AliExpress Russia предоставил "Газете.Ru" результаты распродажи в честь Дня холостяка (Всемирного дня шопинга), которая прошла 11 и 12 ноября. "За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress

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