Общество

Газета.RuГазета.RuРоссияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции

Посольство Италии в России собрало €1 млн пожертвований на восстановление Венеции после наводнения, сообщает РИА "Новости". Инициатива Министерства иностранных дел Италии по сбору средств для Венеции была поддержана художественным руководителем Мариинского театра, дирижером Валерием Гергиевым.
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с чего всё началось
Россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции после наводнения, сообщило местное издание ANSA
 со ссылкой на посла Италии в РФ Паскуале Терраччано.
Коммерсантъвчера в 14:08

Подробнее о событии

Наводнения, торнадо, оползни и снегопады: в Италии продолжает бушевать непогода

Вести.Ruвчера в 17:33

Россияне пожертвовали Венеции €1 млн менее чем за сутки

Коммерсантъвчера в 14:08

Россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции после наводнения

ТАССвчера в 05:46

Жители РФ собрали 1 млн евро на восстановление Венеции

REGNUMвчера в 07:23

Россияне пожертвовали миллион евро на восстановление Венеции

News.ruвчера в 06:07

Россияне пожертвовали на ликвидацию последствий наводнения в Венеции 1 млн евро

Национальная служба новостейвчера в 08:02

В России собрали €1 млн для пострадавшей Венеции

Красная веснавчера в 06:42
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Экономика

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальном уровне зарплаты бюджетников.
РБК 15 ноября в 23:22
Кино

Warner Bros. не планирует выпускать «версию Снайдера»

Киностудия Warner Bros. не планирует выпускать в обозримом будущем так называемую "версию Снайдера" экранизации комиксов DC "Лига справедливости".
Kinonews.ru вчера в 04:24
Происшествия

Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье

Сотрудники МВД ликвидировали крупнейшую за последние годы в России нарколабораторию, которая располагалась в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 23:36
Армия и оружие

Ад у базы США в Сирии: Армия России против Пентагона

Район лагеря расположен в пределах 55-км «зоны безопасности» американской базы Эт-Танф на юге Сирии, а сам лагерь контролируется проамериканскими боевиками, которые не выпускают беженцев из лагеря, используя их в качестве живого щита.
Rusvesna.su вчера в 22:01
Происшествия

Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован

RT на русском вчера в 09:19
Футбол

Мамаев сыграет первый матч после выхода из колонии

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в воскресенье сыграет первый матч после выхода на свободу из колонии.
DP.RU 17 ноября в 07:52
Экономика

С 2020 года запрещено торговать в розницу на ЕНВД

Отмена ЕНВД с 2020 года С 2020 года продажа лекарств, обуви, одежды и прочих изделий из меха под ЕНВД не подпадает.
Упрощёнка вчера в 08:24
Общество

Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить

Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Газета.Ru вчера в 20:56
Общество

ГИБДД поддержала инициативу выдавать права несовершеннолетним

Госавтоинспекция поддерживает идею выдачи водительских прав несовершеннолетним, но при определенных условиях.
РБК вчера в 19:35
Общество

Согласован порядок продажи «красивых номеров»

В сети цена номеров доходит до 1 – 2 млн руб. По новым правилам при продаже машины вместе с этим ГРЗ новый владелец должен будет еще раз заплатить за "особый" знак повышенную госпошлину.
Коммерсантъ вчера в 17:03
Гаджеты

IFixit высоко оценили клавиатуру нового MacBook Pro

В новом MacBook Pro теперь устанавливается доработанная система механизма ножницы, и по мнению iFixit она является надежной.
Astera 17 ноября в 12:11
Шоу-бизнес

Друг певицы МакSим показал ее без фильтров и фотошопа

Выглядит Виктория идеально: изумительно ровная кожа, скульптурное лицо, платье сидит без единой морщинки.
Wday.ru вчера в 00:52
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM вчера в 13:33
Финансы

Направление движения рубля зависит от Минфина РФ

Максимальную роль в динамике рубля по дням может сыграть момент возобновления более ярко выраженной положительной динамики по индекса Мосбиржи и РТС, чего очевидно, стоит ожидать уже на этой неделе в ответ на достижение соответствующих новых пиков западными биржевыми площадками.
REGNUM вчера в 07:56
Происшествия

В СКР сообщили причины обыска в СО РАН и рассказали об уголовном деле

Новосибирским следственным управлением СКР в отношении 77 — летнего сотрудника СО РАН возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:08
Общество

ЕС может перестать финансировать нефтегазовые и угольные проекты

Министры финансов Европы выпустили совместные заявления о намерении прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов.
Газета.Ru вчера в 23:21
Политика

«Нафтогаз» обсудит предложение «Газпрома» в трехстороннем формате

НАК «Нафтогаз Украины» желает обсудить предложение «Газпрома» по продлению контракта на транзит в трехстороннем формате при участии России и Еврокомиссии.
Политика Сегодня вчера в 19:12
Политика

На Украине объяснили, почему Зеленский хуже Порошенко

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne рассказала, в чем Владимир Зеленский хуже как президент своего предшественника Петра Порошенко.
РИА Новости вчера в 22:03
Шоу-бизнес

Алла Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери

Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Evo-rus.com вчера в 12:25
Политика

Переданные Россией катера буксируют в Украину

Командование Военно-морских сил Украины подтвердило получение от России своих катеров, задержанных еще год назад в Керченском проливе.
Аргументы неделi. Крым вчера в 06:44
Хоккей

Гол Овечкина внес вклад в итоговый успех «Вашингтона» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" на своем льду принимал "Анахайм Дакс".
Газета.Ru вчера в 22:22
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото Натальи Ветлицкой в новом имидже

Стилист певицы — Вадим Галаганов в минувшие выходные поделился небольшим инсайдом. Он показал фото с новой фотосессии Натальи.
7Дней.ру вчера в 04:00
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Единоборства

Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»

Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
iReactor 17 ноября в 18:26
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 17 ноября в 06:04
Политика

Саммит в «нормандском формате» пройдет 9 декабря — Кремль

В Кремле подтвердили дату саммита в «нормандском формате», который состоится 9 декабря.
iReactor вчера в 05:02
Гаджеты

Дешевые смартфоны на Android назвали опасными

Эксперты компании Kryptowire провели закупку 29 моделей смартфонов различных производителей и обнаружили на устройствах 146 различных уязвимостей и шпионских функций.
Российская газета вчера в 09:17
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

По имеющимся данным, врачи оценивают состояние артиста как тяжелое.
РЕН ТВ вчера в 18:30
Экономика

Преемник Путина затаился в органах госнадзора – Делягин

«По сути, Минфин и в целом либеральное правительство Медведева слепо и агрессивно наращивают фискальное давление на Россию, пользуясь для этого любым предлогом, – вероятно, стараясь просто раздавить нас и наши жизни, как скорлупу ореха», - констатировал экономист.
Infox.ru вчера в 08:17
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Как работают Яндекс.Новости?
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