Выручка бренда Christian Dior в России в прошлом году превысила 1 млрд рублей. Максимальные продажи показали и другие люксовые бренды. Prada продала в России на 2,9 млрд рублей, Bogner — на 1,2 млрд рублей, выручка Bvlgari составила 1,4 млрд рублей.

Россияне потратили на товары Dior больше миллиарда рублей

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