с чего всё началось

Посольство Италии в России собрало €1 млн пожертвований на восстановление Венеции после наводнения, сообщает РИА "Новости". Инициатива Министерства иностранных дел Италии по сбору средств для Венеции была поддержана художественным руководителем Мариинского театра, дирижером Валерием Гергиевым.

Футбол Луис Энрике может снова возглавить сборную Испании 49-летний испанский специалист Луис Энрике может вернуться на пост главного тренера сборной Испании. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Здоровье В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.

Общество Star Wars Jedi: Fallen Order показала уверенный старт в Steam ЕА ещё не успела рассказать о продажах Star Wars Jedi: Fallen Order, но первые признаки финансового успеха налицо — новинка показала уверенный старт в английской рознице, а теперь ещё и в Steam.

Футбол Сборная Италии разгромила команду Армении В Палермо завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу в группе J, где сборная Италии принимала команду Армении.

Политика Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение "Газпрома" "Нафтогазу" продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от претензий неприемлемо.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов не живут вместе Поклонники видят, как Ксения Собчак каждый день спешит домой на Рублевку к маленькому сыну Платону, а Константин Богомолов тем временем живет в центре Москвы – поближе к работе.

Общество С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.

Происшествия Силовики провели обыски в управлении делами СО РАН Правоохранительные органы провели обыски в здании управления делами СО РАН в Академгородке в связи с уголовным делом о превышении должностных полномочий, сообщил в понедельник Sibnet.ru советник председателя СО РАН по информационной политике Андрей Соболевский.

Авто «АвтоВАЗ» решил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора Как пишет портал «Лада.онлайн», не так давно руководитель проекта Lada Vesta Алексей Лихачев рассказал, как производитель решил проблему повышенного расхода масла 1,8-литрового мотора.

Общество Путин поддержал строительство моста через Лену Президент России Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию.