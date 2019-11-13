Продажи на платформе «Aliexpress Россия» составили 17,2 млрд руб. за два дня распродажи, начавшейся 11 ноября. Интернет-магазин называет ее «Всемирным днем шоппинга» или распродажей ко «Дню холостяка». Alibaba устраивает ее с 2009 г. Тогда участвовало лишь 27 продавцов.

Армия и оружие Минобороны РФ сменило командующего российской группировкой в Сирии "В Сирии сменился командующий российской группировкой войск: место командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, занимавшего этот пост с апреля, занял заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Александр Чайко", - пишет газета.

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Происшествия Вскрылись планы Соколова после убийства аспирантки Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве и расчленении аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко, после совершения преступления составлял деловой график на неделю.

Культура People назвал самого сексуального мужчину Журнал People назвал самым сексуальным из ныне живущих мужчин американского певца Джона Ледженда.

Политика Коломойский призвал Украину восстановить отношения с Россией Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.

Политика WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.

Общество ВС запретил применять декларации об амнистии капиталов в любых делах Ранее президиум Верховного суда подтвердил абсолютный запрет использовать декларации об амнистии капиталов в уголовных делах, а президент Владимир Путин потребовал от правительства следить за соблюдением норм закона об амнистии капиталов.

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Финансы Минфин снизит долю доллара в ФНБ Минфин в 2020 году поменяет валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю доллара США.

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