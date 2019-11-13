Общество

ВедомостиВедомостиРоссияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

Продажи на платформе «AliExpress Россия» за два дня распродажи 11–12 ноября составили 17,2 млрд руб. Интернет-магазин называет ее Всемирным днем шопинга или распродажей ко Дню холостяка. Alibaba устраивает ее с 2009 г. Тогда в ней участвовало лишь 27 продавцов.
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Россияне потратили 17 млрд рублей на большой распродаже AliExpress

Известия07:07

Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress

Газета.Ru06:59

Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

Ведомости05:00

Россияне потратили 17 млрд рублей на AliExpress в «День холостяка»

Forbes05:14

Россияне потратили во время аналога «черной» пятницы на AliExpress 17 млрд рублей

ТАСС05:07

Продажи «AliExpress Россия» во «Всемирный день шопинга» превысили 17 млрд рублей

Коммерсантъ05:06

AliExpress впервые раскрыла результаты своей главной распродажи по России

РБК05:43
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В Благовещенске стрелявший в колледже студент ранил полицейского

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Авиация РФ начала расширять территории патрулирования в Сирии

Транспортно-боевые вертолеты российской армейской авиации расширяют территорию воздушного патрулирования в северных районах Сирии.
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РИА Новости 17:01
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Автомобили в России дорожают при падении спроса

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Автоновости дня 10 ноября в 22:41
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В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
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На Россию надвигаются аномальные холода

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Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан

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Регион online 11:07
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Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 ноября в 21:47
Общество

Мошенники освоили новый способ воровства денег с банковских карт

Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Известия 19:01
Происшествия

В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП

На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета 20:23
Футбол

Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.
Российская газета 13:33
Происшествия

Возлюбленную доцента Соколова застрелили во сне

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Игра Pac-Man объяснила, как сливаются черные дыры

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Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», Кузнецов забросил победный буллит

«Филадельфия» на своем льду проиграла «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2 Б). Победный буллит забросил российский нападающий Евгений Кузнецов.
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Политика

Моралес заявил, что переворот в Боливии является заговором США

Бывший президент Боливии Эво Моралес, подавший в отставку на фоне массовых протестов в стране, заявил, что госпереворот в республике является заговором, исходящим из Соединенных Штатов.
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Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета вчера в 23:38
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Коломойский призвал власти Украины восстановить отношения с Россией

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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

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Известия 11:32
Политика

Трамп обещает вскоре опубликовать свой первый разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп обещает до конца недели (11−17 ноября) опубликовать свой первый разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Общество

В Челябинске назвали аэропорт именем «Игорь»

Минувшей ночью челябинскому аэропорту дали ламповое название «Игорь» (на самом деле Игорь Курчатов).
Подъём 03:40
Экономика

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 07:17
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 13:48
Технологии

Хакеры атакуют топливно-энергетические компании РФ чаще всего с помощью фишинга - отчёт

Хакеры чаще всего начинают атаки на российские топливно-энергетические компании через вредоносные письма, замаскированные под деловую переписку, говорится в отчете компании Positive Technologies, который имеется в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ 19:45
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Строительство трассы М-11 Москва – Петербург полностью завершено

На скоростной автомобильной дороге М-11 Москва - Санкт-Петербург полностью завершились строительные работы.
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«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
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На Кубани работу смотровых кабинетов поликлиник организуют в две смены

В Краснодарском крае работу всех смотровых кабинетов поликлиник региона планируется организовать в две смены.
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Экономика

Чубайс назвал систему надзора в России проблемой для инноваций

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что система надзора в России настроена в противоположную от инноваций сторону.
РБК 20:57
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
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