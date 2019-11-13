Общество

ВедомостиВедомостиРоссияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

Продажи на платформе «Aliexpress Россия» составили 17,2 млрд руб. за два дня распродажи, начавшейся 11 ноября. Интернет-магазин называет ее «Всемирным днем шоппинга» или распродажей ко «Дню холостяка». Alibaba устраивает ее с 2009 г. Тогда участвовало лишь 27 продавцов.
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Россияне потратили 17 млрд рублей на AliExpress в «День холостяка»

Forbes05:14

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Россияне потратили 17 млрд рублей на большой распродаже AliExpress

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Коммерсантъ05:06

Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

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