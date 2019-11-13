Общество
ВедомостиРоссияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей
Продажи на платформе «Aliexpress Россия» составили 17,2 млрд руб. за два дня распродажи, начавшейся 11 ноября. Интернет-магазин называет ее «Всемирным днем шоппинга» или распродажей ко «Дню холостяка». Alibaba устраивает ее с 2009 г. Тогда участвовало лишь 27 продавцов.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 07:54, Ашберн
Культура
People назвал самого сексуального мужчину
Известия 03:06
Политика
Коломойский предложил восстановить отношения Украины с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Политика
Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым
Около 50 тыс. украинцев переехали на полуостров с момента воссоединения Крыма с Россией, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
RT на русском 07:21
Политика
Из Израиля в США экстрадируют россиянина Буркова
Процедура экстрадиции будет проведена между Израилем и США в отношении россиянина Алексея Буркова.
Ореанда-Новости вчера в 05:48
Общество
Губернатор назвал «апокалиптическим» наводнение в Венеции
Губернатор итальянской области Венето Лука Дзайа заявил, что Венеция столкнулась «с тотальным и апокалиптическим наводнением».
Политика Сегодня 06:21
Шоу-бизнес
45-летнюю Натали поздравляют с четвертой беременностью
45-летняя певица Натали (Наталья Рудина) ненароком спровоцировала слухи о беременности.
Вечерний курьер вчера в 06:11
Недвижимость
Цены на апартаменты в Москве достигли исторического максимума
Стоимость апартаментов массового сегмента достигла 182 тыс. руб. за 1 кв. м, что стало рекордным уровнем за всю историю новостроек такого формата.
РБК 03:06
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
BFM.ru 05:49
Общество
Грета Тунберг пересечёт океан на катамаране
Газета Metro 07:31
Музыка
Сын Мика Джаггера спел на русском трек рэперов Элджея и Feduk
РИА Новости 06:41
Армия и оружие
В Белоруссию прибыли два самолета Су-30СМ из России
Во вторник в Борисове министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что два из закупленных в России истребителя Су-30СМ прибудут в Белоруссию 13 ноября, днем планируется их посадка на аэродроме в Барановичах.
РИА Новости 06:55
Футбол
Мостовой сравнил Тедеско с Моуринью
По словам Мостового, своими постоянным прыжками на бровке Тедеско напоминает ему Моуринью в первые годы.
Нева Спорт 06:57
Авто
Chery назвал дату начала продаж большого кроссовера Jetour X95
Chery назвала дату старта продаж нового большого кроссовера Jetour X95. 28 ноября первые серийные экземпляры будут переданы покупателям.
Новые автомобили 00:42
Общество
Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к морозам
Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к первым серьезным холодам предстоящей зимы.
ТАСС 07:16
Происшествия
Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП
Заместитель генерального директора по производству ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие Роскосмоса) Вадим Небога погиб в ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе РКЦ.
РИА Новости 06:15
Армия и оружие
СМИ узнали о смене командующего группировкой российских войск в Сирии
В Сирии поменялся командующий российской группировкой войск.
РБК 07:23
Происшествия
Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу
Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, вышла на свободу.
RT на русском вчера в 07:57
Происшествия
СК заинтересовался детьми, 10 лет прожившими затворниками на Урале
Российская газета 06:20
Кино
Ремейку «Русалочки» нашли нового принца Эрика
Фильм Про 03:22
Гаджеты
В России стартовала продажа новых смартфонов Xiaomi Redmi 8 и Redmi 8A
Китайская компания Xiaomi официально начала продажу в России двух новых смартфонов – Redmi 8 и Redmi 8A, цены которых порадуют покупателей.
Экономика сегодня 11 ноября в 03:52
Экономика
Ротенберг не получит прибыли от строительства Крымского моста
«Мостотрест» Аркадия Ротенберга и «Стройгазмонтаж» (в ноябре бизнесмен продал компанию структуре Газпромбанка) не получат прибыли от строительства Крымского моста, заявил Forbes гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов.
Коммерсантъ вчера в 04:21
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Политика
Неизвестные попытались захватить посольство Венесуэлы в Бразилии
Неизвестные начали захват посольства Венесуэлы в Бразилии.
Lenta.ru 06:54
Экономика
Десять крупнейших российских компаний накопили 3,4 трлн рублей
На счетах крупнейших компаний России, в числе которых «Роснефть», «Почта России» и Гзмпром, по состоянию на 31 декабря 2018 года было аккумулировано почти 3,4 трлн рублей.
REGNUM 03:04
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на 2 матча
Комитет рассматривал эпизод с участием белорусского специалиста в перерыве матча 16-го тура «Сочи» — ЦСКА (2:3). Гончаренко в экспрессивной манере с употреблением нецензурной лексики предъявлял претензии главному арбитру встречи, Станиславу Васильеву.
Спорт-Экспресс 06:55
Происшествия
В Перми плачущий ребенок сбежал из детского сада в одних трусах
Частный детский сад «Маленькая страна» в Перми ребенок сбежал с «тихого часа» в одних трусах. Видео инцидента «гуляет» в социальных сетях.
Регион online 07:40