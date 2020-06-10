Экономика

АБНАБНРоссияне потратили на товары Dior больше миллиарда рублей

Выручка бренда Christian Dior в России в прошлом году превысила 1 млрд рублей. Максимальные продажи показали и другие люксовые бренды. Prada продала в России на 2,9 млрд рублей, Bogner — на 1,2 млрд рублей, выручка Bvlgari составила 1,4 млрд рублей.
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Россияне оставили в бутиках Dior за год рекордные 3,5 миллиарда рублей

Life.ru10:36

Россияне потратили на товары Dior больше миллиарда рублей

АБН09:58

Россияне пристрастились к роскоши и потратили миллиард в бутике

Lenta.ru08:38

Dior и другие люксовые марки обновили рекорд продаж в России

РБК06:00
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 11:32, Ашберн
Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Газета.Ru 11:23
1,4K
Происшествия

Главный нарколог Минздрава нашел виновных в пьянстве Ефремова

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что неоднократно видел актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ вчера в 22:12
104
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС 05:57
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Кино

Вышел тизер экранизации антиутопии Евгения Замятина «Мы»

Ореанда-Новости 08:07
12
Технологии

Обновление Windows 10 теперь доступно для широкого круга пользователей

В Центре обновлений есть доступен патч под номером KB4560960, который должен в фоновом режиме подготовить систему к обновлению до последней версии.
Piter.tv 07:49
25
Политика

МИД РФ назвал условия для открытия границы с Белоруссией

Замглавы МИД России Андрей Руденко выразил надежду на открытие российско-белорусской границы в ближайшей перспективе.
News.ru 09:50
3
Общество

МЧС предупредило о грозе и граде в Москве

ГУ МЧС по Москве предупредило жителей о грозе и дожде с градом, которые ожидаются в столице вечером 9 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:49
82
Общество

Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.
Lenta.ru 08:02
163
Экономика

ОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%

В рамках сценария одной волны заболевания ОЭСР прогнозирует снижение мировой экономики в 2020 году на 6% в годовом выражении и рост на 5,2% в следующем году.
Интерфакс 04:12
17
Происшествия

В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки

В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
10
Общество

Власти Москвы опубликовали данные о смертности в мае

В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев.
РБК 08:54
303
Политика

Лукашенко назвал предпринимателей «пузатыми буржуями»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал предпринимателей буржуями и поручил «привести их в чувство» проверками.
Коммерсантъ 09:51
8
Кино

Стартовало производство сиквела «Человек-паук: Через вселенные»

Стартовало производство сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» — об этом сообщил главный аниматор проекта.
Игромания.ру вчера в 10:16
2
Происшествия

В Волгограде оправдали фигуранта дела о гибели 11 человек

Российская газета 11:08
5
Происшествия

СМИ сообщили о попытке суицида Ефремова после смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов попытался покончить с собой 9 июня после смертельного ДТП со своим участием, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 10:44
219
Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
584
Политика

Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу. Об этом заявили в Государственном бюро расследований.
RT на русском 11:02
Политика

Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией

По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия 10:30
1,2K
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Экономика

«Норникель» возглавил рейтинг самых щедрых компаний по версии Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг 25 самых щедрых к своим топ-менеджерам компаний России.
Коммерсантъ 08:10
2
Энергетика

Запасы нефти в США достигли исторического рекорда

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство, таким образом побит исторический рекорд в 535,5 млн баррелей, который был достигнут в марте 2017 года.
RT на русском 11:08
1
Общество

Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
1,2K
Политика

Порошенко официально объявлено подозрение

Госбюро расследований Украины официально объявило подозрение экс-президенту Петру Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Накануне.Ru 05:19
1
Происшествия

В баре Ulysses прошли следственные действия по делу Ефремова

Известия 09:53
7
Кино

HBO Max удалил фильм «Унесённые ветром» из-за «расового вопроса»

RT на русском 09:58
148
Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
83
Политика

Индия и Китай частично отвели войска в Ладакхе

Взгляд.ру вчера в 14:17
12
Политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
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Авто

Гигантская свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео

В Дубае была обнаружена необычная парковка брошенных автомобилей - на нее помимо бюджетных машин свозят дорогостоящие авто, видимо, надоевшие арабским принцам или с их точки зрения не достойные того, чтобы заниматься ремонтом поле ДТП.
Московский Комсомолец 10:29
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Здоровье

Врач рассказала, кому может быть вредно есть мороженое

Медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина развеяла мифы о вреде мороженого и рассказала, кому все же не стоит злоупотреблять холодным лакомством, передает радио Sputnik.
Аргументы и Факты 08 июня в 21:13
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