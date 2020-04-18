Коронавирус
Вести.RuРоссияне, пожелавшие вернуться на родину, вылетели из Лондона в Москву
Граждане России, которые ранее выразили желание покинуть Великобританию из-за ситуации с распространением коронавируса, вылетели из Лондона в Москву.
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Общество
Поток туристов в Крым за сутки вырос на 40%
По словам Пеньковской, за последние сутки количество лиц, которые въехали на территорию полуострова, увеличилось на 40%.
REGNUM 15:45
Политика
В США объяснили закупку космических двигателей у России
РБК вчера в 06:00
Здоровье
Батайск закрыть на карантин требует главный санврач Ростовской области
Ковалев предложил ввести на территории города карантин.
Privet-Rostov.ru 13:22
Общество
Власти Японии выдадут всем гражданам деньги
Власти Японии решили начать прямые выплаты всем жителям страны с мая, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:01
Игры
Square Enix опубликовала первые кадры из NieR Re[in]carnation
Токио, 18 апреля 2020, 15:29 — REGNUM В сети появились первые кадры из предстоящей мобильной игры NieR Re[in]carnation.
REGNUM 08:29
Политика
Путин упростил правила пребывания иностранцев в России
Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
REGNUM 06:07
Общество
Нетаньяху объявил о начале выхода Израиля из карантина
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил о начале выхода страны из карантина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:26
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Авто
Chevrolet Niva перейдет в модельный ряд Lada
Напомним, в 2020 году «АвтоВАЗ» окончательно интегрирует внедорожник Niva (экс-Chevrolet Niva) в модельный ряд LADA.
Автоновости дня 16 апреля в 04:57
Общество
В Москве назвали долю бессимптомных носителей коронавируса
Около 60% пациентов в Москве бессимптомно переносят заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:00
Происшествия
В Кировской области нашли одного из напавших на врача скорой помощи
Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов.
РИА Новости 16:03
Здоровье
За сутки на Кубани выявили 45 новых случаев коронавируса
По данным на субботу, 18 апреля, на территории Краснодарского края выявлено еще 45 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:14
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском 16 апреля в 22:07
Общество
Массовое производство вакцины от коронавируса начнет Великобритания
На следующей неделе в Великобритании стартует производство вакцины от коронавируса, которая еще не прошла клинические испытания, рассказал в эфире телеканала Sky News директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл.
Live24 06:42
Политика
Москва направила Норвегии ноту из-за задержания российского траулера
Москва направила ноту посольству Норвегии из-за задержания норвежской береговой охраной 2 апреля около архипелага Шпицберген российского рыболовного траулера "Борей", рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 17:28
Происшествия
В Севастополе выявлены новые случаи заражения коронавирусом
Севастополь, 18 апреля 2020, 21:44 — REGNUM В Севастополе в течение дня выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 14:44
Шоу-бизнес
Вера Брежнева обнажилась для фото в Instagram
Поклонники актрисы сразу назвали снимок "самое сексуальное фото". Фанаты расхвалили фигуру и внешность Веры Брежневой.
Территория новостей 16 апреля в 05:30
Кино
В 15 сезоне «Сверхъестественного» вернется любимица зрителей: новые кадры
Пока возвращение «Сверхъестественного» на экраны отложено на неопределенное время, канал The CW не забывает подбадривать фанатов сериала, делясь новым контентом.
Popcornnews.ru 16 апреля в 17:00
Здоровье
В Свердловской области могут ограничить продажу алкоголя
Власти Свердловской области рассматривают вариант ограничения продажи алкоголя во время режима всеобщей самоизоляции.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:54
Авто
Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения
Японский автопроизводитель Nissan готовит к премьере новое поколение кроссовера Nissan X-Trail.
Автоновости дня вчера в 01:23
Общество
540 человек скончались от коронавируса в штате Нью-Йорк
В штате Нью-Йорк число жертв нового типа коронавируса за сутки составило 540 человек. Об этом сообщает портал NewsDay.
Газета.Ru 12:21
Здоровье
Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
Сыпь на коже может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление врача-пульмонолога Сергея Авдеева.
Моя Москва.онлайн 07:34
Религия
В Москву из Иерусалима доставлен Благодатный огонь
Капсулу со святыней встретил глава попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.
Говорит Москва 13:23
Происшествия
Почти 300 человек эвакуировали из ТЦ в Москве из-за пожара
RT на русском 15:57
Религия
РПЦ приравняла инопланетян к бесам
В Русской православной церкви отказались признать существование иных цивилизаций за пределами Земли.
Интерфакс 10:03
Здоровье
В России разрешили применять китайское лекарство от коронавируса
Российский Минздрав одобрил применение «Гидроксихлорохина» для лечения коронавируса.
BFM.ru 12:20
Общество
Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли номера своих личных автомобилей
В Москве сотрудникам всех силовых структур пришлось передать номера своих личных и служебных автомобилей в правительство столицы, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Lenta.ru 07:21
Политика
Депутат Госдумы назвал причину выдворения ополченца Щербака из России
Как сообщает kp.ru, официальной причиной выдворения названо нарушение миграционного законодательства России.
Ридус 13:04
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01