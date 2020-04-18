Коронавирус

Вести.RuВести.RuРоссияне, пожелавшие вернуться на родину, вылетели из Лондона в Москву

Граждане России, которые ранее выразили желание покинуть Великобританию из-за ситуации с распространением коронавируса, вылетели из Лондона в Москву.
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Борт с гражданами России вылетел возвратным рейсом из Лондона в Москву

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