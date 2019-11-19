Россияне по итогам 2018 года потратили на платные медицинские услуги 678 миллиардов рублей, сообщает Росстат. Это на 50 миллиардов рублей, или на 8%, больше, чем за 2017 год.

Россияне потратили в 2018 году почти 700 млрд рублей на медуслуги

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