Экономика
ПРАЙМРоссияне потратили в 2018 году почти 700 млрд рублей на медуслуги
Россияне по итогам 2018 года потратили на платные медицинские услуги 678 миллиардов рублей, сообщает Росстат. Это на 50 миллиардов рублей, или на 8%, больше, чем за 2017 год.
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На Первом канале стартует сериал «Ничто не случается дважды»
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Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
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В Венеции ожидают новый пик наводнения
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«Кентавр» на горизонте: VIA разрабатывает процессор x86 со встроенным блоком ИИ
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Корабли ВМФ России начали учения в Черном море
Общество
Продажи вина «Крымский мост» начнутся 24 декабря
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Общество
Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой
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Футбол
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Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
Политика
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Британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха умерла после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании.
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В Турции достроен конкурент «Турецкого потока»
Транспортная мощность первой фазы – до 16 млрд куб. м газа в год, из которых 6 млрд предполагается поставлять на рынок Турции и еще 10 млрд по Трансадриатическому газопроводу (TAP) в сторону Италии.