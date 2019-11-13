Общество
ВедомостиРоссияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей
Продажи на платформе «AliExpress Россия» за два дня распродажи 11–12 ноября составили 17,2 млрд руб. Интернет-магазин называет ее Всемирным днем шопинга или распродажей ко Дню холостяка. Alibaba устраивает ее с 2009 г. Тогда в ней участвовало лишь 27 продавцов.
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Происшествия
В Благовещенске стрелявший в колледже студент ранил полицейского
Регион online 22:24
Армия и оружие
Авиация РФ начала расширять территории патрулирования в Сирии
Транспортно-боевые вертолеты российской армейской авиации расширяют территорию воздушного патрулирования в северных районах Сирии.
Российская газета вчера в 21:53
Политика
Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400
Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытаются урегулировать вопрос с приобретением российских комплексов С-400, заявил 13 ноября журналистам американский лидер.
REGNUM 20:24
Авто
Автомобили в России дорожают при падении спроса
Автопроизводители в России продолжают увеличивать цены на автомобили даже в условиях общего падения спроса.
Автоновости дня 10 ноября в 22:41
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru 13:41
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан
Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Регион online 11:07
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 ноября в 21:47
Общество
Мошенники освоили новый способ воровства денег с банковских карт
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Известия 19:01
Происшествия
В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета 20:23
Футбол
Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.
Российская газета 13:33
Происшествия
Возлюбленную доцента Соколова застрелили во сне
Фонтанка.Ру 12:23
Космос
Игра Pac-Man объяснила, как сливаются черные дыры
Популярная механика 06:56
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», Кузнецов забросил победный буллит
«Филадельфия» на своем льду проиграла «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2 Б). Победный буллит забросил российский нападающий Евгений Кузнецов.
Спорт-Экспресс 22:21
Политика
Моралес заявил, что переворот в Боливии является заговором США
Бывший президент Боливии Эво Моралес, подавший в отставку на фоне массовых протестов в стране, заявил, что госпереворот в республике является заговором, исходящим из Соединенных Штатов.
Аргументы и Факты 21:55
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета вчера в 23:38
Политика
Коломойский призвал власти Украины восстановить отношения с Россией
По словам Коломойского, Россия в любом случае сильнее Украины, поэтому, как подчеркнул олигарх, Киеву нужно улучшать отношения с Москвой.
Expert.ru 07:05
Общество
В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Известия 11:32
Политика
Трамп обещает вскоре опубликовать свой первый разговор с Зеленским
Президент США Дональд Трамп обещает до конца недели (11−17 ноября) опубликовать свой первый разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Евразия Daily 11 ноября в 20:08
Общество
В Челябинске назвали аэропорт именем «Игорь»
Минувшей ночью челябинскому аэропорту дали ламповое название «Игорь» (на самом деле Игорь Курчатов).
Подъём 03:40
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 07:17
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 13:48
Технологии
Хакеры атакуют топливно-энергетические компании РФ чаще всего с помощью фишинга - отчёт
Хакеры чаще всего начинают атаки на российские топливно-энергетические компании через вредоносные письма, замаскированные под деловую переписку, говорится в отчете компании Positive Technologies, который имеется в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ 19:45
Транспорт
Строительство трассы М-11 Москва – Петербург полностью завершено
На скоростной автомобильной дороге М-11 Москва - Санкт-Петербург полностью завершились строительные работы.
Телеканал Санкт-Петербург 12:39
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Здоровье
На Кубани работу смотровых кабинетов поликлиник организуют в две смены
В Краснодарском крае работу всех смотровых кабинетов поликлиник региона планируется организовать в две смены.
Деловая газета. Юг 10:02
Экономика
Чубайс назвал систему надзора в России проблемой для инноваций
Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что система надзора в России настроена в противоположную от инноваций сторону.
РБК 20:57
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18