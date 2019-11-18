Общество
Газета.RuРоссияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции
Посольство Италии в России собрало €1 млн пожертвований на восстановление Венеции после наводнения, сообщает РИА "Новости". Инициатива Министерства иностранных дел Италии по сбору средств для Венеции была поддержана художественным руководителем Мариинского театра, дирижером Валерием Гергиевым.
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с чего всё началось
Россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции после наводнения, сообщило местное издание ANSA со ссылкой на посла Италии в РФ Паскуале Терраччано.Коммерсантъвчера в 14:08
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Наводнения, торнадо, оползни и снегопады: в Италии продолжает бушевать непогода
Вести.Ruвчера в 17:33
Россияне пожертвовали на ликвидацию последствий наводнения в Венеции 1 млн евро
Национальная служба новостейвчера в 08:02
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