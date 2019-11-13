Общество

ВедомостиВедомостиРоссияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

Продажи на платформе «Aliexpress Россия» составили 17,2 млрд руб. за два дня распродажи, начавшейся 11 ноября. Интернет-магазин называет ее «Всемирным днем шоппинга» или распродажей ко «Дню холостяка». Alibaba устраивает ее с 2009 г. Тогда участвовало лишь 27 продавцов.
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Россияне потратили 17 млрд рублей на большой распродаже AliExpress

Известия07:07

350 млн рублей в час. AliExpress впервые раскрыл итоги распродажи Дня холостяков в России

Фонтанка.Ру06:14

Продажи «AliExpress Россия» во «Всемирный день шопинга» превысили 17 млрд рублей

Коммерсантъ05:06

Россияне потратили 17 млрд рублей на AliExpress в «День холостяка»

Forbes05:14

Россияне потратили во время аналога «черной» пятницы на AliExpress 17 млрд рублей

ТАСС05:07

AliExpress впервые раскрыла результаты своей главной распродажи по России

РБК05:43

Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

Ведомости05:00
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Политика

Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета вчера в 22:05
Общество

Грета Тунберг поедет из США на форум в Мадриде на катамаране

RT на русском 04:04
Происшествия

Историк Соколов выступил против обжалования своего ареста

ТАСС 05:09
Хоккей

«Лос-Анджелес» намерен вывести из состава Ковальчука

News.ru 05:09
Культура

People назвал самого сексуального мужчину

Журнал People назвал самым сексуальным из ныне живущих мужчин американского певца Джона Ледженда.
Известия 03:06
Происшествия

Во Внукове задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье

В столичном аэропорту Внуково задержан мужчина, угрожавший убийством судье Мосгорсуда.
Вести.Ru 05:20
Общество

Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну

Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Происшествия

СК возбудил дело после гибели тюменского курсанта от менингита

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти курсанта Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, который умер от менингококковой инфекции и сепсиса.
ТАСС 07:29
Общество

СК начал проверку после жалобы жительницы алтайского села Медведеву

РИА Новости 07:31
Общество

Песков не стал комментировать инцидент с толстым котом и самолетом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать решение "Аэрофлота" аннулировать мили хозяину толстого кота, которого тот подменил на взвешивании, чтобы не сдавать питомца в багаж на рейсе "Аэрофлота" Москва-Владивосток.
РИА Новости 08:08
Происшествия

Задержан начальник ростовского главка ФСИН

Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.
РИА Новости 05:53
Футбол

Гончаренко дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи

Российская газета 07:55
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для проживающих на селе женщин.
Известия вчера в 14:11
Общество

Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей

«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 02:38
Общество

В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»

Актуальные Новости вчера в 05:42
Политика

Эрдоган встретится в Вашингтоне с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 ноября прибудет с визитом в Вашингтон.
Парламентская газета 05:16
Происшествия

Внутрипартийная проверка ждет главу Печорского района Дмитрия Сопотова

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский принял решение о проведении проверки по факту опубликованного на YouTube видео, на котором секретарь Печорского районного местного отделения Партии Дмитрий Сопотов оскорбляет сотрудника полиции с использованием ненормативной лексики.
Псковское агентство информации 08:16
Гаджеты

В России стартовала продажа новых смартфонов Xiaomi Redmi 8 и Redmi 8A

Китайская компания Xiaomi официально начала продажу в России двух новых смартфонов – Redmi 8 и Redmi 8A, цены которых порадуют покупателей.
Экономика сегодня 11 ноября в 03:52
Происшествия

Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram

В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Общество

Смольный показал новый метабренд Петербурга

Новый метабренд Петербурга представили 13 ноября на конференции «Вовлечение объектов культурного и природного наследия в мировые туристские маршруты», сообщила «Фонтанка».
МР7.ру 07:45
Политика

Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Технологии

В США научились делать водку из воды и воздуха

Известия 10 ноября в 12:10
Происшествия

Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП

РИА Новости 06:15
Происшествия

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21
Происшествия

Дело о смерти девочки в Артеке передано в центральный аппарат СК

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки в МДЦ «Артек».
RT на русском 07:14
Происшествия

«Мост глупости» нанес двойной удар

В Санкт-Петербурге автобус застрял вслед за «Газелью» под легендарным «Мостом глупости» на Софийской улице и попал на видео.
Lenta.ru 08:06
Экономика

Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей

Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на опубликованную Росстатом бухгалтерскую отчётность.
RT на русском 05:19
Экономика

«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»

«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ведомости 04:37
Шоу-бизнес

Пригожин осадил защитившую тирана Шульгина певицу Михальчик

Известный продюсер Иосиф Пригожин обвинил певицу Юлию Михальчик в лицемерии и грязном пиаре на Валерии.
Народные новости 11 ноября в 09:06
Армия и оружие

Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие

В целом, военная контрразведка в начале "нулевых" годов была одним из основных инструментов, благодаря которому удалось возродить российскую армию и нарастить ее мощь, отметил генерал.
РИА Новости 06:40
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