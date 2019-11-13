Общество
ВедомостиРоссияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей
Продажи на платформе «Aliexpress Россия» составили 17,2 млрд руб. за два дня распродажи, начавшейся 11 ноября. Интернет-магазин называет ее «Всемирным днем шоппинга» или распродажей ко «Дню холостяка». Alibaba устраивает ее с 2009 г. Тогда участвовало лишь 27 продавцов.
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Политика
Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета вчера в 22:05
Общество
Грета Тунберг поедет из США на форум в Мадриде на катамаране
RT на русском 04:04
Культура
People назвал самого сексуального мужчину
Журнал People назвал самым сексуальным из ныне живущих мужчин американского певца Джона Ледженда.
Известия 03:06
Происшествия
Во Внукове задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье
В столичном аэропорту Внуково задержан мужчина, угрожавший убийством судье Мосгорсуда.
Вести.Ru 05:20
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Происшествия
СК возбудил дело после гибели тюменского курсанта от менингита
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти курсанта Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, который умер от менингококковой инфекции и сепсиса.
ТАСС 07:29
Общество
Песков не стал комментировать инцидент с толстым котом и самолетом
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать решение "Аэрофлота" аннулировать мили хозяину толстого кота, которого тот подменил на взвешивании, чтобы не сдавать питомца в багаж на рейсе "Аэрофлота" Москва-Владивосток.
РИА Новости 08:08
Происшествия
Задержан начальник ростовского главка ФСИН
Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.
РИА Новости 05:53
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи
Российская газета 07:55
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для проживающих на селе женщин.
Известия вчера в 14:11
Общество
Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей
«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 02:38
Общество
В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»
Актуальные Новости вчера в 05:42
Политика
Эрдоган встретится в Вашингтоне с Трампом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 ноября прибудет с визитом в Вашингтон.
Парламентская газета 05:16
Происшествия
Внутрипартийная проверка ждет главу Печорского района Дмитрия Сопотова
Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский принял решение о проведении проверки по факту опубликованного на YouTube видео, на котором секретарь Печорского районного местного отделения Партии Дмитрий Сопотов оскорбляет сотрудника полиции с использованием ненормативной лексики.
Псковское агентство информации 08:16
Гаджеты
В России стартовала продажа новых смартфонов Xiaomi Redmi 8 и Redmi 8A
Китайская компания Xiaomi официально начала продажу в России двух новых смартфонов – Redmi 8 и Redmi 8A, цены которых порадуют покупателей.
Экономика сегодня 11 ноября в 03:52
Происшествия
Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram
В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Общество
Смольный показал новый метабренд Петербурга
Новый метабренд Петербурга представили 13 ноября на конференции «Вовлечение объектов культурного и природного наследия в мировые туристские маршруты», сообщила «Фонтанка».
МР7.ру 07:45
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Известия 10 ноября в 12:10
Происшествия
Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП
РИА Новости 06:15
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21
Происшествия
Дело о смерти девочки в Артеке передано в центральный аппарат СК
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки в МДЦ «Артек».
RT на русском 07:14
Происшествия
«Мост глупости» нанес двойной удар
В Санкт-Петербурге автобус застрял вслед за «Газелью» под легендарным «Мостом глупости» на Софийской улице и попал на видео.
Lenta.ru 08:06
Экономика
Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей
Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на опубликованную Росстатом бухгалтерскую отчётность.
RT на русском 05:19
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»
«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ведомости 04:37
Шоу-бизнес
Пригожин осадил защитившую тирана Шульгина певицу Михальчик
Известный продюсер Иосиф Пригожин обвинил певицу Юлию Михальчик в лицемерии и грязном пиаре на Валерии.
Народные новости 11 ноября в 09:06
Армия и оружие
Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие
В целом, военная контрразведка в начале "нулевых" годов была одним из основных инструментов, благодаря которому удалось возродить российскую армию и нарастить ее мощь, отметил генерал.
РИА Новости 06:40