Граждане России, которые ранее выразили желание покинуть Великобританию из-за ситуации с распространением коронавируса, вылетели из Лондона в Москву.

Россияне, пожелавшие вернуться на родину, вылетели из Лондона в Москву

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