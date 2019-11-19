Экономика
ПРАЙМРоссияне потратили в 2018 году почти 700 млрд рублей на медуслуги
Россияне по итогам 2018 года потратили на платные медицинские услуги 678 миллиардов рублей, сообщает Росстат. Это на 50 миллиардов рублей, или на 8%, больше, чем за 2017 год.
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Происшествия
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Происшествия
СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях
Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
Общество
В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров
МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.
Футбол
Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем
Технологии
Новосибирская компания придумала адресный перевод чаевых официантам
Созданный новосибирской компанией сервис 2tip начал работать в начале ноября, на его создание и разработку ушло более трех месяцев.
Армия и оружие
Польские СМИ составили два сценария войны США с Россией
Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Футбол
Команды Швейцарии и Дании отобрались на Евро-2020
Завершился отборочный турнир в группе D. Путевки в финальную стадию завоевали сборные Швейцарии и Дании.
Политика
Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей
Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
Политика
Песков рассказал о проработке поездки Путина на «нормандский» саммит
Программа визита президента России Владимира Путина в Париж, где на 9 декабря намечены переговоры «нормандской четверки», еще прорабатывается.
Происшествия
Мужчина пропавшей молодой красноярки признался в ее убийстве
Здоровье
В 2020 году новосибирские учёные начнут испытания лекарства от рака
Препарат от рака молочной железы и глиомы – опухоли головного мозга – будут испытывать учёные из Новосибирска; в 2019 году лекарство прошло доклинические испытания.
Культура
На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Экономика
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Авто
Acura MDX PMC создана вручную мастерами из NSX
Как и седан, кроссовер будет собираться вручную в Мерисвилле, штат Огайо, где строится NSX.
Кино
Алена Солнцева про фильм «Грех» Андрея Кончаловского
Общество
За неделю из России сбежали два высокопоставленных таможенника
Замначальника Северо-Западной таможни Максим Мамчур тайно покинул Россию, пишет "Фонтанка". 14 ноября он не вышел на работу.
Армия и оружие
ЕС предлагает защитить гражданскую авиацию от российских средств РЭБ
Евросоюз предложил обеспечить устойчивость гражданской авиации от помех в работе глобальной спутниковой навигационной системы.
Армия и оружие
США раскрыли план атаки на российские системы ПВО
Заключительном этапом преодоления ПВО противника названа разработка способов некинетического подавления российских систем 55-м подразделением разведки, которое затем передаст точные координаты комплексов ПВО ударной авиации.
Происшествия
Топливный стержень с атомной электростанции найден на юге Японии
Предмет, напоминающий топливный стержень с атомной электростанции, был обнаружен на юге Японии.
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в РФ
Певица София Ротару возвращается в Россию не на заработки, сказал продюсер Иосиф Пригожин.
Экономика
Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам
Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
Происшествия
В Челябинске горит компрессорный завод
В Челябинске утром 19 ноября загорелся компрессорный завод. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
Футбол
Английский вратарь сбил прожектор, промахнувшись с пенальти
На 61-й минуте игры «Нанитон Боро» — «Стрэтфорд Таун» при счете 0:0 хозяева поля получили право на пенальти.
Общество
Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»
Хозяин усатого пассажира, обманом пронесший кота на борт самолета, теперь станет акционером «Аэрофлота».
Армия и оружие
Шойгу поздравил военнослужащих с Днём ракетных войск и артиллерии
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова и Анастасия Решетова вместе снялись в фотосессии
Алена Шишкова и Анастасия Решетова вместе снялись в фотосессии Такое же определение, кстати, Симона Яковлевна применила по отношению к Анастасии Решетовой, которая чуть больше месяца назад подарила рэп-исполнителю сына Ратмира.
Авто
Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4
Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).