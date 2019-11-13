Общество

ВедомостиВедомостиРоссияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

Продажи на платформе «AliExpress Россия» за два дня распродажи 11–12 ноября составили 17,2 млрд руб. Интернет-магазин называет ее Всемирным днем шопинга или распродажей ко Дню холостяка. Alibaba устраивает ее с 2009 г. Тогда в ней участвовало лишь 27 продавцов.
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Россияне потратили 17 млрд рублей на большой распродаже AliExpress

Известиявчера в 07:07

Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress

Газета.Ruвчера в 06:59

Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

Ведомостивчера в 05:00

Россияне потратили 17 млрд рублей на AliExpress в «День холостяка»

Forbesвчера в 05:14

Россияне потратили во время аналога «черной» пятницы на AliExpress 17 млрд рублей

ТАССвчера в 05:07

Продажи «AliExpress Россия» во «Всемирный день шопинга» превысили 17 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 05:06

AliExpress впервые раскрыла результаты своей главной распродажи по России

РБКвчера в 05:43
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