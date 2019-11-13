Общество
ВедомостиРоссияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей
Продажи на платформе «Aliexpress Россия» составили 17,2 млрд руб. за два дня распродажи, начавшейся 11 ноября. Интернет-магазин называет ее «Всемирным днем шоппинга» или распродажей ко «Дню холостяка». Alibaba устраивает ее с 2009 г. Тогда участвовало лишь 27 продавцов.
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Армия и оружие
Минобороны РФ сменило командующего российской группировкой в Сирии
"В Сирии сменился командующий российской группировкой войск: место командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, занимавшего этот пост с апреля, занял заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Александр Чайко", - пишет газета.
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Шоу-бизнес
Жена 49-летнего Дмитрия Маликова публично осадила дочь
Дочь Дмитрия Маликова после окончания школы поступила в МГИМО на факультет журналистики.
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
Шоу-бизнес
Садальский рассказал о пытках доцентом Соколовым другой студентки
Российский актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram рассказал своим фолловерам о том, что еще полтора года назад в ЖЖ он выкладывал видео Евгения Понасенкова о доценте СпбГУ Олеге Соколове, его долгих судах с ним, а также об истязании другой студентки, которое произошло 11 лет назад.
Происшествия
Вскрылись планы Соколова после убийства аспирантки
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве и расчленении аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко, после совершения преступления составлял деловой график на неделю.
Культура
People назвал самого сексуального мужчину
Журнал People назвал самым сексуальным из ныне живущих мужчин американского певца Джона Ледженда.
Музыка
Сын Мика Джаггера спел на русском трек рэперов Элджея и Feduk
Политика
Коломойский призвал Украину восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
Политика
WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
Общество
ВС запретил применять декларации об амнистии капиталов в любых делах
Ранее президиум Верховного суда подтвердил абсолютный запрет использовать декларации об амнистии капиталов в уголовных делах, а президент Владимир Путин потребовал от правительства следить за соблюдением норм закона об амнистии капиталов.
Космос
Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей галактики
Астрономы обнаружили сверхбыструю звезду, летящую со скоростью 6 миллионов километров в час, которая была выброшена сверхмассивной черной дырой в центре Млечного Пути пять миллионов лет назад.
Армия и оружие
Замену СВД запустят в серию через два года
Серийное производство перспективной снайперской винтовки Чукавина, разрабатываемой на замену устаревшим снайперским винтовкам Драгунова, планируется начать в ближайшие два года.
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Футбол
Футболист Исо Каньенда рассказал о нападении скинхеда
Общество
Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук»
Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.
Футбол
Ганчаренко дисквалифицирован на один матч чемпионата России
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на один матч за высказывания в адрес арбитра в игре чемпионата России против "Сочи", сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Культура
HBO планирует снять продолжение сериала «Друзья»
Телеканал HBO ведёт переговоры с Warner Bros. о съёмках продолжения знаменитого сериала «Друзья».
Общество
Губернатор назвал «апокалиптическим» наводнение в Венеции
Губернатор итальянской области Венето Лука Дзайа заявил, что Венеция столкнулась «с тотальным и апокалиптическим наводнением».
Политика
СМИ Китая предупредили НАТО о последствиях противостояния с Пекином
Авторы подчеркивают, что в НАТО обеспокоены ситуацией с «подъемом» Китая, который расценивается как угроза для членов альянса.
Происшествия
Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП под Самарой
Заместитель генерального директора по производству РКЦ "Прогресс" Вадим Небога погиб в ДТП под Самарой 13 ноября.
Финансы
Минфин снизит долю доллара в ФНБ
Минфин в 2020 году поменяет валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю доллара США.
Гаджеты
В процессорах Intel нашли две уязвимости
По данным источника, в процессорах семейств Comet Lake, Cascade Lake, Skylake, Amber Lake, Coffee Lake, Kaby Lake, а также Whiskey Lake выявлена ошибка в коде условного перехода (JCC).
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе школьница пряталась в подъезде
Школьница, которую несколько дней искали в Ставрополе, пряталась в подъезде многоквартирного дома.
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Политика
Названо число получивших российские паспорта жителей ЛНР
Порядка 40 тыс. жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) получили российские паспорта, заявил замначальника управления миграционной службы МВД ЛНР Руслан Найда, передает ТАСС.