счета, об этом сообщила The Wall Street Journal.
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В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

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Общество

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В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Художественная картина «Грех» о жизни и творчестве Микеланджело, поставленная при поддержке Алишера Усманова, его фонда «Искусство, наука и спорт» и «Первого канала»,— не просто биографическая драма.
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Тормунд из «Игры престолов» приехал в Великий Новгород снимать фильм

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Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

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