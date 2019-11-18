Общество
Газета.RuРоссияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции
Посольство Италии в России собрало €1 млн пожертвований на восстановление Венеции после наводнения, сообщает РИА "Новости". Инициатива Министерства иностранных дел Италии по сбору средств для Венеции была поддержана художественным руководителем Мариинского театра, дирижером Валерием Гергиевым.
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с чего всё началось
Посольство Италии в России в Москве собрало 1 млн евро пожертвований на восстановление Венеции после наводнения от россиян, сообщает агентство ANSA со ссылкой на посла Италии в России Паскуале Терраччано.Ведомости13:22
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Россияне пожертвовали на ликвидацию последствий наводнения в Венеции 1 млн евро
Национальная служба новостей08:02
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