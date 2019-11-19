Экономика
ПРАЙМРоссияне потратили в 2018 году почти 700 млрд рублей на медуслуги
Россияне по итогам 2018 года потратили на платные медицинские услуги 678 миллиардов рублей, сообщает Росстат. Это на 50 миллиардов рублей, или на 8%, больше, чем за 2017 год.
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Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
Капитана центра спецназначения ФСБ избили в заведении «Винный базар» на Пречистенской набережной в Москве.
Происшествия
Адвокат рассказал о попытке суицида Соколова
По словам Почуева, бывший профессор СПбГУ попытался совершить суицид в перерыве между следственными действиями.
Кино
Сериал «Властелин колец» продлили на второй сезон
Авто
Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
Китайская компания Hanlong Auto, находящаяся в провинции Хубэй, выпустила внедорожник, который внешне практически копирует Range Rover Sport, но стоит почти в десять раз дешевле.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Спорт
Будущих спортсменов хотят выявлять с помощью генетического теста
Специалисты сопоставляют геном ребёнка с имеющейся базой ДНК спортсменов.
Происшествия
Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе
Легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке у магазина в Пензе.
Общество
В Минэнерго оценили готовность Украины к отопительному сезону
Украина готова пройти отопительный сезон в нормальном режиме даже в случае непродления контракта с "Газпромом" по транзиту газа в ЕС, заявил в понедельник глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
Политика
Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине
Россияне не будут допущены к покупке земель на Украине. Об этом заявил уполномоченный президента страны по земельным вопросам Роман Лещенко.
Технологии
Критики прохладно встретили игровой сервис Google Stadia
Компания Google готовится к запуску игрового стримингового сервиса Stadia.
Общество
«Нафтогаз» опроверг рекомендации ЕК закупать газ напрямую в России
«Нафтогаз» опроверг информацию о том, что Европейская комиссия рекомендовала Украине напрямую закупать природный газ в России с 2020 года.
Кино
Студия Warner не издаст режиссерскую версию «Лиги справедливости»
Технологии
Современные представления о Вселенной признали ошибочными
Армия и оружие
ВСУ обвинили в ранении бойца «российское командование»
В произошедшем обвиняют даже не ЛНР, а «российское командование».
Общество
Туман в Москве рассеется около полудня
Экономика
Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» по номиналу
Сбербанк с высокой долей вероятности продаст "Яндексу" "золотую акцию" компании по номинальной стоимости - в 1 евро, сообщил в ходе телефонной конференции первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.
Политика
ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву €24 тыс
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию в €24 тыс. оппозиционерам Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву, которых российский суд признал организаторами «массовых беспорядков» на Болотной площади 6 мая 2012 года.
Армия и оружие
«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»
Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Технологии
WhatsApp используют для взлома телефона
В сети появилась информация о том, как хакеры могут использовать приложение WhatsApp для того, чтобы взломать и получить доступ к телефону жертвы.
Происшествия
Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
Политика
В Кремле назвали дату саммита «нормандской четверки»
Встреча лидеров в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже, подтвердили в Кремле.
Шоу-бизнес
В сети появилось фото певицы МакSим без фильтров и фотошопа
Лицо певицы было одутловатым и опухшим, что вновь спровоцировало слухи о её болезни и приеме гормональных препаратов.
Экономика
На Среднем Урале одобрили проект бюджета на 2020 год
Проект бюджета Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов приняло в первом чтении областное заксобрание.
Армия и оружие
В Турции пригрозили возобновить военную операцию в Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова возобновить операцию в Сирии, если Москва и Вашингтон не исполнят свои обязательства.