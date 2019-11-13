Общество
Газета.RuРоссияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress
AliExpress Russia предоставил "Газете.Ru" результаты распродажи в честь Дня холостяка (Всемирного дня шопинга), которая прошла 11 и 12 ноября. "За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
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Кино
Netflix опубликовал новые кадры из «Ведьмака»
Кинокомпания Netflix опубликовала новые кадры из сериала «Ведьмак». На них актриса Аня Чалотра предстает в образе Йеннефэр.
Культуромания 13:43
Происшествия
В результате стрельбы в колледже в Благовещенске погиб один человек
В Минздраве Амурской области сообщили, что в результате стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске один человек погиб, ещё трое пострадали.
RT на русском 21:45
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor 14:11
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская публично поругались
Видео ссоры выложила сама Яна Рудковская в своем Instagram-аккаунте. Фигурист и продюсер пришли наградить певицу года по мнению Glamour.
Gazeta.SPb 17:25
Хоккей
ХК «Спартак» впервые за шесть лет обыграл ЦСКА
Российская газета вчера в 14:28
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Телепрограмма 00:36
Здоровье
В Тверской области назвали число заболевших гриппом и ОРВИ
В Роспотребнадзоре готовятся к эпидемическому сезону, в ведомстве проводят еженедельный мониторинг заболеваемости населения Тверской области гриппом и ОРВИ.
Tverigrad.ru 12:30
Армия и оружие
NI назвал слабое место США в случае войны с Россией
РИА Новости 20:24
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 7 Pro рекордно подешевел
Смартфон Redmi Note 7 Pro рекордно подешевел до 140 долларов, хотя его до этого предлагали за 170 долларов.
Газета DAILY вчера в 13:18
Спорт
Глава WADA допускает отстранение России от мирового спорта
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди прокомментировал информацию о манипуляциях данными московской антидопинговой лаборатории.
Москва 24 04:44
Происшествия
В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов
Цех по переработке нефтепродуктов загорелся в Самарской области, площадь возгорания уже составляет 420 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 17:01
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»
«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ведомости 04:37
Футбол
Тедеско назвал «Спартак» абсолютным первым номером в России
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился впечатлениями от работы в России.
Sport.ru 13:14
Происшествия
В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета 20:23
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru 13:41
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.
Российская газета вчера в 21:00
Происшествия
Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки
Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.
Известия 20:24
Шоу-бизнес
Мария Ивакова и Никита Ефремов впервые вышли в свет вместе
На днях одно из известных глянцевых изданий назвало влюбленных парой года. Накануне они впервые вышли в свет вместе.
WomanHit.ru 05:59
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13:29
Происшествия
В Омске воспитатель заставила детей доставать игрушки из унитаза
Российская газета 05:58
Технологии
«Роскосмос» потратит 17 млн рублей на подарочные борщ, накидки и настольные игры
Госкорпорация "Роскосмос" закупит несколько тысяч новогодних подарков на 17 млн рублей, следует из данных системы "Спарк-маркетинг".
Интерфакс 18:00
Авто
Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года
Специалисты оценили безопасность кроссоверов Mercedes-Benz GLB и Mazda CX-30, внедорожника Ford Explorer нового поколения, а также хэтчбека Opel Corsa.
Автоновости дня 06:06
Политика
Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400
Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытаются урегулировать вопрос с приобретением российских комплексов С-400, заявил 13 ноября журналистам американский лидер.
REGNUM 20:24
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
Игры
Sony PlayStation 5 может получить уникальные картриджи
Некоторые издания предположили, что компания хочет вернуться к забытому формату игровых носителей, однако это не кажется логичным - представители Sony уже заявили, что будущая консоль будет поддерживать Blu-Ray-диски объемом до 100 ГБ.
Ридус вчера в 05:25
Общество
Мошенники освоили новый способ воровства денег с банковских карт
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Известия 19:01
Политика
Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией
Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.
BFM.ru 06:55