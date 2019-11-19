Экономика

ПРАЙМПРАЙМРоссияне потратили в 2018 году почти 700 млрд рублей на медуслуги

Россияне по итогам 2018 года потратили на платные медицинские услуги 678 миллиардов рублей, сообщает Росстат. Это на 50 миллиардов рублей, или на 8%, больше, чем за 2017 год.
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Россияне потратили в 2018 году почти 700 млрд рублей на медуслуги

ПРАЙМвчера в 19:25

Росстат подсчитал затраты граждан РФ на медицинские услуги в 2018 году

REGNUMвчера в 21:22

Россияне потратили почти 700 млрд рублей на медуслуги в 2018 году

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Красная веснавчера в 23:23

Россияне потратили 700 млрд рублей на медуслуги

Вести.Финанс02:54
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Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Политика

Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
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Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
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Политика

На Украине сравнили Зеленского и Порошенко в пользу последнего

По словам экс-министра юстиции Елены Лукаш, при бывшем президенте Петре Порошенко не закрывали телеканалы и пытались поднять минимальную зарплату.
Газета.Ru 03:05
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В России согласован порядок продажи «красивых» номеров

Lenta.ru 02:52
Общество

В ГИБДД поддержали идею выдавать водительские права несовершеннолетним

ГИБДД РФ поддерживает инициативу выдачи водительского удостоверения несовершеннолетним, при условии прохождения обширного курса обучения.
Известия вчера в 11:08
Происшествия

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию

Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе.
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РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:26
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили торжественный вечер в театре Палладиум

Герцоги Кембриджские посетили ежегодный благотворительный концерт Royal Variety Performance в театре Палладиум.
ОК! вчера в 15:38
Общество

Стали известны самые популярные желания детей из писем Деду Морозу

Какие пожелания российские дети отправляют Деду Морозу RT рассказали в пресс-службе главному сказочному персонажу Нового года.
Народные новости вчера в 22:57
Происшествия

ЧП в Пензе: автомобиль провалился под землю. Два человека погибли

Как уточнили в ведомстве, спасатели извлекают автомобиль и погибших из ямы.
Stolica58.ru 03:00
Кино

Биографический фильм «Ford против Ferrari» возглавил прокат России

Российская газета вчера в 04:10
Армия и оружие

Россия начала военные учения в Черном море

В начале ноября стало известно, что Украина и страны НАТО в 2020 году проведут масштабные четырехдневные учения в Черном море.
РБК 02:45
Хоккей

Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ

Газета.Ru 01:46
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Актер Игорь Верник госпитализирован в Москве

Известный российский актер и телеведущий Игорь Верник госпитализирован в одну из клиник Москвы.
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Российское посольство призвало эстонского депутата «вылезти из танка»

Посольство России в Таллине посоветовало депутату парламента Эстонии, экс-командующему Силами обороны республики Антсу Лаанеотсу, заявившему, что РФ якобы готовится к агрессии, "вылезти из танка".
Аргументы недели 03:10
Общество

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

РИА Новости вчера в 19:15
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В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве 29-летней женщины

РБК 02:49
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Политика

Поубавились симпатии россиян к Владимиру Путину

Симпатии россиян к президенту Владимиру Путину снизились Симпатии россиян к президенту Владимиру Путину снизились.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 22:45
Общество

Суд отправил на пересмотр дело экс-главбуха «Седьмой студии» Масляевой

Президиум Мосгорсуда по представлению заместителя генпрокурора РФ отправил на новое рассмотрение в суд первой инстанции уголовное дело бывшего главного бухгалтера автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Нины Масляевой, обвиняемой в хищении бюджетных средств, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 02:43
Происшествия

В ДТП на Ставрополье пострадали девять человек

В Кочубеевском районе Ставропольского края произошла авария, в результате которой пострадали девять человек.
Известия 01:46
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии

23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.
Актуальные Новости вчера в 11:42
Экономика

Сбербанк купит долю в Mail.ru Group

В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
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Наука

Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Волга-Медиа вчера в 20:52
Политика

США отложили введение ограничений в отношении компании Huawei

Администрация Соединенных Штатов Америки приняла решение продлить лицензию на 90 дней для китайской корпорации Huawei.
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Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин: Избитая Валерия выходила на сцену с выбитой челюстью

Оказалось, в 1994 году избитая до полусмерти певица вышла на сцену «Песни года» с черной выбитой челюстью.
Актуальные Новости 01:40
Армия и оружие

В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ

В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
REGNUM 03:01
Армия и оружие

В Польше назвали два сценария войны США с Россией

Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Lenta.ru 00:48
Здоровье

Первое детское отделение паллиативной помощи открылось в Приморье

Первыми на Дальним Востоке назвали сегодня врачей краевой детской клинической больницы №2. Там открыли отделение паллиативной помощи.
ВЕСТИ: Приморье 02:49
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